Falta de agua y salones dañados en 2017 impiden clases en semáforo verde en Edomex

CHALCO.- Tras el macrosimulacro realizado este lunes, padres de familia y maestros de la escuela Centenario de la Revolución, localizada en el municipio de Chalco, lamentaron que a cuatro años de los sismos de septiembre que derribaron su plantel, no cuenten con condiciones adecuadas para regresar a las aulas.

Pese a los llamados que realizaron previo al regreso voluntario a clases presenciales en el Estado de México con el fin de que las autoridades acelerarán los trabajos de reconstrucción de la barda perimetral y dos salones que resultaron dañados, la comunidad estudiantil no ha recibido respuesta y no ha reanudando actividades.

"Ya están regresando poco a poco los alumnos (en el Estado de México), es un momento difícil recordar los sismos con el simulacro. Nos dicen que participemos, que nos sumemos al llamado de protección civil, cuando ellos no lo han hecho con esta escuela dañada y que ni siquiera tiene agua potable para los baños", comentó la directora Erika Flores Rodríguez.

CASI 5 MIL ESCUELAS RECONSTRUIDAS... PERO FALTA LA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN

Este plantel fue uno de los más de 4 mil 900 que resultaron afectados por los sismos ocurridos en 2017 en el Estado de México y que tuvieron que ser intervenidos desde entonces por las autoridades estatales y federales.

En septiembre de 2020 el gobernador, Alfredo del Mazo Maza, informó que hasta esa fecha se habían recuperado el 98 por ciento de las escuelas afectadas durante el terremoto.

Tras realizar un recorrido en el municipio de Ecatzingo, el mandatario estatal se comprometió en ese evento a la terminación de todos los inmuebles escolares afectados por los temblores al finalizar este ciclo escolar.

Sin embargo, en la primaria Centenario de la Revolución aún la barda perimetral no ha sido concluida, los salones están a medio construir y ni si quiera hay servicios públicos de agua ni drenaje.

Dos de los cuatro salones colindan con un voladero que ha impedido el regreso a clases seguro de más de 372 estudiantes de la colonia Santa Catarina Ayotzingo, por lo que padres llamaron a concluirla antes de un nuevo terremoto o simulacro.

"Llevamos más de cuatro años esperando que vengan a reconstruir, el salón está a medias y no hay barda. Eso no es un regreso seguro y así como van las cosas no sabemos cuándo nuestros hijos vuelvan a la escuela. Vamos a pasar sismos y simulacros en casa yo creo porque aquí no", condenó Leticia, madre de Abril, estudiante de cuarto año.





(SAB)