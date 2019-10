Extorsiones "estrangulan" al Centro Histórico de CDMX, aceptan autoridades

La extorsión en el Perímetro A del Centro Histórico ha ido a la baja, pero en el Perímetro B se mantiene y afecta a los comerciantes que se instalan en la vía pública, aseguró la coordinadora de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow.

"Bajó muchísimo, el tema de la extorsión es de una llamada que puedes caer o no caer. Hay momentos en que se dispara. Lo que sí pasa es que como tenemos comunicación con los comerciantes no solo nosotros, sino a través del Consejo Ciudadano, entonces inmediatamente vuelve a bajar. En términos generales está más bajo que cuando llegamos y nos damos cuenta porque tenemos una red de vecinos. Cuando nos reporta uno que hay extorsión generalmente sale otro y otro y ya nos damos cuenta que se están moviendo", explicó a La Silla Rota.

En el Perímetro A, donde está el llamado distrito Financiero, entre Zócalo y Eje Central, sobre Madero, Cinco de Mayo, 16 de septiembre, las extorsiones son telefónicas y quienes llaman se ostentan como de la Unión Tepito, y cuando hay eventos relacionados con el grupo delictivo que aparecen en medios de comunicación, es cuando aumenta su frecuencia, añadió la funcionaria.

#VIDEO En el Perímetro A los delitos van a la baja, pero en el Perímetro B se mantiene, además de lo que ocurre en Tepito, aseguró la coordinadora de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlowhttps://t.co/pkfr114i4R pic.twitter.com/u5yDSTLVEo — La Silla Rota (@lasillarota) October 15, 2019

"Se aprovechan de ese temor y a ver si sacan algo pero como hay buena colaboración entre los vecinos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hay atención luego bajan y ellos ya saben que no deben contestar, no dar información y que bloqueen ese número".

En cuanto al perímetro B, ahí las extorsiones se dan en la calle, y las víctimas son los comerciantes que se instalan en la vía pública, dijo.

"Hay zonas que todavía, sobre todo en el Perímetro B que por la presencia de comerciantes en vía pública y la dinámica de grupos delincuenciales que siguen en el Centro Histórico y Tepito, es otro tema".

Ludlow también fue cuestionada sobre la vecindad con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a diferencia de sus predecesores, vive en Palacio Nacional, en el Centro Histórico, lo que ha traído cambios en la zona, como el cierre del acceso vehicular al Zócalo durante la noche. La funcionaria explicó a La Silla Rota que además la presencia del primer mandatario obliga a que el centro esté limpio desde temprano y que además buscan evitar que las marchas colapsen el Centro.

"Es distinto en todo y en lo que nosotros hacemos y la limpia. Ahora la actividad empieza a las 6 de la mañana. Nos obliga a que el centro esté limpio desde las 5 y además en el dialogo de comunidades del centro hay cierta conciencia de que debemos portarnos distinto, vienen más personas al centro. No sabemos qué actividad adicional van a realizar fuera de sus actividades que tengan con el presidente. En ese sentido debemos convertirlo en un sitio seguro y en una situación de emergencia ahora tenemos entre todos asumir la responsabilidad de que no se nos colapse como siempre, tenemos que permitir que vehículos entren y salgan del Centro Histórico porque aquí está el presidente", agregó.

"Entonces eso hace que al final este diálogo para poder atender los problemas en el centro sea más fácil, ni modo que te va a decir alguien que tiene tomada la calle cuando le explicas esto, posiblemente no lo haga de la noche a la mañana pero al final es un argumento muy sólido en el cual si queda muy claro que tarde o temprano van a tener que ordenarse para poder coexistir de manera armónica en el centro histórico".

No ve mal manifestaciones y estas conviven con el centro. "Las ventas no han bajado, siguen al mismo nivel, no es que haya bajón en el Centro Histórico. El problema es cuando es manifestación, comercio de vía pública, calles tomadas por franeleros, ahí ya empieza a generar problemas. Si logramos ordenar cosas las manifestaciones que vienen no dañan".

CENTRO HISTÓRICO GRAFITEADO

A 10 meses de ocupar el cargo, recordó que a su llegada el órgano que encabeza detectó que de 9 mil 300 inmuebles en el Centro Histórico, 9 mil 114, equivalente a 98 por ciento, estaban grafiteados. Una de sus primeras tareas fue limpiarlos y ya avanzó en el 75 por ciento aunque reconoció que aún se les puede ver a algunos una especie de "sombrita".

La Silla Rota le preguntó sobre qué ocurre cuando hay marchas y algunos manifestantes hacen sus pintas. Respondió que se han quitado y aprovechó para decir que han hallado pintas de consignas de marchas de hace tres años, que tanto equipos de la ACH como de la Secretaría de Obras han quitado.

Sobre las recientes marchas, algunas de las cuales han registrado destrozos de vidrios, los negocios afectados tienen seguros y son ellos los que pagan. Las limpias cuestan entre 200 mil a 400 mil pesos porque se requiere thinner y pintura para las reparaciones.

"Ronda entre 200 y 400 mil pesos por marcha, la verdad no es tanto y garantizamos eso, que la gente venga en libre manifestación sin hacer ola de violencia y garantizamos que nuestro Centro Histórico esté como si nada".

Ludlow también fue cuestionada sobre las banquetas dañadas, los baches o los hoyos que quedan donde antes se veía algún registro y dijo que a su llegada había más.

Sobre las zonas dañadas donde se roban registros o hay baches, recordó que cuando llegó había 3 mil incidencias, que incluía además de los baches, falta de bolardos, robo de registros de la Comisión Federal de Electricidad, Sacmex y Telmex, ahora ya lleva 994 incidencias reparadas, aseguró.

Otro tema es el de desalojos, que aunque no le compete a la Autoridad del Centro Histórico, los vecinos se quejan con ella. Los reportes de desalojos los atribuye a que había mucha renta congelada o viviendas vacías luego de que ya no hay estudiantes que usen instalaciones de la UNAM en el Centro, entonces fueron invadidas pero los descendientes de los dueños optan por reclamar las propiedades. Consideró que un gran reto es qué hacer para repoblar el Centro Histórico.

La exlegisladora priista informó que una de sus estrategias para atender esos temas del Centro Histórico pasa por el uso de chats de Whatsapp con vecinos. En total suma 8 temas.

JGM