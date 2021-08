Explosión deja 29 personas heridas y 1 fallecida en edificio de Benito Juárez

Una explosión por acumulación de gas se registró esta mañana en un conjunto habitacional de la colonia Acacias, de la alcaldía Benito Juárez, que dejó como saldo 29 personas heridas, de las cuales 11 fueron trasladadas a hospitales, y una fallecida.

Acudieron bomberos, ambulancias, personal de Protección Civil, camionetas del programa de Seguridad Blindar de la alcaldía, y después del mediodía hasta elementos del Ejército, pero sobre todo condóminos y vecinos preocupados por familiares, amigos y hasta mascotas.

FALLECE UNO Y AUMENTA CIFRA DE HERIDOS

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió al lugar a revisar los trabajos de rescate e informó al mediodía que eran 22 heridos, uno medianamente grave, con quemaduras en el 60 a 70 por ciento de su cuerpo. A las 2:30 pm personal de la Comisión Especial de Atención a Víctimas capitalina se acercó a una pareja, les dijo algo e inmediatamente comenzaron a llorar. Eran familiares de una persona que falleció a causa del siniestro.

Con profunda tristeza, informo que una de las personas lesionadas por la explosión en Av. Coyoacán lamentablemente perdió la vida.



Estamos en contacto con la familia para brindar todo el apoyo que sea necesario. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 16, 2021

Después, el comisionado Armando Ocampo confirmó a medios de comunicación la mala noticia sin dar detalles sobre la identidad de la persona fallecida, sólo dijo que “era un masculino” y que murió al estar “directamente relacionado a esta explosión” y que ya habían dado el pésame a la familia.

A las 6 pm el número de heridos era mayor, con 29, de los cuales 11 habían sido trasladados a los hospitales Rubén Leñero, Xoco, Médica Sur y San Ángel Inn. Una persona acudió por su cuenta al Sanatorio Adventista. A ello se sumaron dos canalizadas al hospital Enrique Cabrera por la covid-19.

#Metrópoli El primer fallecido por la explosión del edificio en Av Coyoacán 1909, fue debido a que estaba "directamente asociado a esta explosión", dijo el titular de la Comisión de Atención a Víctimas, Armando Ocampo. "Ya dimos el pésame". #jphttps://t.co/BIm0ae3syk pic.twitter.com/Ub1TwDYEPt — La Silla Rota (@lasillarota) August 16, 2021

Recientemente se dio a conocer que la persona fallecida fue identificada como José Miguel de 31 años, su cuerpo ya está siendo trasladado al Incifo.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informa sobre el lamentable fallecimiento de una persona de sexo masculino que perdió la vida en el hospital Xoco a consecuencia de las lesiones ocasionadas por la explosión en el inmueble ubicado en Av. Coyoacán 1909. — Secretaría de Salud de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) August 16, 2021

EXPLOSIÓN EN EL EDIFICIO

El accidente ocurrió en el número 1900 de avenida Coyoacán, donde equipos de emergencia se movilizaron para atender el reporte.

#EvitaLaZona ??????????

Servicios de emergencia continúan trabajando en flamazo por acumulación de gas sobre Av. Coyoacán y Av. Amores, colonia Acacias, @BJAlcaldia #911CDMX #C5



Alternativa vial: Av. México Coyoacán pic.twitter.com/p5jO69vw8R — C5 CDMX (@C5_CDMX) August 16, 2021

#Precaución ????????Servicios de emergencia trabajan en flamazo por acumulación de gas en la colonia Acacias, @BJAlcaldia. #C5 #911CDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) August 16, 2021

El edificio se ubica en Av. Coyoacán esquina Universidad, en la colonia Xoco, en Benito Juárez, reportó Protección Civil.

#Metrópoli Ambulancias del ERUM ya se encuentran en la zona donde se originó la explosión en la alcaldía Benito Juárez. #jp https://t.co/9E6pTWj0aS pic.twitter.com/VcUy0FWvn8 — La Silla Rota (@lasillarota) August 16, 2021

La explosión fue por acumulación de gas, reportaron autoridades.

#Metrópoli Elementos de rescate ayudan a personas que resultaron lesionadas en Av. Coyoacán por explosión. #jp https://t.co/Jfu2Q6mMio pic.twitter.com/EktefSyVBF — La Silla Rota (@lasillarota) August 16, 2021

#Metrópoli Momento en el que inquilinos del edificio en Av. Coyoacán salen, luego de la explosión. #jp https://t.co/Jfu2Q6mMio pic.twitter.com/NRQ83Xh9gj — La Silla Rota (@lasillarota) August 16, 2021

La explosión dejó daños en edificios aledaños, donde la onda expansiva ocasionó la ruptura de cristales.

#Metrópoli Bomberos de la CDMX rescataron a un perrito del interior del edificio donde hubo una explosión esta mañana en Benito Juárez, reportaron que fue entregado ileso a su propietario. #jp

Vía @Bomberos_CDMX https://t.co/9vQY5a9jwG pic.twitter.com/Lk2riX4sGG — La Silla Rota (@lasillarota) August 16, 2021

El alcalde Santiago Taboada reportó en un primer momento 12 lesionados no graves y ninguna persona fallecida, pero la cifra fue creciendo momentos después.

"La explosión al parecer fue en el apartamento 207 del segundo piso (..) no hubo pedidas humanas, y por el momento es la información (..) fue en el segundo piso, y ya están aquí el Heroico Cuerpo de Bomberos", dijo.

#Metrópoli Así quedó al interior el edificio donde se generó la explosión por acumulación de gas. #jp https://t.co/9E6pTWj0aS pic.twitter.com/62Pzh60hyT — La Silla Rota (@lasillarota) August 16, 2021

Más tarde, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que son 22 los heridos por esta explosión.

Me dirijo al lugar de la explosión en Av. Coyoacán. Hasta el momento la Secretaria de @SGIRPC_CDMX que está en el lugar me informa que fue explosión por fuga de gas, 22 lesionados de los cuales 4 fueron trasladados a hospital. Informo en breve — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 16, 2021

La jefa de Gobierno arribó a la zona y se reunió con el alcalde de Benito Juárez.

La Jefa de Gobierno, @Claudiashein se encuentra en la zona. Como medida de seguridad se realizó la evacuación de 300 personas de los inmuebles aledaños y se realizó el acordonamiento. pic.twitter.com/BrUCIVStCR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 16, 2021

Posteriormente, Sheinbaum afirmó que de los seis trasladados, tres están en el Hospital Xoco y que dos, que tienen covid-19, fueron internados en el Enrique Cabrera.

También informó que a las personas afectadas se les brindará apoyo psicológico y de alojamiento.

Aseguró que se trata de un edificio de 63 departamentos, mismo que estaba asegurado.

Por su parte el alcalde Taboada indicó que en los edificios colindantes sólo se registraron daños materiales y que el área de Protección Civil de la demarcación ya apoya en el dictamen estructural que realizan en el conjunto habitacional siniestrado.

#Metrópoli Así captó una cámara de seguridad el monto de la explosión por acumulación de gas que se registró esta mañana en un edificio de la colonia Acacias, alcaldía Benito Juárez. #jp

?? Vía @BlindarBJ https://t.co/9vQY5a9jwG pic.twitter.com/t8RtuwoAzz — La Silla Rota (@lasillarota) August 16, 2021

Por la tarde, la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, actualizó la cifra de heridos a 26.

La cifra de personas lesionadas asistidas por paramédicos del #ERUM, #UGIRPC y grupos voluntarios en la explosión registrada esta mañana en @BJAlcaldia es de 26 lesionados en total, de los cuales 16 fueron atendidos en el lugar y 10 trasladados a diferentes hospitales. pic.twitter.com/1K2J0eRSA9 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 16, 2021

LISTA DE PERSONAS TRASLADADAS A HOSPITALES

Esta es la lista de las personas que fueron trasladadas a un hospital tras la explosión del edificio:

1.- Dolores Jimena Torres Sosa de 36 años

2.- Diego Mata Hernández 32 años

3.- Luciana Mata Alvarado de 22 años

4.- José Miguel de 31 años

5.- Jerónimo Tereso Anastasio de 52 años

6.- José Manuel Contreras de 40 años

FGJ INICIA CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR LESIONES Y DAÑO A LA PROPIEDAD

A más de dos horas de que se registrara la explosión por acumulación de gas en un edificio de la colonia Acacias, alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina informó que inició una carpeta de investigación por los delitos de lesiones y daño a la propiedad, ambos culposos, con el fin de indagar lo sucedido en el inmueble y deslindar responsabilidades.

"Personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, expertos en las materias de Criminalística, Fotografía, Video, Incendios y explosivos, Hidrosanitarias y Electricidad, recaban indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes", señaló la institución en una tarjeta informativa.

SENTÍ COMO SI SE HUBIERA HUNDIDO EL SUELO: CONDÓMINA DE EDIFICIO DAÑADO POR EXPLOSIÓN

Victoria Rosales, condómina de Avenida Coyoacán 1909, dijo que cuando ocurrió la explosión que la mañana de este 16 de agosto cimbró la zona, sintió como si se hubiera hundido el suelo.

“El sonido fue fuertísimo, mis ventanas dan hacia el otro lado, pero las ventanas de la sala y el comedor están hechos pedazos, igual que la mayoría de los otros departamentos. Son dos departamentos por piso”, explicó a La Silla Rota.

Victoria vivía en el 1909 de Av. Coyoacán, donde esta mañana hubo una explosión. Dice que el sonido fue fuertísimo y sus ventanas de la sala y el comedor están hechas pedazos, igual que la mayoría de los otros departamentos. "Yo vi alrededor de 20 heridos"https://t.co/BIm0ae3syk pic.twitter.com/85IKMFuAA0 — La Silla Rota (@lasillarota) August 16, 2021

“Tengo entendido que iban a tumbar las puertas para verificar que no hubiera heridos, yo vi alrededor de 20”, agregó, luego de que se hubiera fundido en un abrazo con su hija Claudia, que acudió al lugar de los hechos para estar con su mamá, aún cuando ya sabía que no estaba herida.

El edificio tiene máximo 5 años, dice Claudia Nieto. En el sismo de 2017 no pasó nada, aunque ella no estaba e incluso sabía que su mamá estaba bien, pero no se pudo quedar tranquila en su casa fue a intercambiar lugar con su madre para que descanse. #jphttps://t.co/BIm0ae3syk pic.twitter.com/UMkoz1CVbE — La Silla Rota (@lasillarota) August 16, 2021

COMO SISMO

La mañana de este lunes ocurrió una explosión en el departamento 307, uno de los 63 que componen el 1909 de Avenida Coyoacán, colonia Acacias, en la alcaldía Benito Juárez, a unos pasos de la zona comercial Plaza Coyoacán y de Grupo Fórmula.

El mencionado departamento del edificio, compuesto por dos torres de 4 niveles, tuvo alrededor de las 10 am una acumulación de gas que explotó y dejó una sensación como de sismo en la zona y además despidió una nube de polvo que se elevó al cielo, de acuerdo con Andrea, vendedora en un puesto de periódicos en la esquina de Universidad y Avenid Coyoacán, a unos 100 metros de donde ocurrió el siniestro.

“Se escuchó bien feo, se movió el piso, como si se cayera algo pesado. Salió polvo. Los servicios de emergencia llegaron luego luego”, dijo la expendedora, quien reconoce que sí se asustó. Salieron muchos vecinos y a los pocos minutos llegaron los servicios de emergencia, añadió.

UNA PERSONA POR FAMILIA

A la zona acordonada llegaron personas que vivían en el edificio y que querían ingresar por sus cosas. Personal de la alcaldía les tomaba sus nombres y les decía que sólo podía entrar una persona por familia, y que tenía que ser un familiar directo. Había algunas personas de otros edificios de junto y también dañados que querían entrar y a ellos el proceso les tardaba más. Una señora adulta mayor no iba a ver a nadie, simplemente vivía en la misma calle, pero fuera de la zona acordonada, cuadras más adelante, y no pudo pasar y se fue enfurruñada, porque iba a tener que rodear la zona.

Pero entre las personas que más llamaron la atención estuvieron Victoria Rosales y su hija Claudia Nieto. La condómina del edificio ya estaba afuera de la zona acordonada cuando llegó su hija, quien la abrazó emocionada e incluso soltó las lágrimas.

“No me pude quedar tranquila en mi casa sabiendo que podemos intercambiar lugares y que ella se vaya a descansar y ver en qué podemos ayudar y ver qué pasó con nuestro patrimonio. Tenemos dos peluditos que en ese momento estaban en la calle con un instructor que los pasea”, explicó a La Silla Rota.

Claudia contó que el edificio tiene unos 5 años de haberse inaugurado y que había un rumor de que apenas se había inaugurado hubo un incendio, pero no se confirmó. Cuando fue el sismo de septiembre de 2017, no se registraron daños, recordó.

Otro condómino dijo que el inmueble ya tenía 10 años.

GRACIAS A DIOS NO HABÍA NADIE EN EL DEPARTAMENTO

Otra persona que estaba afuera del área rodeada con una cinta de seguridad era Cristian Ortega, cuya cuñada tiene su departamento en el 1909, pero como no estaba en ese momento en la ciudad, le avisaron de la explosión y acudió a ver el inmueble. Pero al no ser familiar directo no le permitieron entrar, entonces esperó a que llegara alguien más para ver si le ayudaba a sacar cosas.

Cristian fue a ver el departamento de su cuñada, en avenida Coyoacán 1909 y en donde ocurrió una explosión. Ella no estaba en la ciudad, a él le avisaron pero por no ser familiar directo no lo dejaron entrar, pero cree que fue "pérdida total". #jp https://t.co/BIm0ae3syk pic.twitter.com/rbEj31WFsw — La Silla Rota (@lasillarota) August 16, 2021

“No fue en el mismo piso. Gracias a Dios no estaba nadie en el departamento a esa hora. Del edificio le avisaron a su cuñada que había habido una explosión tal cual, y no sabíamos a qué se referían con explosión. He visto fotos y está horrible, posiblemente si hubo pérdida total en el departamento de mi cuñada”.

COMO SI SE CAYERA UN EDIFICIO

Quien también estaba fuera de la zona acordonada fue la señora Gloria Muro, cuyo edificio donde está su departamento, es vecino del siniestrado. Cuando se registró el estruendo, ella estaba apenas a punto de desayunar, a eso de las 10:10 am, dijo con precisión.

“Haga de cuenta fue como si se cayera el edificio”, aseguró que fue como se escuchó.

Su edificio registró daños en canceles y ventanas con cristales rotos y herrería doblada. Acompañada de su hijo, mencionó que no sabe si podrá pasar la noche en su casa, pues hay muchos vidrios en su sala, desperdigados. Pero tienen donde pasar la noche, y lo que harían sería ir por algunas cosas al departamento.

Gloria dice que ella vive en el 1900 de Av. Coyoacán. En el edificio vecino al 1909, por los daños en vidrios y canceles, no sabe si pasarán la noche en su casa. Para su fortuna, sí tiene donde pernoctar sin esperar el apoyo del gobierno capitalino #jp https://t.co/BIm0ae3syk pic.twitter.com/KL7ESrtPZW — La Silla Rota (@lasillarota) August 16, 2021

En la zona también había otras personas que preguntaban por algunas mascotas. Uno de ellos fue un joven que iba vestido de negro y que buscaba al gato de una amiga. Platicaba con otro joven, que le dijo que escuchó “el putazo” ya que vive cerca del lugar. Otro joven más llegó y comentó que supo de un gato que andaba merodeando cerca y podía ser el del joven de negro.

Al poco tiempo pasó una mujer que llevaba a un peludo entre sus brazos. Se veía cansada, pero el perro estaba tranquilo, aunque él no caminaba, el desplazamiento lo hacía su dueña, que al salir del cerco de seguridad fue recibida por otra mujer.

Conforme avanzaba el reloj, representantes de medios de comunicación dejaron el lugar, lo mismo que vecinos e incluso algunos funcionarios. Pero una pareja joven se mantenía firme en el lugar. Fueron consultados sobre si podrían compartir su situación. Tajantemente se negaron. Al poco tiempo recibieron información en sentido negativo. Eran familiares de quien perdió la vida alrededor de las 14:30 horas. Cuando fueron informados, ella se soltó a llorar, inconsolablemente, abrazó al hombre y se retiraron a un lugar menos expuesto.

Según información del gobierno capitalino, en el retiro de vidrio, aluminio y objetos riesgos, participaron alrededor de 200 personas de distintas corporaciones.

cmo