ENTREVISTA

Familia de Marco Antonio atemorizada por actuar de policías

Magnolia Sánchez, media hermana del joven desaparecido, asegura en entrevista con La Silla Rota que las autoridades no les quieren dar el nombre de los policías

IRMA ROSA MARTÍNEZ A. 28/01/2018 06:57 p.m.

Marco Antonio Sánchez Flores. (Especial)

"¿En manos de quién estamos? ¡Ahora veo una patrulla y siento terror!"

Indignada, Magnolia Sánchez, media hermana de Marco Antonio, el joven de 17 años que fue detenido y desaparecido por policías de la Ciudad de México el martes pasado, reclama:

"No nos quieren dar el nombre ni las placas de los policías, que porque deben proteger sus derechos. Se sabe cuál era la patrulla y ¡hasta iba escoltada por dos motociclistas! ¡Ni que le hubieran encontrado un arma o una bomba!", exclama al recordar los hechos del 23 de enero en la estación del Metrobús Rosario.

Magnolia relata que Marco había quedado de verse con su amigo Roberto en ese lugar. Iban caminando y vieron un graffitti que le gustó a Marco. A él le gusta mucho la fotografía por lo que le pidió a un joven que posara junto al graffitti.

En eso estaban cuando un policía se acercó y le dijo al joven que se cuidara porque lo iban a asaltar. "No es cierto, no lo estoy asaltando", le contestó Marco mientras otro policía se acercaba y decía lo mismo.

De acuerdo con la versión de Roberto, que refiere Magnolia, le arrebataron su mochila y se la revisaron. Marco se espantó y echó a correr. "Yo lo entiendo. A nadie le enseñan cómo debe uno de actuar en un caso así. Es un chavo de 17 años", afirma su hermana.

Marco brincó los torniquetes de la estación y ya adentro, un policía lo detuvo y le pegó en la cabeza con su careta. En el piso lo siguieron golpeando con toletes y después lo subieron a una patrulla.

Roberto, su amigo, intentó subirse también y no lo dejaron. Sólo alcanzó a preguntar que a donde lo llevarían y le dijeron que a la agencia 40 del Ministerio Público. Nunca llegó ahí. Y en el MP, según comenta Magnolia, les dijeron que lo habían liberado en el camino.

"¿Por qué habría necesidad de decir que es un chico tranquilo?"- cuestiona Magnolia cuando La Silla Rota le pregunta acerca de cómo es Marco. "Es un muchacho comprometido, muy estudioso. Le gusta la fotografía. Y por eso se detuvo a tomar la foto del graffitti". Marco estudia cuarto año en la Prepa 8 de la UNAM y es hijo único de un segundo matrimonio de su papá.

Magnolia tiene toda la razón cuando pregunta qué importancia tiene eso cuando lo que se requiere ahora es que aparezca con vida. Aunque no fuera un chico tranquilo, la exigencia es la misma.

Los padres de Marco Antonio están divorciados pero ello no ha obstado para que ambos hayan emprendido una búsqueda intensiva. Han acudido a todas las instancias posibles, incluso presentaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la cual informó que solicitó medidas cautelares y ha realizado más de 50 acciones, entre las que se encuentra el acompañamiento a la mamá ante diversas autoridades.

En el plantón que se realizó en el Ángel de la Independencia este domingo, familiares y allegados informaron que los padres fueron llevados a una instancia de Tlalnepantla a realizar una diligencia. De acuerdo con lo que informó Martín Pérez, de la Red de Derechos de la Infancia, el papá le comentó que fueron trasladados en una unidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Magnolia platica que a la mamá de Marco le llamaron la noche del sábado para decirle que las autoridades han activado todos los protocolos. "¿Protocolos? ¿Cuáles protocolos? Protocolo hubiera sido que les hubieran avisado a los padres que lo tenían detenido. ¿Dónde están las bitácoras de los policías? ¡Hasta me da risa!".

Ante la versión de que a Marco lo liberaron los policías porque un ciudadano se los pidió Magnolia manifiesta su indignación. "¿Cómo fue que un ciudadano llegó, les tocó a los patrulleros y simplemente les dijo `libérenlo`? ¡Uy, qué buenos policías son esos! Que pongan a trabajar esas cámaras. Si eso es cierto, ahí se podrá ver".

En su opinión, es una burla que digan eso. Que digan el nombre del ciudadano que pidió que lo bajaran de la patrulla, exige.

Magnolia pasa de la tristeza a la indignación y a la demanda: "La autoridad está para cuidarnos y no para que sintamos miedo. No puede seguir pasando esto. Es un estudiante. Los jóvenes no deberían de salir a la calle con temor".

