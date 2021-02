Familiar de fallecido por covid agrede a enfermera en CDMX

Desde que el Hospital Belisario Domínguez fue designando como sede para recibir personas que den positivo a covid-19, Noemí a expuesto su salud y vida para atender a los pacientes, pues es enfermera del nosocomio, sin embargo en vez de que su labor sea reconocida, hace unos días recibió una agresión por parte de una mujer, a la que le dieron la noticia de que uno de sus familiares había fallecido presuntamente por coronavirus.

Personal del hospital aseguró a La Silla Rota, que el 16 de abril pasado uno de los internados por problemas respiratorios de nombre José "N" falleció alrededor de las 11 de la mañana. Entre las auxiliares que apoyaron a los médicos a atender a dicho paciente fue Noemí, y quien recibió reclamo por parte de una de las familiares de la víctima mortal.

La mujer identificada como Karla agredió verbal y físicamente a la enfermera. En ese momento personal de vigilancia intervino y los ánimos se calmaron, pero la agresora sentenció a Noemí con que se iba a vengar y la amenazó enfrente de todos.

Por este motivo la enfermera se presentó ante el Ministerio Público de la Coordinación Territorial IZP-8, para levantar una denuncia en contra de la mujer que la intimidó. Por estos hechos el representante social inició la carpeta de investigación CI-FIZP/IZP-8/UI-2/C/D/1430/04-2020.

No obstante compañeros de labor de la agredida indicaron que la investigación no ha logrado avanzar, pues hace unos días elementos de la Policía de Investigación (PDI) se presentaron en el hospital ubicado sobre avenida Tláhuac, pero no los dejaron ingresar para realizar diligencias debido a las medidas de seguridad que hay en el lugar por ser sede de pacientes de coronavirus.

Otro factor que ha impedido a los agentes realizar las indagatorias correspondientes es que la enfermera salió de vacaciones después de haber sido agredida mientras que realizaba su labor.

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy había anunciado en días pasados que la institución a su cargo había iniciado cuatro carpetas de investigación por agresiones en contra de personal médico, durante la pandemia de covid-19.

fmma