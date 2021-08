Familia acusa abuso policial y fabricación de un delito; SSC asegura que fue robo

Integrantes de una familia denunciaron que fueron víctimas de abuso policial por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes incluso, dijeron, trataron de "montarles" el delito de robo en pandilla que, también aseguran, no cometieron.

Los hechos ocurrieron el miércoles pasado, cuando Aarón y su novia, Annette, acudieron a un supermercado que está sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo, en la alcaldía Coyoacán, para comprar algunos productos. Sin embargo, antes de salir del negocio ambos fueron abordados por los guardias de la tienda, por presuntamente no haber pagado unos artículos que traían consigo.

De acuerdo con la narración de Jorge Núñez, el abogado defensor del caso, la pareja realizó el pago de sus productos en una de las cajas de autopago, pero la maquina no detectó algunos artículos, por lo que no aparecían en el ticket. Por ello, Aarón se ofreció a pagar los productos que no habían sido cobrados, a lo cual –supuestamente– se negaron los trabajadores de la tienda.

Los empleados solicitaron el apoyo de las autoridades y al lugar llegaron más de tres unidades de la SSC. A la par, Annette llamó a su suegro y cuñado para contarles lo que estaba pasando y quienes, en menos de 10 minutos llegaron a la tienda.

Al momento en que Aarón era detenido, su papá y su hermano, Adrián, llegaron y trataron de dialogar con los agentes, no obstante, los policías agredieron a los tres, según el abogado. Al papá de los dos jóvenes le desprendieron la retina del ojo izquierdo y a los hermanos los golpearon en la cara y el cuerpo, dijo el abogado a La Silla Rota.

Por su parte, la autoridades aseguraron que los hermanos, junto a un tercer hombre, fueron detenidos por sustraer productos de una tienda departamental y que, además, agredieron a los empleados a la ahora de ser retenidos.

HAY VIDEOS DE LAS AGRESIONES: ABOGADO

Algunos testigos y familiares de Aarón grabaron los momentos de la trifulca que se originó en el estacionamiento de la tienda, cuando trataron de llevarse a los supuestos delincuentes. En una de las grabaciones, se observa al papá de Aarón tirado sobre el pavimento; en otra, se oye a una mujer achacándole a los oficiales el por qué eran tantos.

De acuerdo con el abogado, fueron alrededor de 30 agentes los que atendieron el llamado –para detener a tres personas–, mismos que pusieron a disposición del Ministerio Público COY-1 a Aarón, Adrián y a un tercer sujeto, quien –a decir suyo– es un albañil que solo estaba grabando lo sucedido y que, ahora, enfrenta los cargos de robo calificado.

"En uno de los videos se observa a un hombre con pantalón blanco y mochila, los policías lo empujan. Esa persona es la que está detenida junto con mis clientes. Lo detienen, también, para tratar de armar está cuestión de que eran tres personas las que entraron a robar, y eso es falso, la verdad es que no sucedieron así las cosas", dijo el litigante.

Pero, además de las agresiones a los tres integrantes de la familia, el abogado dijo que Annette, novia de Aarón, fue víctima de abuso sexual por parte de los agentes, quienes presuntamente le hicieron tocamientos en su parte íntima y senos.

Otra irregularidad que señaló el abogado fue que, en la hoja de remisión de Aarón y Adrián, dice que su detención fue a las 8 de la noche, pero que ambos fueron presentados ante el Ministerio Público hasta las 9 de la noche.

"No te haces más de 20 minutos (en el traslado) de la tienda al Ministerio Público. Se estaban poniendo de acuerdo para ver cómo les cuadraban el delito y para justificar el uso de la fuerza", acusó el defensor.

Al final, la carpeta de investigación CI-FICO4/COY-2/U2-CD/1376/05-2021 se inició por el delito de robo calificado - a negocio - y Aarón, Adrián y el albañil fueron puestos a disposición de las autoridades.

SE TRATÓ DE UNA RIÑA: SSC

Al respecto de esta detención, la SSC emitió una tarjeta informativa en la que dice que detuvieron a tres hombres, que intentaron sacar varios productos sin realizar el pago correspondiente, del supermercado señalado.

En el comunicado, se asegura que, cuando los oficiales llegaron al punto, los tres ya estaban retenidos, pero en uno de los videos se ve al tercer detenido grabando y los policías ni siquiera intentan asegurarlo. También, la institución detalla que quienes se tornaron violentos fueron los detenidos.

"En el punto, los oficiales se entrevistaron con el personal de seguridad de la tienda, quien señaló que tenían retenidos a tres hombres de 39, 30 y 19 años de edad, los cuales fueron sorprendidos cuando intentaban salir con productos de la tienda de los que no realizaron el pago y que, además, al tratar de ser detenidos se tornaron agresivos y golpearon a varios empleados", informó la dependencia.

La SSC señaló que al hacerles una revisión se les hallaron diversos productos de higiene personal de los que no pudieron comprobar el pago, pues no contaban con el ticket de compra. Y por esto y apeteció del personal de la tienda fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

La Policía reconoció que hubo una riña entre los agentes y los familiares de Aarón, y que los hechos ya son indagados por el área de Asuntos Internos de la corporación policíaca.

"Cabe señalar que, al momento de subir a las unidades oficiales a los probables responsables, llegaron al lugar familiares de los mismos, quienes trataron de impedir que fueran trasladados, lo que generó una riña, hasta que, los oficiales se retiraron del punto con las personas detenidas. La Dirección General de Asuntos Internos, ya inició la carpeta de investigación administrativa correspondiente para identificar a los policías que participaron en los hechos y que sean citados a rendir su declaración", informó.

Será a las 10 de la noche de este viernes que el agente del Ministerio Público defina la situación jurídica de los hermanos Zúñiga. Al respecto su abogado aseguró que tiene un testigo que rendirá su declaración y que cuenta con más videos que acredite que Adrián no estaba dentro de la tienda como lo afirman las autoridades.

Con esto y otras pruebas, el litigante buscará que sus clientes recuperen su libertad y que después presenten la denuncia en contra de los elementos policíacos que los agredieron.

