Familia de presunto feminicida quiere quedarse con niño, en Los Reyes

LOS REYES LA PAZ. - Durante más de 10 días familiares del presunto feminicida de la colonia Ampliación Tecamachalco, mantuvieron oculto al niño Eliar Jacob, de dos años de edad, a pesar de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió una alerta en la plataforma Odisea, para su localización.

El niño fue sacado de su casa por su padre Arturo Alcántara González, la misma noche en que presuntamente asesino a su esposa Diana Elizabeth Garduño Martínez, asfixiándola por estrangulamiento, el pasado 22 de agosto.

Antes del crimen, hubo una discusión entre la pareja y eso detonó la violencia intrafamiliar.

Esa misma noche, Arturo, llegó y le pegó en la ventana a la casa de la madre de Diana Elizabeth. "Algo le paso a su hija", le dijo.

Ambas familias vivían en la misma calle de la Ampliación Tecamachalco y Arturo sólo cruzó la calle para avisarle a la doña Carmen, la mamá de Diana Elizabeth, de que a su esposa "le había ocurrido algo".

Mientras que los familiares de Diana Elizabeth corrieron a verla y la encontraron sin signos vitales, el presunto feminicida tomó al niño y huyó en una moto.

SE VA A LA CASA DEL HERMANO

Con Eliar Jacob, en la moto, llegó a la casa de su hermano Alfonso, distante a unos 10 minutos del domicilio en el que había ocurrido el crimen, de la colonia Ampliación Tecamachalco a la de Lomas de Altavista.

"Esa noche Arturo, le comentó a su hermano que su esposa había fallecido y le dejaba al niño porque a él lo iban a inculpar", recordó Daniel Garduño, hermano de Diana Elizabeth.

Ahí les dejo al niño y el hermano no notificó a la autoridad ministerial sobre la presencia de Eliar Jacob en su familia, a pesar de que se difundió por televisión, redes sociales y periódicos la alerta Odisea para la localización del pequeño de dos años de edad.

Incluso, en un post en Facebook, Víctor, uno de los hermanos de Diana Elizabeth, expresó: "Este hdptm asesino a mi hermana y se robó a mi sobrino el día de hoy por favor familiares y amigos favor de compartir para que pague".

Las familias de Arturo y Diana Elizabeth, de inmediato se enteraron de lo que había ocurrido, pero el hermano no acudió al Ministerio Público para informar que a él le habían dejado al Eliar Jacob, la misma noche del asesinato.

LE HABLA POR TELÉFONO A LA MADRE

Al día siguiente, durante el funeral de Diana Elizabeth, el presunto feminicida le habló telefónica a la señora Carmen, madre de la víctima, para decirle llorando, que "él no había cometido el crimen".

Pero la madre, lo cuestionó: "¿Porqué huiste?"

Arturo expresó: "por miedo".

Y cuando uno de los hermanos de Diana Elizabeth quiso hablar con él, colgó.

Ningún familiar de Arturo se presentó al funeral.

EL NIÑO NO DEBE DE SER ENTREGADO A LA FAMILIA DEL PRESUNTO FEMINICIDA

A más de un mes del feminicidio de Diana Elizabeth, ocurrido el 22 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sólo ha girado una orden de aprehensión en contra de Arturo, por su presunta participación en la muerte de su esposa.

Sin embargo, sigue prófugo y su hermano Alfonso acudió a un juzgado civil para solicitar la custodia del niño Eliar Jacob.

El próximo 12 de octubre, ambas familias estarán en los juzgados de la Paz, ubicados en la avenida del Trabajo 71, en la cabecera municipal, para definir la custodia del niño Eliar Jacob.

La familia de Diana Elizabeth se opone a que él menor de edad quede bajo la custodia de la familia del presunto feminicida.

"¡No permitamos que el hijo de Diana Elizabeth, víctima de feminicidio, sea entregado a la familia de su asesino!", es lo que consignaron en una información que difundieron por redes.

"Lejos de obtener justicia, la posibilidad de revictimización a Diana se encuentra hoy latente. Desde el 22 de agosto, momentos después de cometer el feminicidio, Arturo huyó llevándose a Eliar (el hijo de ambos). En un acto cobarde e insensible, la familia del feminicida está solicitando la custodia del niño. Si la justicia existe, la familia de Diana debería tener pronto a Eliar con ellos; sin embargo, existe la posibilidad de que esto no suceda", establecieron los familiares de Diana Elizabeth.

No puede haber justicia si se otorga la custodia a familiares de un feminicida, mientras que los derechos de la víctima y su familia son violados.

Estemos atentas a esta resolución. Justicia, reparación del daño y no revictimización. No podemos dejar que este caso siga impune, no más violencia contra Diana y su familia, pidieron.

A los 10 u 12 días de que fue reportado la desaparición del niño a través de la plataforma Odisea, Alfonso, el hermano de Arturo, acudió al juez quinto de lo civil para pedir la custodia del menor de edad.

Daniel, hermano de Diana Elizabeth, expresó: "el caso es que el señor (Alfonso) nunca dio información a pesar de que ya estaba la alerta Amber".

Ahora quiere la custodia de Eliar Jacob, cuando "no le toca a él, existen mis padres que son los abuelos pero así como son las autoridades que vayan a hacer algo turbio".

Daniel, adelantó que la familia se apostará el día de la cita, en los juzgados, de manera pacífica para que el niño de dos años quede bajo custodia de los padres de Diana Elizabeth.

Ahora la familia de la víctima, confía en que la FGJEM logre capturar al prófugo para que pague por su delito.

Pero también pidieron investigar a su hermano Alfonso, por tener escondido al niño, cuando había una alerta en Odisea para su localización.

"Pues para mí él (Alfonso) ya hizo algo indebido al ocultar al niño, él lo hubiera llevado a la autoridad y hubiera dicho mi hermano me la dejo y la autoridad es la que decide", subrayó Daniel Garduño.

Aunque Arturo dice que es inocente de la muerte de su esposa, debe ser la autoridad ministerial la que deslinden responsabilidades, agregó.

Daniel Garduño, externó: "si Arturo presenta pruebas de que él no fue, me sentiría más tranquilo".

La familia de Diana Elizabeth, una geóloga egresada de la UNAM, de 34 años de edad, dicen que "a pesar del dolor y todo, esperan que las autoridades hagan su trabajo".

(Sharira Abundez)