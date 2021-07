Falla del drenaje en San José El Jaral contribuye a inundaciones

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA .- La Siempreviva, es el nombre que lleva la calle que colinda con el Río Chamacuero en la Segunda Sección de San José El Jaral, y donde por tercer ocasión las aguas residuales y pluviales ingresaron a las casas que se encuentran en este lugar, con las consecuencias lamentables de la pérdida de los bienes de las familias que viven allí.

Inundaciones en Atizapán de Zaragoza (Fotografía: Carlos Medellín)

El señor José Sánchez, quien enfrente de su casa en el número 23 limpiaba este jueves su vehículo, una Caribe gris, explica "es la tercera vez que limpio mi vehículo, ayer con la lluvia de la tarde nuevamente se le metió el agua, el motor tiene agua y aceite, no arranca, no la he podido echar a andar desde la primera venida del agua", dijo.

El vecino de la Siempreviva explica que el miércoles terminó temprano de limpiar el interior por la lluvia que les inundó su domicilio en lunes por la tarde, "y nuevamente nos llega el agua hasta un metro de alto".

Lluvias dejan lodazales / Fotografía: Carlos Medellín

Señalando una tapa de pozo de visita del drenaje de la calle, el vecino señala que nadie sabe por dónde sale el agua residual, dijo que no llega al río Chamacuero, "pero sí esta conectado con el drenaje de la calle principal cuyo nivel es más alto "entonces cuando llueve las aguas de la calle principal en lugar de seguir llegan al fondo de la Siempreviva debido al desnivel".

En esta calle hay unas 8 viviendas, y no cuenta con un cárcamo que pudiera bombear las aguas de lluvia para extraerlas de la parte más baja. "Si no nos inunda el Cahamacuero lo hace el drenaje, en lugar de llevarse el agua nos la trae", concluyó el vecino de la Siempreviva.

El drenaje se ubica muy cerca de las casas / Fotografía: Carlos Medellín

La primera inundación que afectó a viviendas de 17 calles de la segunda sección de San José el Jaral ocurrió el 22 de junio, hace ya dos semanas, la segunda que afectó a vecinos de la calle Siempreviva se registró el lunes 5 y la más reciente en la misma calle ocurrió el 7 de julio.

ESPERAN APOYOS

Los vecinos de las más 200 viviendas de las 17 calles afectadas por el desbordamiento del río Chamacuero, aún esperan ayuda del gobierno, ya que hasta ahora no han recibido nada que les ayude a reponer parte de sus bienes perdidos al inundarse sus casas.

Martina Delgadillo Islas es vecina de la calle Primera Cerrada de Tecoloapan y asegura que hasta ahora nadie del gobierno se les ha acercado para preguntar al menos si fueron afectados, si perdieron bienes u ofrecerles apoyo.

Reclaman nula ayuda del gobierno / Fotografía: Carlos Medellín

"No, nadie ha venido a esta calle, supimos que andaban dando despensa y vacunando, calle más abajo, pero cuando fuimos ya no alcanzamos nada", dijo la señora Martina quien agregó que perdieron todos sus bienes: sala, comedor, refrigerador, cocina, la despensa y aparatos eléctricos.

Dijo que permanecen con la esperanza de que las autoridades sean del municipio, del estado o del gobierno federal les apoyen, "sólo nos dicen que vendrán a censarnos, pero no vemos para cuándo", dijo finalmente.

COMIENZAN A SALIR HONGOS EN LAS PAREDES HÚMEDAS

La señora Rosa María Núñez Cortés, del número 63 de la calle Flor de Lima, adjunta al río Chamacuero, dijo que en su casa dos veces se han inundado, el 22 de junio y el 5 de julio, donde el nivel en el interior alcanzó poco más de un metro.

Dijo que debido a la humedad causada en un principio por la inundación del 22 de junio las paredes de su vivienda no se han podido secar y comenzaron a salir hongos, lo que le da temor que pudieran generar enfermedades.

Hay hongos en las paredes que ha alcanzado el agua negra / Fotografía: Carlos Medellín

"De hecho a mi esposo le dio salmonelosis él está enfermo ahora y está en tratamiento médico, creemos que la enfermedad fue provocada por los virus y bacterias generadas por esos hogos en las paredes, o por la misma basura que tenemos en todo alrededor", dijo doña Rosa.

La mujer pidió a las autoridades de los gobiernos estatal, federal o municipal que los atiendan, que los apoyen ante la pérdida de sus bienes, en la primera y segunda inundación que les afectó en el interior de su casa.

SIN POSIBILIDADES DE APOYAR A DAMNIFICADOS

Tras la primera inundación del 22 de junio anterior, el cabildo de Atizapán de Zaragoza autorizó un fondo de hasta 18 millones de pesos, para ser usado en apoyos a la comunidad de San José El Jaral.

El dinero sería manejado por un comité que encabeza el cuarto regidor Celso Domínguez, quien es vecino del área afectada, y quien pidió a los residentes que sean conscientes y dejen que los apoyos fluyan de manera prioritaria a quienes más lo necesiten.

La noche del 5 de julio después de la segunda tromba que afectó aún más y de manera severa a 227 casas de unas 25 colonias, la alcaldesa Ruth Olvera Nieto envió una misiva a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y al gobernador Alfredo del Mazo Maza, pidiendo gestionaran la Declaratoria de Emergencia por desastres naturales.

Con ello dijo que fluiría el recurso para solventar los gastos que implica el realizar las obras y reparaciones necesarias por la devastación del municipio, del cual por si sola la administración municipal no puede hacer frente. La presidenta municipal está en espera de respuesta a su petición de ayuda de manera urgente.

PIDEN APOYO A CIUDADANOS

El gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza montó dos centros de acopio para recibir apoyos en especie, por parte de la ciudadanía para ayudar a las familias que resultaron afectadas por las severas precipitaciones pluviales.

Los centros de recaudación son operados en coordinación con la Fundación Huellas de Amor I.A.P., y se localizan la calle Buckingham 78 del fraccionamiento Sayavedra, en la zona Esmeralda.

Y el segundo punto en SAPASA la recolecta se puede realizar de 10 a 17 horas; las instalaciones se ubican en Av. Océano Pacífico No.80, colonia Lomas Lindas.

Pueden ser donaciones de alimentos no perecederos, agua para beber, productos de higiene personal, artículos de limpieza, trastes, muebles, gel antibacterial, cobijas, ropa y calzado en buenas condiciones.

Por su lado la asociación civil Consejo Cívico de Atizapán, ligada a Pedro Rodríguez Villegas, también hace lo propio y montaron cuatro módulos de recepción de víveres, ropa, calzado y enseres domésticos, para ser distribuidos entre la población damnificada por las inundaciones.

fmma / na