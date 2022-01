Falta saber para qué fue usado el cuerpo de Tadeo y cómo lo robaron: Niño de Rivera

"Una de las graves acusaciones en el caso de Tadeo es por qué no se revisó que el niño que entró no salió del penal. En una hipótesis se le pagó a un custodio y no revisaron al niño porque venía dormido. ´Ten 50 o 100 pesos, no revises a mi niño, me lo vas a despertar. Ok, está bien, pásale´. Entonces se tuvo que haber dado una ficha, ¿cómo es que nadie registró que el niño no salió?, cómo puede haber un bebé dentro en la cárcel, que lo desechan en un basurero y nadie se dio cuenta", cuestionó la activista en derechos de los niños dentro de penales.