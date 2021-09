Familia de Sandro sufre calvario en su búsqueda desde hace 6 meses

TOLUCA.-El 5 de marzo de este año, Elisandro Onofre salió de su casa para pasear por centro de Xonacatlán, en el Estado de México. Le avisó a su madre, Araceli Vega, que no tardaría, sin embargo, a seis meses del viernes aquél, el joven de 23 años de edad no ha regresado a casa, lo que ha significado un calvario para su familia.

Araceli es obrera en la fábrica Tía Rosa, en cuanto tiene tiempo libre, se dedica a pegar la ficha de búsqueda que le proporcionaron en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por las calles de este municipio del Valle de Toluca. Aunque la Alerta Odisea se detonó, no ha habido avances en el caso, asegura la madre.

"Él estudio diseño gráfico , él tenía planes, proyectos de poner un taller de tatuajes, él le gustaba mucho hacer diseños para tatuajes, él era ora sí que, sus metas, ora sí que emprenderse para realizarse para ser un buen tatuador".

El día en que desapareció, Elisandro vestía pantalón tipo militar verde, playera rayada, gris con guinda y tenis deportivos. Su madre dejó de tener contacto con él a las 2:00 de la tarde y esa misma noche comenzó a buscarlo.

"Regresé aproximadamente a las 11:30 de la noche, después de que me fui a trabajar y mi hija me dijo que no había llegado Elisandro, pero dejó de contestarnos, nos mandaba a buzón y pensé que se le había quedado sin pila el teléfono. Él siempre me avisaba dónde andaba, al día siguiente fui a preguntarle a sus amigos, a los hospitales a la presidencia, pero nadie lo había visto por eso fue a la alcaldía pero ahí también me dijeron que no lo habían llevamos y que como era menor de edad, seguro andaba ´por ahí´, que esperara 72 horas para buscarlo".

Araceli Incluso preguntó en la Oficialía si habían detenido a su hijo, pero tampoco tuvo respuestas.

"Ya pasaron seis meses y nadie me dice nada. Las autoridades me piden que tenga paciencia, que lo siguen buscando, que espere y que cualquier información que nos den, la comparta con ellos. Yo sólo le pido a la Fiscalía que agilice la averiguación, que no le den carpetazo, yo sé que hay muchas desaparecidas pero también los hombres desaparecen, quiero que le den seguimiento al caso porque hasta ahorita, nadie sabe nada".

Hoy la ficha de Sandro, como le dice su mamá, es la única de un hombre que está pegada en el Mural de Emergencia por las Desaparecidas, su rostro enmarca la intervención que cuenta con más de 300 fichas de búsqueda.

En caso de haber visto a Elisandro, quien tiene una expansión en el lóbulo de la oreja derecha y un tatuaje de lobo tatuada en el brazo derecho, puede comunicarse al 800 509 09 27 o al 800 216 0361, número que son de la Comisión De Búsqueda de Personas del Estado de México.





