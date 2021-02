Expertos ven claroscuros en gabinete de movilidad de Sheinbaum

Expertos en movilidad destacaron el regreso de Florencia Serranía a la Dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para iniciar la administración de Claudia Sheinbaum, así como el cambio de Guillermo Calderón, quien hasta ahora se desempeña como director del Metrobús, pero que con el nuevo gobierno pasará a dirigir el Sistema de Transportes Eléctricos (STE) a partir del 5 de diciembre.

De Serranía se destaca que es una de las más conocedoras del Metro, y que lo dirigió durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la capital; de Calderón, que él ha articulado el funcionamiento del Metrobús desde sus inicios y ha dado resultados, además que ambos son cercanos a Sheinbaum.

Cuestionados sobre la inexperiencia de otros personajes, como Adrian Lajous Loaeza, quien será el próximo titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), pidieron el beneficio de la duda, ya que estará bien acompañado, y consideraron que en general los nombres elegidos por Sheinbaum son acertados.

El director de Movilidad de la organización WRI, Marco Priego descartó que le pese la inexperiencia a Lajous, pues dijo que el hasta ahora académico y columnista sabe mucho del tema y además que sí se mueve en transporte público. “Al platicar en corto, esa percepción cambia. No lo veo solo, pareciera pero al ver el equipo y ver las entrañas no está solo”, enfatizó.

El coordinador de Transporte Eficiente de El Poder del Consumidor, Víctor Alvarado consideró que quien tendrá sobre sus hombros la verdadera carga de trabajo en Semovi será la futura subsecretaria de Transporte, Mariángeles Muñoz Muñoz, porque estará a cargo del transporte concesionado.

“Es el cargo que le puede costar el puesto a Lajous, es la que requiere mayor ejecución e implementación, sabemos que entre 60 y 80% de los usuarios se mueven en transporte público concesionado que estará dirigido por ella. Ese transporte es el que está en el olvido o con problemas de violencia. Es uno de los mayores retos hacer que funcione el transporte y eso se va a lograr dándole continuidad al esquema de transformación a empresas de transporte, si esto no continua le puede costar. Eso pasó con el secretario de Movilidad del primer trienio de Miguel Ángel Mancera, Rufino León, por no hacer acciones visibles y no concertar, se fue del cargo”, recordó.

A Roberto Remes, especialista en transporte, la designación de Muñoz Muñoz no le pareció adecuada, ya que cuando fue directora general de Ingeniería de Tránsito, durante la administración de Marcelo Ebrard, no estaba de acuerdo con la peatonalización de la calle Madero, en el Centro Histórico, ya que tenía una visión más pro auto.

“Muñoz sufría por la peatonalización de Madero”, expresó el fundador de la organización Rey Peatón, Roberto Remes, quien actualmente es el coordinador de la Autoridad del Espacio Público (AEP).

Los nombres que causaron más reservas son el de Luis Ruiz Hernández, quien será director general de ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública, porque aunque sabe del tema, su enfoque está más orientado a la seguridad pública que a movilidad sustentable, consideró Alvarado.

“No conozco sus capacidades. Es ver la seguridad pública como el hecho de poner agentes de tránsito y no tiene que ver con eso. Este nuevo cargo que tiene él es hacer acciones multidisciplinarias y no solo colocar agentes de tránsito”.

-¿Podría ser su talón de Aquiles?

-Lo que hemos visto es que la seguridad publica aun muestra rezagos en cuanto a su capacidad de ver nuevas maneras de atender la seguridad. Podría chocar, dijo.

Otro nombre que causó extrañeza por su inexperiencia es el de Roberto Capuano Tripp, quien sustituirá a Calderón al frente del organismo de Metrobús.

“Trajeron a un técnico de empresa, alguien que va por indicadores de operación y que no tenía idea del transporte, pero que lo han estado preparando”, dijo Remes.

LOS RETOS

Los tres analistas destacaron la experiencia de Serranía y Calderón. En el caso de la primera Alvarado consideró que no porque haya regresado, significa que se resolverán los problemas, ya que la solución pasa por darle los recursos necesarios al Metro para su mantenimiento, además de que se convierta en un sistema integral que conecte con otros modos de transporte público, y que los usuarios además se sensibilicen.

Por su parte Priego consideró que es “una suerte” contar con Serranía, al tratarse de una de las mayores conocedoras del Metro, y también alertó que luego de las fallas que este martes 20 de noviembre se presentaron en la Línea 2, queda claro que urge darle atención al STC.

“El mantenimiento sin lugar a dudas requiere mucho foco, hay que confirmar pero es un número importante de trenes sin usar. No se está poniendo dinero suficiente para la recuperación de trenes, hoy cuando vamos al Metro le falta mantenimiento y Florencia Serranía me ha dicho que quiere que el Metro logre un estándar de mantenimiento similar al de los mejores del mundo”.

Por su parte Remes recordó que Serranía es una persona con un perfil técnico, que es discreta políticamente, pero con fama de dura con el sindicato del Metro, dirigido por Fernando Espino.

Sobre Calderón, Alvarado recordó que logró articular el funcionamiento del Metrobús, que ha adaptado las novedades tecnológicas, y su gran reto es reactivar y fortalecer el Trolebús.

Priego opinó que Calderón es una de las personas que más sabe de transporte público, y su tarea debe ser repotencializar el sistema eléctrico en la capital. “Se viene la electromovilidad y el sistema de transporte con unidades electicas está en discusión y le toca esta actividad, partiendo del mantenimiento necesario, renovar autobuses de transportes eléctricos que durante muchos años se quedó sin obtener una unidad nueva”.

Remes recordó que Calderón lleva años siendo cercano a Sheinbaum, desde que ella fue secretaria de Medio Ambiente durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Aunque es ingeniero químico, “ya está muy relacionado con el transporte”.

RECONOCEN PLAN DE MOVILIDAD

El presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, Jesús Padilla, reconoció el plan de Movilidad de Sheinbaum, que incluye una inversión de 10 mil 200 millones de pesos para el 2019.

“Hemos considerado que la inversión mínima debe ser de 30 mil millones de pesos en un periodo de seis años para volver a tener niveles de calidad de vida en el transporte, sólo comparables con la década de los años setenta del siglo pasado”, agregó quien dirigió la primera empresa surgida de concesionarios de Metrobús.

