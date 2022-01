Falso que aumento al costo de agua tenga tintes políticos: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó que tenga tintes políticos el ajuste de precio para quienes consuman más de 60 metros cúbicos de agua durante los primeros tres bimestres del año, pues pagarán 35 por ciento más de la tarifa normal.

"Es falso lo que están diciendo algunos que tiene tintes políticos. El agua es un derecho humano para todos y todas y cuando es poca, hay que cuidarla", expuso la mandataria capitalina en su cuenta de Twitter.

Recordó también que el ajuste en el código financiero por el uso excesivo del agua se aprobó en el Congreso local desde 2020.

PAGARÁN 35% MÁS, QUIENES CONSUMAN MÁS DE 60 METROS CÚBICOS DE AGUA

La Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó el aumento con base en un acuerdo tomado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

"Aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios con uso doméstico que, durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 60 mil litros, deberán pagar un 35 por ciento adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México", se lee en el aviso.

El considerando para el acuerdo fue "que es prioritario para el gobierno de la Ciudad de México promover entre la ciudadanía el cuidado y el uso responsable del agua, a fin de garantizar la prestación de servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado en la ciudad".

El periodo tomado en cuenta coincide con los meses más secos del año, cuando se registra la época de estiaje, que concluye en junio, mes en que oficialmente comienza la temporada de lluvias.

El anuncio ya desató reacciones, porque sólo se enlista a colonias de alcaldías gobernadas por la oposición y agrupadas en la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, como son Tlalpan, Miguel Hidalgo, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Se trata de un listado de 164 colonias, y Coyoacán es la que tiene más colonias, con 38. Entre las enlistadas destaca Cooperativa Palo Alto, en Cuajimalpa, que enfrenta el asedio de las inmobiliarias de Santa Fe y nació en los años setenta luego de una lucha por los terrenos por parte de trabajadores de minas.

Sólo Azcapotzalco fue la única alcaldía sin colonias incluidas.

NO ESTÁN CLAROS LOS CRITERIOS: TABE

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, dijo a La Silla Rota que no está claro cuáles fueron los criterios para incluir a las colonias que, en caso de rebasar el consumo de 60 metros cúbicos, deban pagar 35 por ciento más.

"No está claro si fue una medida arbitraria o basada en algún fundamento técnico, porque el gobierno no puede determinar por sus pistolas cuáles pagan más y cuáles menos; si vamos a penalizar el consumo excesivo en cualquier parte, quien gaste más debe pagar más, no debe haber trato privilegiado para los gastalones en algunas colonias sí y en otros no".

Al preguntarle su opinión sobre que sólo fueron incluidas colonias que pertenecen a la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México y que son de la oposición, dijo que el acuerdo parece tener dedicatoria a ellos.

"Pareciera que va con dedicatoria, y eso a lo que puede llevar es que haya un movimiento de paro generalizado de no pago en todas las alcaldías donde se siente un agravio, eso haría entrar en crisis al sistema de pago. ¿Qué harían, le cortarían el agua a todos? ¿Cuál sería la política?", expresó Tabe.

Agregó que antes de fijar una postura, en la UNA van a escuchar la explicación del gobierno, pero el acuerdo resultó una sorpresa porque además no les consultaron

"Sí le deben una explicación a los habitantes de estas colonias, ¿por que en algunas los gastalones de agua pagan más y en otras no? Tiene muchas interpretaciones, o es un castigo a los consumidores de agua en alcaldías de oposición o es una concesión para los gastalones de las alcaldías de Morena. Se puede interpretar como una licencia para despilfarrar el agua en alcaldías de Morena por cortesía del gobierno de la ciudad. Lo que sí marca es una ciudad de privilegios para los que votaron por Morena", concluyó.

CALIFICAN ACUERDO COMO "UNA CANALLADA"

El diputado del Congreso de la Ciudad de México, el panista Federico Döring calificó al acuerdo de "una canallada y una venganza política por frustración", en referencia a los resultados electorales de los pasados comicios de junio, ya que en esas demarcaciones Morena perdió.

"Vamos a explorar vías legales para defender a los vecinos, como recurrir a la sala constitucional local o a juzgados de amparo", advirtió.

PUBLICACIÓN DEL ACUERDO

El acuerdo aparece publicado con fecha 19 de enero, aunque fue dado por el director del SACMEX el 14 de enero de este año, y surte efecto a partir del primer bimestre de este año.

La Silla Rota pidió al SACMEX una postura sobre cuáles fueron los criterios para decidir que a partir de 60 metros cúbicos -equivalente a 6 pipas de agua- se decida cobrar más, y por qué fueron elegidas esas colonias y no se incluyeron de otras alcaldías. El Sistema de Aguas prometió revisar la petición de información.









