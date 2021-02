"Falta castigo a funcionarios de Tlalpan", piden padres del Rébsamen

Luego de que un juez de Control determinara sentenciar a 31 años de cárcel a Mónica García Villegas "Miss Moni" por el caso del Colegio Enrique Rébsamen, algunos familiares de las víctimas que perdieron la vida en el centro educativo cuando colapsó en septiembre de 2017, señalaron que aún falta que se castigue con "cárcel" a los funcionarios de la entonces delegación Tlalpan, a quienes señalaron de omisiones y "corrupción", acciones que aseguraron que influyeron en el derrumbe del centro educativo.

Al término de la audiencia de individualización de pena que se celebró este miércoles, Alejandro Jurado, papá de Paola, aseguró que entre los ex servidores públicos que faltan por ser prestados ante las autoridades está César Hernández, quien fungió como director de Protección Civil de la exdelegación Tlalpan en el año en que colapsó la escuela, pues lo acusó de cometer omisiones e incluso dijo que lo "están protegiendo".

"Aunque menciona el contralor que ya hay sancionados, está César Hernández, libre, impune; él era el director de Protección Civil de Tlalpan y hasta este momento, está libre de culpa porque era el responsable delegacional de Tlalpan y no hubo autoridades, ni nada de Tlalpan, estaba desaparecida, yo estaba esperando a mi hija y nunca los vi, y tal parece que lo están protegiendo", dijo el deudo.

A pesar de esto, el padre de familia dijo estar "contento" con la pena que se le impuso a "Miss Moni", a quien el impartidor de justicia le impuso una sentencia de cuatro años por el delito de responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsable propietario que permita la edificación sin apego a licencia y 27 años por el homicidio culposo en agravio de 26 personas, entre ellos 19 menores de edad, que perdieron la vida durante el derrumbe del centro educativo.

Aunado a esto el juez fijó un pago por reparación del daño de 11.5 millones de pesos, que son 402 mil pesos por cada víctima, gastos para tratamiento psicológico y 70 mil pesos cómo monto por el delito de reparación de obra

En entrevista, Alejandro Jurado reiteró que si se logró "sentenciar a la maestra" fue por la labor e investigación que realizaron los padres de familia a través de sus abogados.

"Nosotros obtuvimos la reserva de la documentación, que dijeron que estaba incompleta, nosotros hicimos la solicitud de documentación. Fuimos nosotros los que desde un principio que estuvimos peleando con muchas dudas. Pero esto solo es el primer paso, vamos a continuar", recalcó.

A las declaraciones tras el fallo, también se sumó Oscár Vargas, quien reiteró que estaba "felices" con el resultado de la sentencia, ya que dijo que "nunca buscamos un beneficio económico, siempre estuvimos exigiendo la justicia, siempre estuvimos esperando a que se castigaran a los culpables, hoy lo conseguimos".

"Estamos satisfechos, porque les repito era un trabajo de nuestros abogados Fuentes de León, de conseguir esto, de lograr que esto no se quedara impune como muchos otros casos que sabemos, como el ABC, del News Divine, estamos sentado un precedente y esperemos que partir de hoy que los dueños de colegios que quieran burlar a las autoridades lo piensen dos veces", dijo el papá de Raúl Alexis.

SOBRE LA SENTENCIA

La sentencia fue menor a lo solicitado por la Fiscalía General de Justicia capitalina en contra de García Villegas, pues pedían 73 años de cárcel.

El juez fijó un monto mínimo de reparación del daño de 402 mil pesos por cada víctima, es decir, una reparación de más de 10 millones de pesos por las 26 víctimas mortales durante el colapso de la escuela durante el sismo del pasado 19 de septiembre.

El pasado 17 de septiembre, luego de varias audiencias, el juez de control declaró que la directora del Colegio Rébsamen era culpable por los dos delitos.

FGJ APELARÁ

A pesar de que horas antes, la fiscal Ernestina Godoy tuiteó al respecto y dijo que "fue un trabajo arduo" de las autoridades al celebrar que se lograra "justicia para las víctimas", horas más tarde la dependencia anunció que apelará la sentencia dictada por el juez.

"La Fiscalía considera que la sanción debe ser mayor ya que se pudo demostrar que la mujer, aun cuando tenía pleno conocimiento de que su conducta estaba prohibida, no respetó las normas de construcción, lo que puso en riesgo a toda la comunidad educativa y ocasionó que colapsara el plantel con aquel sismo de septiembre de 2017, que llevó a la muerte de 19 niños y siete adultos".

Sobre esto, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum señaló que la apelación de la Fiscalía fue a solicitud de los padres de las víctimas.

SE DIJO INOCENTE

En la primera parte de la audiencia de sentencia, Mónica García Villegas "Miss Moni" reiteró que es "completamente inocente" y que trató de "ofrecerles el pésame a los padres de los niños" que perdieron la vida durante el colapso del Colegio Enrique Rébsamen en septiembre de 2017, del que era dueña y directora, pero que "ellos no accedieron".

“La maestra les externó directamente a ellos y decirles que trato de ser amable, yo trate de ofrecerles un pésame, no lo quisieron aceptar y ella dijo: ‘yo no tengo porque pedirles perdón a ustedes de eso, perdón no, porque soy inocente”, declaró Rosendo Gómez Hernández, defensor de la maestra durante un receso que se decretó en la audiencia, que inició a las ocho de la mañana de este miércoles.

Al salir de las salas de donde se desarrolla el acto judicial, algunos de los padres salieron molestos al escuchar el pronunciamiento de García Villegas ya que desde el comienzo del juicio oral querían que Miss Moni externara un perdón y pésame.

