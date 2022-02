Falta de control canino crea un problema de salud pública; perro ataca a menor

MELCHOR OCAMPO.- Sin una unidad de control canino municipal, esta alcaldía presenta un grave problema de salud pública debido a la cantidad de perros que deambulan por sus calles, algunos de los cuales son agresivos y han lesionado a personas que mientras caminan son atacadas por las mascotas.

Alberto, es un vecino de la calle Barrio Francisco I. Madero en el barrio de San Antonio, explicó lo anterior y dijo que desde hace años, uno de los problemas que tiene este municipio, en sus barrios y colonias; los perros deambulan con toda libertad por las calles, sin control alguno.

El 11 de febrero anterior por la mañana, una niña de escasos 2 o 3 años de edad caminaba en la calle Francisco I Madero, cuando un perro pitbull color blanco se abalanzó sobre la menor, a quien arrastró por en el piso unos diez metros, ante la impresión de su madre que no podía separarla del perro, al que luego se le unió un segundo animal.

Hasta que varios hombres y policías que llegaron en una unidad, intervinieron para quitarle la niña a los perros, subiendo de inmediato a la pequeña y a su madre a una patrulla municipal para trasladarla para su inmediata atención médica.

"Eso es bien continuo aquí, en las calles de la Tenopalco hay dos perros rotwailer que al ver pasar a los motociclistas se les echan encima para morderlos, los han llegado a derribar de sus unidades. En las orillas tenemos jaurías de diversas cantidades de animales que igual son de temer porque han mordido a personas", explicó Alberto.

De acuerdo con los vecinos de la calle Francisco I Madero, por años algunas personas mantienen la costumbre de echar a la calle a sus mascotas , no obstante a que hay perros de razas que son extremadamente agresivos.

La Silla Rota consultó con la oficina de Comunicación Social municipal, el caso de la reciente agresión de una niña en el barrio de San Antonio a lo que respondieron: "no hay nada, no tenemos ninguna versión y nosotros no cubrimos eso".

De igual manera se buscó a la presidenta municipal Victoria Víquez Vega, para que fuera ella quien informara en relación a los hechos ocurridos a la menor y para conocer del porqué no hay alguna unidad de control canino, pero tampoco hubo respuesta.





