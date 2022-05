Falta de atención médica de calidad y sueldos bajos, maestros protestan en Toluca

Sueldos bajos, pensiones que no alcanzan, desvíos de fondos al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo que no tienen atención médica de calidad, pese a que la pagan, fueron los motivos por los que más de 200 docentes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) marcharon por calles de Toluca.

En el marco del Día del Maestro y la Maestra, los manifestantes lamentaron que las condiciones para quienes forman a las nuevas generaciones han ido precarizándose con el paso de los años, por lo que temen que pronto las condiciones laborales sean tales que se reflejen en la calidad de su servicio.

(Foto: Fernanda García)

"Estamos cansados porque en estos años se han cometido muchas irregularidades, aquí los intereses colectivos del magisterio están por encima de cualquier interés de grupos pequeños.

"Lamentablemente, por las políticas públicas que el gobierno ha tomado en contra del magisterio se está convirtiendo en una pesadilla, desde el 2012 nos incrementaron las cuotas del ISSEMyM, nos aplican la mal llamada reforma educativa y eso nos ha ido quitando dignidad de vida"

Entre las demandas del personal docente afiliado al SMSEM están un aumento salarial, la derogación de las UMAs y Afores en las jubilaciones, que se dé un pronto pago de adeudos que diversas instituciones tienen al ISSEMyM, además de la derogación de los artículos 70 y 133 de la ley de este instituto y una auditoría externa al mismo.

(Foto: Fernanda García)

"La ley está de nuestro lado y no vamos a permitir que nos sigan robando lo que nosotros hemos ahorrado por muchos años, tampoco vamos a permitir que nos sigan engañando y dando dádivas para calmarnos, que nos den días de descanso perjudicando a los niños, niñas y adolescentes con el propósito de que los maestros se los aplaudan, pero ya no, ahora el Día de Maestro es de lucha y protesta".

Con pancartas, los docentes exigieron la reactivación del fondo de mutualidad para profesoras y profesores jubilados, ya que durante toda su vida laboral les descontaron el 0.5% de su salario como aportaciones para el fondo, lo que se hizo efectivo a lo largo de entre 30 y 40 años, pero lo desactivaron con el argumento de que no hay recursos.

(Foto: Fernanda García)

"Queremos la transparencia del Fondo de Mutualidad que se entregaba a familiares de maestros que fallecían. Esta dejó de aparecer en los recibos y talones desde la administración pasada, como por 2016 y además ya no se aceptaron a más, nos descontaban para que llegado el momento no estuviéramos desamparados, unos tenían como 70 mil pesos ahí y pues simplemente no se los dan".

La marcha salió del Monumento al Maestro, se detuvo en las instalaciones del SMSEM y concluyó en la Legislatura local, donde una comitiva fue recibida por autoridades de la Subsecretaría de Educación, así como por integrantes de la Junta de Coordinación Política.

aemz