Fallan protocolos policiacos y falta contención a protestas: expertos

Especialistas en temas de seguridad pública consultados por La Silla Rota al respecto sobre los actos ocurridos en las últimas protestas registradas en la Ciudad de México, donde una menor fue golpeada por policías y algunos negocios fueron vandalizados e incluso robados, coincidieron en que hacen faltan que se modifiquen las normas que rigen que los ciudadanos se manifiesten en la vía pública, para evitar que su causa se tergiverse en actos vandálicos o hasta delictivos.

Sin embargo, los analistas también indicaron que hacen falta modificaciones en los protocolos de actuación policial (en la protección de personas en el contexto de de manifestaciones o reuniones) que actualmente están vigentes en la capital, en los cuales la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, prevé realizar cambios, pues desde 2017 no se realizan reformas en este reglamento.

De hecho, la ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública de la Ciudad de México, fue emitida en 2008, cuándo el actual secretario de Relaciones y Exteriores, Marcelo Ebrard era jefe de Gobierno capitalino.

Al respecto de las modificaciones, Javier Oliva Posada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que de igual manera se deben de hacer cambios en la normatividad para que la gente proteste en las calles, con el fin de evitar actos delictivos durante las movilizaciones, como los sucedidos el lunes pasado, donde al menos 15 negocios sufrieron daños y tres fueron saqueados.

"Debe de haber equidad, se deben de hacer modificaciones que resguarden la integridad de los policías, protocolos para los elementos y sus familias (..) En las marchas se pierde el objetivo y la causa con los actos delictivos. En estos a habido un falta muy seria de las autoridades, al no haber presencia", dijo el especialista.

Detalló que la actual administración que está al frente del Gobierno capitalino, ven "la ley como una acto de represión", lo que ha llevado a que en las protestas se rebasen los límites de la libertad de manifestación, hasta llegar a actos que alteran el orden público incluso hasta actos delictivos, en los que la integridad de los policías se ven expuestas e incluso agraviadas. De ahí, recalcó la importancia de velar por los derechos humanos de los agentes.

No obstante, reprochó los hechos en los que dos policías golpearon a una menor de 16 años, pero recalcó que las autoridades, deben de tomar en cuarenta el perfil de las personas que participan en manifestaciones que nos son pacificas.

Sobre de esto, César Gutiérrez, especialista en seguridad nacional, derecho y columnista de La Silla Rota afirmó que ocurre con los policías durante las manifestaciones violentas, no tiene que ver con que no conozcan los protocolos sobre el uso de la fuerza sino que se trata de decisiones políticas que buscan no dar la impresión de que se trata de un gobierno represor.

"Y en el caso de las agresiones a Melanie puede ser falta de capacitación pero también la adrenalina del momento que hace que terminen cometiendo abusos. Está muy bien que la jefa de Gobierno quiera que se elabore otro protocolo pero si no se implementa para que los manifestantes no comentan abusos, de qué sirve", dijo.

El columnista de La Silla Rota hizo referencia a las policías de países europeos o asiáticos, donde su actuar es impecable para contener manifestaciones violentas

"Lo que ocurrió frente a la embajada de Estados Unidos fue la aplicación del protocolo que utiliza la policía pero posteriormente, cuando patearon a Melanie ya no mostraron ninguna proporcionalidad que establece la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza", dijo.

El artículo 4 de dicha ley señala que el uso de la fuerza se regirá por los principios de:

I. Absoluta necesidad: para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor.

II. Legalidad: para que la acción de las instituciones de seguridad se realice con estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

III. Prevención: para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y se lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y, cuando esto sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar.

IV. Proporcionalidad: para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza.

V. Rendición de cuentas y vigilancia: para que existan controles que permitan la evaluación de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en términos del desempeño de las responsabilidades y funciones previstas por esta Ley.

Por otra parte, Pilar Noriega, ex primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, y ex integrante de la Comisión de la Verdad de Guerrero, apunta que hay una gran falta de capacitación de los elementos policiacos sobre todo cuando abusan de su autoridad, como en el caso de Melanie.

fmma