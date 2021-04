Fabiola sobrevivió al ataque con arma blanca de su pareja en Neza

NEZAHUALCÓYOTL. - Fabiola, como prefiere ser nombrada por seguridad, sobrevivió a un ataque con arma blanca apenas este fin de semana por parte de su pareja, a quien amó por más de tres años y con quien comparte la dicha de ser madre.

"Me encerró en el cuarto, me dijo que no quería que fuera a trabajar porque tenía que quedarme a cuidar a mi hija. Yo estaba muy asustada y después regresó con un cuchillo y me amenazó con matarme", recuerda.

Luego de ésta agresión, Fabiola, de 32 años, decidió salir de su casa y abandonar a Javier, a quien conoció porque vivían a unas calles de su casa y con el que procreó a Rodolfo.

"Me enamore mucho la verdad, era mi vecino y salimos poco. Al principio era muy bueno, ya sabes como todos los hombres, pero cuando tuve a mi niño me comenzó a celar, ya no me dejaba ir al trabajo y me decía que tenía que estar en la casa", contó.

VAN DOS FEMINICIDIOS EN 2021

Pese a ello, Fabiola logró no ser parte de la estadística de feminicidios que se comenten en ese municipio, donde lo que va del año, al menos dos mujeres han sido asesinadas por parte de sus parejas sentimentales, que ahora están bajo prisión.

El primer caso se registró el pasado 29 de marzo cuando la joven Andrea Salgado fue presuntamente asesinada por su novio al interior de un cuarto de hotel en la colonia Metropolitana.

La joven había ingresado al inmueble en compañía de su pareja tras asistir a una fiesta, pero horas más tarde su presunto agresor, Bryan "N", le arrebató la vida a golpes porque supuestamente le encontró mensajes con otros chicos en su celular.

En el segundo feminicidio, ocurrido el 13 de abril, una madre y su pequeño de cinco años fueron asesinados dentro de su vivienda ubicada en la colonia Agua Azul, en la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl.

En este caso las autoridades determinaron que la joven y su hijo fueron degollados por un sujeto que mantenía una relación amorosa con la víctima, y aunque trató de fingir que todo se trató de dos suicidios, al final fue detenido y confesó el crimen.

MORENOTES Y GOLPES, EL VIACRUCIS DE FABIOLA

Aún el cuerpo de Fabiola guarda las golpizas que le propinaba su pareja. Sus brazos y piernas están cubiertas con varios moretones que prefiere esconder bajo su ropa para no ser señalada en la calle.

"Todavía tengo algunos. Aquí en el brazo y en la pierna. Esto no es nada, tenía más pero ya se me quitaron. Fue algo muy horrible vivir con miedo. No tenía como defenderme y pensé que iba a cambiar de algún modo, pero con lo que pasó ya dije basta", comentó.

A pesar de que sus familiares viven en la misma casa, nunca quisieron interceder por ella. Los gritos y los empujones no fueron suficientes para que sus padres o hermanas lograran frenar la violencia que padecía.

"No se metían, porque pensaban que nos íbamos a reconciliar y que eran peleas como todas las parejas, es algo que me duele mucho porque ni en tu propia casa encuentras quien te apoye, o te de la mano para salir adelante y eso que estábamos todos aquí por lo de la pandemia", comenta.

BAJAN DELITOS POR PANDEMIA

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, la emergencia sanitaria influyó para que los delitos de alto impacto registraran una baja.

Las estadísticas revelan que durante 2019 en este municipio se contabilizaron 5 mil 882 delitos graves como homicidio y robo de vehículos, mientras que en 2020, año de la crisis sanitaria en México, la cifra se ubicó en 5 mil 200, es decir, una reducción del 12 por ciento.

PERO AUMENTA VIOLENCIA DENTRO DE CASA

Sin embargo, en este mismo periodo, las agresiones dentro del núcleo familiar registraron un aumento por el confinamiento que se vivió en la localidad, considerada uno de los epicentros con mayores contagios del país.

En 2019, por ejemplo, los eventos de violencia de género, que son casi en su totalidad contra la mujer, se contabilizaron en 62 casos, mientras que para 2020 fueron 155, que equivale a un incremento del 150 por ciento.

En caso de violencia familiar, los hechos de violencia pasaron de 507 a mil 315, cuyo aumento se contabiliza en 159 por ciento, respectó al mismo periodo del año anterior.

El director de la corporación local, Jorge Amador Amador reconoció que a medida que la pandemia avanzó en el Valle de México, también se incrementaron los casos de agresiones dentro del hogar.

"No hay una territorialización notoria, obviamente no sucede en todas las casas, en todas las familias, pero es un fenómeno que se da en todo el territorio, por eso es que el factor principal si es la pandemia, porque no es una particularidad de una colonia o de una región del territorio municipal"

"En la mayoría de los casos se hace la denuncia, en la totalidad de los casos se genera una respuesta inicial con la presencia de una patrulla, si el problema es grave porque es una violencia que ya entra en un delito se detiene al agresor y se le conduce al Ministerio Público", comentó.

De la totalidad de los casos de violencia en Nezahualcóyotl, entre un 10 y un 15 por ciento llegan al Ministerio Público porque las lesiones que presenta la victima representan un delito.

DENUNCIA PESE A TEMOR DE MORIR

Para Fabiola fue muy difícil denunciar a su pareja. Reconoce que aún cuando recibió una agresión directa, asistir a la Agencia Especializada en Violencia en contra de la Mujer representó un miedo enorme a ser asesinada por alzar la voz.

"Tuve mucho miedo. No sabía a quién recurrir, tuve que ir con un primo que es licenciado a que me ayudara a canalizarme con las autoridades porque uno como mujer no está preparada para enfrentar estas cosas. Tienes muchas cosas en la cabeza, pero afortunadamente estoy de pie y con ganas de salir adelante".

CONTABILIZAN 500 ÓRDENES DE PROTECCIÓN A LA MUJER

En la subdirección de atención a víctimas de Nezahualcóyotll se tienen contabilizadas cerca de 500 órdenes de protección a mujeres por amenazas reales por parte de sus parejas sentimentales

"Muchas de estas órdenes de restricción o protección ya tienen tiempo y nosotros no tenemos interés en que desaparezcan porque finalmente se les sigue atendiendo y eso significa que se les realiza visitas frecuentes en el patrullaje vecinal y la mujer protegida tiene la libertad de llamar a la patrulla en cualquier momento", reconoció el director de la policía de Nezahualcóyotl.

De acuerdo con las autoridades, durante la emergencia sanitaria para las mujeres mexiquenses el hogar se convirtió, en algunos casos, en un verdadero infierno por los obstáculos económicos que surgieron tras perder empleos e ingresos para sus familias.

"(En Nezahualcóyotl) son hogares de poco espacio, y cuando madre y padre trabajan y los niños con algún abuelo o van a la escuela entonces la casa está relativamente sola la mayor parte del tiempo, y la convivencia es más fácil"

"Pero cuando tienen que estar todos, y el hombre o la mujer, también están desempleados y los niños no tienen escuela y la mujer tiene que hacer el trabajo de siempre, y más el trabajo de los niños, y un masculino que psicológicamente se siente disminuido porque no tiene trabajo y sin ingresos, se convierte en una olla exprés de emociones, frustraciones y malos entendidos entonces en ese caso los malos entendidos pasan a las agresiones y luego pasan a los hechos".





(SAB)