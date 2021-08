Exparticipante de Survivor busca a "Mojito", desapareció en explosión de Coyoacán

La explosión en el edificio 1909 de la avenida Coyoacán, colonia Acacias, alcaldía Benito Juárez, que se registró el lunes pasado, no sólo dejó sin hogar a Ximena, sino también la separó de su mascota "Mojito", un gato de la raza esfinge.

La ex participante del reality show Survivor explicó a La Silla Rota que no ha podido buscar a su "amigo" debido a que está confinada porque su pareja dio positivo a covid-19, por ello pide ayuda para localizar al "minino".

Afirmó que al momento de la explosión que se originó por acumulación de gas y que dejó 26 lesionados y una persona sin vida, ella y su novio no se encontraban en su apartamento, pero que su roomie sí y también "Mojito". Sin embargo, tras el accidente desconocen el paradero del "michi".

"Por la explosión parte del techo se le vino encima a mi roomie y me dijo que al momento del estallido tenía en las piernas a "Mojito", pero ya después no supo donde quedó. Trató de buscarlo, pero salió del apartamento porque no sabía que había pasado", dijo.

La joven de 26 años, señaló que ella y su pareja se encontraban en otro estado de la República Mexicana, por esto al recibir la noticia de la explosión regresó a la Ciudad de México, pero al hacerse las pruebas del covid-19, su pareja salió positivo, por ello ambos se tuvieron que aislar y ya no pudo ir al edificio.

"Un vecino me dijo que lo vieron (a Mojito) a una cuadra del edificio. Él es un gato hogareño no sale, y por su raza llama mucho la atención pero ya está esterilizado, no puede tener crías. Tiene un año de edad y tiene las orejas 'mochas' porque su mamá se las mordía", señaló.

Ximena, quien es tatuadora de profesión y su novio David están aislados en un hotel, donde fueron resguardos por las autoridades tras la explosión. Pero la angustia de saber que perdió su hogar, su material de trabajo, y el no ubicar a "Mojito" le hacen sentir frustración e impotencia, según afirmó.

A pesar de esto, dijo que lo rescatable entre su desgracia, es que las autoridades capitalinas les están apoyando con el alojamiento y con las consultas médicas, ya que un doctor de la Secretaría de Salud los está asistiendo a ambos.

"Mojito" / Fotografía: Especial

DAMNIFICADOS DENUNCIAN QUE APROVECHAN DESGRACIA PARA ROBAR

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ha iniciado dos carpetas de investigación por el delito de robo, luego que vecinos del edificio siniestrado se percataran que les hacían falta objetos de valor en sus apartamentos.

De acuerdo a las denuncias, los artículos que hacen falta son consolas de videojuegos, tabletas, celulares y joyas, entre otras cosas.

Además de estas carpetas la FGJ abrió una más por el delito de lesiones, daño a la propiedad y homicidios, todos culposos, esto con el fin de determinar el origen de la explosión y deslindar responsabilidades.

Primeras versiones indican que el estallido se registró en el apartamento 207, donde las autoridades ya realizan las primeras diligencias. Fuentes de la Fiscalía apuntan a que la explosión se derivó de una falla en las instalaciones de gas.

Antes esto, las autoridades ya realizaron las entrevistas correspondientes, al dueño del departamento y al administrador del edificio, para deslindar sus responsabilidades en la irregularidad que se detectó en dicho sistema.

