Extorsiones, una de cada tres ocurre en Edomex

"Él me comenzó a decir que sabía en dónde estaban mis oficinas, que sabía que era una empresa que tenía muchos clientes y me comentó que quería colaborar conmigo y que esperaba lo mismo de mí. Cuando le dije que cuál era su intención, me dijo que no lo estaba entendiendo y que no me hiciera tonto, que sabía a qué me refería y que si no colaboraba, pues con los datos que tenía, me iba a afectar, pues pertenecía a un cártel de Jalisco que ya tenía presencia en el Estado de México", cuenta.