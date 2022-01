Falla geológica "punta del iceberg" que provoca hundimientos en Valle de Toluca

TOLUCA.-El hundimiento que se reportó en la vialidad Alfredo del Mazo, en Toluca, es sólo uno de los muchos síntomas que ha dejado en la colonia La Magdalena Segunda Sección, perteneciente a Los Ejidos de Santa Cruz de la capital mexiquense, una grieta geológica que tiene más de 20 años detectada.

Así lo reconocieron los vecinos de la zona quienes recordaron para La Silla Rota que en el año 2000, la entonces Dirección de Protección Civil advirtió de los riesgos de la mano de la Dirección General de Gobierno de Toluca, sin embargo, las construcciones, pese a que se advirtió que eran riesgosas, continúan permitiéndose.

Rodeando el hundimiento que llamó la atención tanto de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Toluca, como de la Junta Local de Caminos del Estado de México, los afectados señalaron que al menos cada tres años, el "desperfecto" -que en esta ocasión tuvo una profundidad de metro y medio, se presenta.

? #VIDEO | Una grieta geológica que tiene más de 20 años detectada provoca hundimientos en Toluca. ???? https://t.co/yIXXYAqB9z pic.twitter.com/ylvW9n1hoe — La Silla Rota (@lasillarota) January 19, 2022

"No es el único, por lo menos dos veces al año se hacen hundimientos en esta colonia, hace unos meses yo tuve uno aquí, afuera de mi casa, tenía por lo menos dos metros de profundidad y aunque metí un escrito al ayuntamiento, sólo vinieron, lo revisaron y ya nunca regresaron. Tuve que desembolsar 15 mil pesos para que lo vinieran a arreglar pero mi casa se sigue deformando", reconoció Celia, vecina de la zona.

EL HUNDIMIENTO DE ALFREDO DEL MAZO

El lunes por la tarde fue reportado un hundimiento que poco tiempo se convierten en tres, en la vialidad Alfredo del Mazo, una de las más importantes en el Valle de Toluca ya que conecta a la carretera Panamericana -conocida en Edomex como la Toluca-Atlacomulco- con la capital mexiquense. Del agujero de más de metro y medio de profundidad, brotaba agua lo que apuntaba a que la tubería ya estaba dañada.

Durante las obras de reparación, trabajadores señalaron que se debió a la combinación de múltiples factores: La falla geológica, una tubería en mal estado, el aforo vehicular y el de transporte de carga, sin embargo, el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Toluca, Arturo Vilchis, señaló que estudiarán las causas que lo originaron pues al momento no tienen certeza de lo que sucedió.

Señaló que la reparación se llevó a cabo por parte de personal de la Junta Local de Caminos del Estado de México así como del Organismo de Agua y Saneamiento municipal toda vez que había una tubería colapsada en el lugar lo que generó una fuga de agua.

"En cuanto a las causas yo, con franqueza, no me atrevería en este momento a lucubrar qué es lo que sucedió, hay distintas versiones, hay vecinos que se lo achacan a un árbol, hay vecinos que hablan de una grieta, etcétera, etcétera, no quisiera especular en ese sentido, lo que sí, se va a informar puntualmente al señor presidente que nos dio la instrucción de apersonarnos en este sitio desde ayer cuando se recibió el llamado para ver, para buscar, digamos trabajo interinstitucional".

RESUELVEN UN PROBLEMA, RELUCEN DECENAS

Este martes terminaron los trabajos de compactación, nivelación y pavimentación en la zona donde estaban las tres oquedades, por lo que la Junta de Caminos explicó que éstas se derivaron de una falla geológica que cruza la vialidad Alfredo Del Mazo proveniente de la zona de Santiago Miltepec (La Pedrera), la cual fracturó una tubería de agua potable municipal.

Por tal motivo, en coordinación con Protección Civil del municipio, se tomó la decisión de cerrar la vialidad con sentido Palmillas-López Portillo, para que el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca inicie los trabajos de reparación de la tubería.

En tanto que la Junta de Caminos recortará la estructura del pavimento, extraerá el material saturado y sustituirá por completo la estructura del pavimento afectada.

NO SÓLO ES EL HUNDIMIENTO: VECINOS

Aurora Islas, vecina de La Magdalena Segunda Sección, mira cómo su patrimonio se ve afectado. Las grietas son lo más visible pero también ha detectado que la casa se hunde.

"Yo no tengo las posibilidades como para remodelar una casa o qué sé yo, no sé. Tenemos 36 años de vivir aquí, nunca nadie dio esa información de que estábamos en una zona de riesgo hasta en el 2000 fue cuando empezaron a decir que había, que venía una grieta muy grande y bueno que ya era zona de riesgo pero ya en los últimos temblores y ya en el último fue en el que realmente ya la casa se deterioró más, incluso se ha venido ya sumiendo más, también".

Para los vecinos de La Magdalena, el hundimiento de la vialidad Alfredo del Mazo que se reportó este lunes, es sólo la punta del iceberg de un problema que se dio a conocer hace 20 años y que no se ha atendido, a grado tal que se continúan otorgando permisos para la construcción de edificios en la zona.

"En esta esquina se construyeron un edificio que, vean ustedes, con el problema de que ahí pasa la falla y tenemos miedo, yo vivo aquí en la esquina, que este edificio se venga sobre mi casa y nos haga polvo a todos", añadió Agustín Ahumada, otro vecino afectado, quien denunció la construcción de -al menos- dos edificios pese a que en la zona ya no se puede construir.

"Los vecinos lo único que queremos os es tener esa... que nos escuchen las autoridades, no nada más por una grieta, sino que qué hay más allá de esa grieta porque, digo, ahorita vienen y se repara... ¿y nosotros? ¿Esperan que nos hundamos en nuestras casas? Sólo queremos que nos ayuden a resolver, no queremos perder nuestro patrimonio, no tenemos a dónde irnos pero siguen dejando que se construya aquí", añadió Aurora.





Hasta el año pasado, en la capital del Estado de México se han identificado fracturas geológicas en 19 de las 47 delegaciones, algunas con una antigüedad de 30 años. Aunque la mayoría de los casos las facturas son leves o bien catalogadas como de riesgo bajo, hay otros en los que ya han representado un riesgo para los habitantes, sin embargo, será en -al menos- tres meses, que se tenga actualizados el Atlas de Riesgo por parte de la nueva administración municipal.









(SAB)