"Extraño las clases presenciales, ver a otros seres humanos": maestro vacunado

Abraham Cerezo es maestro de animación en la Universidad de la Comunicación. Este 18 de mayo acudió a la primaria Benito Juárez, en la colonia Roma, a recibir su vacuna CanSino contra la covid-19.

Entrevistado por La Silla Rota, recuerda que hace como dos semanas le avisaron que ya se venía la vacunación para los maestros y el 16 de mayo le confirmaron la fecha y el lugar. Aunque con el biológico no hay la suficiente seguridad para hacer cualquier cosa, ya se siente más tranquilo y ve la luz del túnel para salir de la pandemia, reconoce.

Cerezo entiende que por la pandemia y evitar la multiplicación de contagios causados por el coronavirus, se dejaron de dar clases presenciales, pero él extraña las aulas. "Me imagino no será tan rápido el regreso a clases".

Lo que extraña es "ver a otros seres humanos", dice afuera de la primaria, donde salen más maestros como él, algunos presumiendo su certificado de vacunación y algunos sobándose donde fueron vacunados.

PLATICANDO CON LA PANTALLA

El maestro de animación describe cómo ha sido dar clases a distancia, de manera virtual.

"En línea como no tenemos esta exigencia tan rigurosa de encender su máquina, nadie la enciende. Uno se sienta platicando con la pantalla", ironiza. Respecto a la deserción, dice que ha sido más o menos, aunque entiende que los alumnos estén desganados por la situación y espera que con la vacunación ayude a revertir ese escenario.

De 34 años, con un cubrebocas adornado como paliacate, reflexiona que por ser joven se creería que se iba a adaptar más rápido a las clases a distancia.

"Es cosa de irse acostumbrando, a estas alturas nos hemos ido acostumbrando los profesores, ha habido apertura por parte de la escuela de dar orientación a todos y eso ha estado muy bien, ha suavizado la transición".

NO JODERLES LA VIDA

Sobre los alumnos, observa que en términos emocionales, varios están desmotivados.

"No con depresión, pero sí con la pila muy baja, he intentado decirles que se cuiden y busquen ayuda, terapia y de mi parte intento ver la situación pero sin presionarlos a que se vayan a sentir infelices en su casa, se hace el intento de no joderles la vida. Queremos pensar que sea el final, hay luz al final del túnel, es positivo que la gente se vacune y eso nos puede ayudar a acelerar el proceso".

Al consultarle si él o alguien conocido tuvo la covid-19, responde que cree que él mismo, al inicio de la pandemia, cuando aún no había tantas pruebas disponibles tuvo la covid porque presentaba síntomas pero ya no lo comprobó. Respecto a la vacuna, dice que se la aplicaron muy bien "porque no sentí dolor".

INICIO DE VACUNACIÓN ENTRE FILAS

La jornada de vacunación para los maestros y personal educativo comenzó en la Ciudad de México este 18 de mayo en 8 sedes, y La Silla Rota visitó una de ellas, la escuela primaria Benito Juárez, en la calle Jalapa, en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con el gobierno capitalino, la población objetivo es de 356 mil 342 y la vacunación concluirá el 22 de mayo.

En la primaria, la jornada se asemejó al regreso a clases de los alumnos, pero ahora encabezado por los docentes: desde las 9 de la mañana comenzaron a hacerse filas de maestros que con sus documentos en mano, acudían al plantel para recibir la vacuna CanSino, de una sola dosis. En los alrededores de la escuela había autos que no iban a dejar a los niños sino a algunos maestros.

Alrededor había vallas para que sólo entraran los maestros, y en el pavimento, una cinta para apartar un carril para quienes llegaran en auto, acompañados de familiares, amigos o algunos en pareja.

Y la salida era en la misma Jalapa, a la altura de Campeche, donde los vacunados parecía que venían de su primer día de clases, como los alumnos que ellos ya extrañan: algunos solitarios, aprisa; otros en pareja cuchicheando lo bien que fueron tratados por los empleados de los Pilares, en el registro y en el área de espera, y por las enfermeras y enfermeros.

Otros al llegar a la salida eran recibidos por familiares, su pareja o se retiraban sin compañía, y algunos vivos instalados afuera y sabedores que habría mucha gente, quizá no vendían las congeladas o chicharrones como hacen con los niños, pero entregaban anuncio de de créditos hipotecarios o entregaban unos libritos del Nuevo Testamento, que casi todos recibían aunque no hojeaban.

LAS MIL Y UNA NOCHES

Adentro, los maestros eran ordenados. Esperaban su turno pacientemente, y cuando eran pasados, mostraban sus hojas de registro y escuchaban atentos a las enfermeras, que a cada uno les mostraban las jeringas con la vacuna, para evitar cualquier sospecha.

La vacuna se hizo en el patio, rodeado de arcos y paredes blancas y cubierto por una enorme carpa. Sólo una mujer no la recibió, luego de que ella misma le dijo a la enfermera que recientemente había tenido covid, por lo que ella llamó a un doctor y este le dijo a la mujer que debía esperarse unos días, pero que no se preocupara porque iba a recibir su vacuna.

En el área de observación, los maestros fueron animados a activarse físicamente por un integrante de Pilares, quien logró desconcertarlos al decirles que a diferencia de otras jornadas, ahí no habría baile, sino que debían sacar papel y lápiz porque iba a haber examen. Luego cuando el instructor comenzó a mover los brazos de arriba abajo al ritmo del clásico de Flans, Las mil y una noches, a algunos les costaba trabajo, entonces les pidió no tener pena.

"No le tengan miedo a su transpiración", y la frase les pareció más divertida a los maestros y a partir de ahí comenzaron a moverse más.

ARRANQUE DE VACUNACIÓN DE PERSONAL EDUCATIVO Y DOCENTES EN CDMX

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la vacunación se realizará en ocho macrounidades, con la dosis china de CanSino Biologics.

"El día de hoy junto con el Gobierno de la capital, inició la vacunación para el personal educativo que labora en la Ciudad de México. Aplicaremos una única dosis de la vacuna CanSino, a 356 mil 342 personas", escribió la mandataria en redes sociales.

El día de hoy junto con el @GobiernoMX, inició la vacunación para el personal educativo que labora en la Ciudad de México. Aplicaremos una única dosis de la vacuna CanSino, a 356,342 personas.



Contamos con 8 macrounidades de vacunación.



De igual manera, el presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo que tras la vacunación a maestros, las clases presenciales en la capital podrían reanudarse en junio.

"Sería muy bueno que para la segunda semana de junio se reiniciaran las clases en la ciudad para terminar el curso el ciclo escolar, termina en julio, pero tener un mes cuando menos de clases presenciales para regularizar, poner al día a todos los estudiantes", dijo en Palacio Nacional.

Por su parte, Sheinbaum, destacó que el regreso presencial a las aulas podría ser 15 días después de que concluya la vacunación y que los maestros que no se vacunen durante la etapa del 18 al 22 de mayo, deberán esperar a la jornada de inmunización conforme a su edad y alcaldía.

"Estamos en comunicación, para que ya en el momento que pasen 15 días después de la vacunación iniciemos el regreso a clases. Junto con 16 alcaldías, padres de familia, la SEP y el Gobierno, estamos preparando las escuelas públicas, estamos limpiando dando mantenimiento para que estén en condiciones y por supuesto en diálogo con maestros", comentó la jefa de Gobierno.

Cabe destacar que la inmunización de maestros llevará el mismo Plan de Vacunación federal, por lo que se vacunarán según la inicial del primer apellido.

Además, es necesario estar registrado en las listas enviadas por cada Centro de Trabajo Educativo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México en la página vacunacion.cdmx.gob.mx.

En caso de no estar en el registro, se debe contactar a la escuela donde se trabaja para llevar a cabo el proceso. También es importante imprimir y llevar la cita junto con el código QR para recibir la dosis de la vacuna contra la covid-19.





