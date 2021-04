Familia de doctora que murió atropellada en Ixtapaluca exige justicia en Toluca

TOLUCA.-Desde la región de Las Pirámides hasta la capital del Estado de México, la señorita Yesenia Ramírez Portillo y el abogado en materia laboral, Rubén Alonso Guerrero Hernández, se trasladaron para exigir justicia y que se indemnice a la familia de la doctora Violeta Ramírez Portillo, quien lamentablemente perdió la vida al ser impactada la camioneta en la que viajaba por un tráiler con razón social San Antonio S.A de C.V., hecho ocurrido el pasado 9 de marzo sobre el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del municipio de Ixtapaluca y del que el responsable aún huye de la justicia.

La hermana de la médico general quien fue egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, trabajaba para el gobierno del Estado de México, a través de la empresa Zumby Servicios Profesionales, es decir, era sub contratada o empleada bajo la modalidad de outsourcing.

"Era médico general que apoyaba en la brigada multidisciplinaria del programa de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, en específico en ayuda para adultos mayores. Ella acudía con una brigada a visitar a los adultos mayores para su atención, ella fue comisionada para apoyo a la brigada de vacunación de adultos mayores en la región de Tepetlixpa, fue comisionada para los días 9 y 10 de marzo en el auditorio municipal y no llegó al punto", refirió la hermana menor de Violeta.

Prueba de que trabajaba para el gobierno estatal a través de subcontrato, es que la joven tenía su gafete con número de empleado 2103158, del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, del que depende el Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Personas Adultas Mayores.

Doctora Violeta Ramírez Portillo

La señorita Yesenia refirió que el día del acontecimiento su familia no se logró enterar y nadie de su lugar de trabajo les informó que el día 9 de marzo no había llegado a laborar en la zona de Los Volcanes.

"Nos indigna y nos duele profundamente, porque fueron dos días que nosotros no supimos de ella y que ella estaba en calidad de desconocida en un Semefo de Ixtapaluca. Busque a su jefe inmediato que es el licenciado Jesús Merino, quien al preguntarle por ella me respondió de manera prepotente que ella había sido muy irresponsable porque había dejado botado el trabajo, porque no había llegado a la comisión que se le había asignado a las siete de la mañana, eso no me interesó y lo que me importo fue el tema de que mi hermana no había llegado al punto cuando mi hermana salió a las cinco de la mañana de casa, por lo que hice la difusión en las redes sociales y mi familia acudió a hacer la denuncia por su desaparición", ahondó.

Yesenia Ramírez Portillo, hermana de la doctora Violeta

Acusó que la licenciada Betsabee Reza, quien trabaja en la Secretaría de la Mujer del Estado de México, mostró su apatía hacia el caso "ni muestra de solidaridad para con la familia".

En tanto, en el lugar del hecho, ya sin vida, a la especialista de la salud la rapiña de la zona le quitó "toda su documentación, su cartera, su celular, incluso su mochila la saquearon extrayendo todos los insumos para adultos mayores como lo era su oxímetro, baumanómetro e incluso medicamento. Mientras que el dictamen salió con responsabilidad cien por ciento chofer por ir a un exceso de velocidad y falta de pericia en el frenado".

DEFENSA DE YESENIA

En el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, el abogado Rubén Alonso Guerrero Hernández, indicó que se busca un acercamiento con la Secretaría del Trabajo estatal para que ésta a su vez contacte a la empresa Zumby Servicios Profesionales.

"Y ver si podemos llegar a un arreglo, principalmente para restituir estos derechos que le fueron privados a la trabajadora desde un inicio en vida y ahora a la familia, no hemos tenido ninguna respuesta, ni de la empresa ni del gobierno del Estado de México. La Ley Federal del Trabajo contempla ciertas indemnizaciones que deben cubrirse a los familiares o a los beneficiarios de los trabajadores que lamentablemente pierden la vida por un riesgo de trabajo como es el caso, eso es lo único que se busca, no hay algo más", sostuvo el litigante.

En el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, le fueron entregados al abogado unos citatorios para los representantes de la empresa y para la Secretaría de la Mujer del Estado de México.

"Para conciliar el asunto el próximo martes directamente en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, donde ya se tendrán que presentar las personas encargadas de la Secretaría de la Mujer como de la empresa", agregó Rubén Alonso Guerrero.

EN EL CENTRO DE CONCILIACIÓN

Se informó que una vez escuchada la petición de la solicitante (madre de Violeta), "se le explicaron los alcances y excepciones que señala el ordenamiento de la materia, así como del procedimiento especial de designación de beneficiarios ante el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de México y las funciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, por lo que solicitan que dicha Procuraduría cite a la Secretaría de la Mujer del gobierno del Estado de México y/o Zumby Servicios Profesionales o quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo, por lo que se inició el registro de la solicitud y expedición del citatorio correspondiente.

Esta cita está programada para el 27 de abril a las 11:00 horas.

Ya en la Secretaria de la Mujer, hubo cierta negativa para recibir los citatorios de la semana entrante, "salió un abogado, una persona del jurídico, no me quiso dar su nombre y nos dijo que ellos no tenían ninguna relación con la empresa, con la pagadora, que no saben de que se trata y que a la doctora Violeta Ramírez ni siquiera la conocen, al final terminaron recibiendo el citatorio y ojalá que podamos llegar a algo", concluyó el abogado.









(Sharira Abundez)