Familia de Brandon pide al Congreso la destitución de Claudia Sheinbaum

Familiares del niño Brandon quien perdió la vida en el colapso de la línea 12 del Metro presentaron un escrito ante el Congreso de la Ciudad de México para solicitar la suspensión del cargo a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y a la directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Florencia Serranía, esto con el objetivo de que no se entorpezcan las investigaciones.

"Con este documento se está pidiendo la suspensión tanto de la jefa de Gobierno como de la directora del Metro Florencia Serranía algo que no se está haciendo a pesar de que ya se llevó a cabo, pues más evidente no se puede ver que el presidente está tapando a toda costa, no cabe duda que está protegiendo a su personal", acusó Marisol Tapia madre del menor.

A las puertas del Congreso capitalino la víctima indirecta detalló que en el documento también solicitó que se le entregue un reporte en el que se informe si realmente se llevó a cabo el mantenimiento de la línea 12 del Metro durante esta administración.

Antes de acudir a formalizar esta solicitud, Marisol se presentó ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para ampliar su declaración en la denuncia que presentó la semana pasada en contra de Marcelo Ebrad, Claudia Sheinbaum, Miguel Ángel Mancera y Florencia Serranía.

Recurso legal presentado por la mamá de Brandon ante el Congreso de la Ciudad de México/Fotografía: Iván Mejía

Este jueves su esposo Rigoberto Quiroz quien fue una de las personas que resultó lesionado derivado del accidente, también acudió a la FGJ y a la Contraloría capitalina para interponer los respectivos recursos legales en contra de los mismos funcionarios.

Apoyándose de una andadera para poder caminar y con una pierna enyesada, el hombre llegó alrededor de las 12 del día a la Fiscalía para presentar su denuncia.

Papá de Brandon acude a la Fiscalía General de Justicia capitalina a presentar su denuncia / Fotografía: Iván Mejía

MARISOL TAPIA DENUNCIA A EBRARD Y SHEINBAUM POR LÍNEA 12 DEL METRO



El 20 de mayo pasado Marisol Tapia presentó una ampliación de denuncia en contra de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Florencia Serranía Soto.



Con este recurso la mamá de la víctima busca que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México les impute el delito de homicidio doloso al hacerlos responsables del accidente que ocurrió el 3 de mayo pasado.



"Ellos están gozando de un fuero y estamos exigiendo que se les quite para que sean realmente castigados por esto que acaban de hacernos", dijo la mujer, quien estaba acompañada de sus abogados.



Como en anteriores mensajes a medios de comunicación que ha ofrecido Marisol, en esta ocasión también cuestionó y puso en duda el número de fallecidos y heridos que dejó el accidente, que de manera oficial las autoridades informaron que ascendió a 26 fallecidos y 80 lesionados.



"Aquí están las pruebas y hablan por sí solas. ¿Realmente a ustedes les consta que sean los 26 muertos nada más? No nos están diciendo la verdad", indicó.



Por su parte, Teófilo Benítez señaló que en los próximos días se presentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interponer una denuncia en contra de estos mismos servidores públicos.



na