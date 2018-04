TRANSPORTE PÚBLICO

Exigen retirar mobiliario y publicidad de L7 de Metrobús

INAH pidió al Metrobús desde finales de marzo quitar la publicidad puesta en mobiliario colocado en las estaciones

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 25/04/2018 07:21 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) debe quitar el mobiliario publicitario instalado en Paseo de la Reforma por la Línea 7 del Metrobús, afirmaron opositores al proyecto de transporte que opera desde inicios de año.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pidió al Metrobús desde finales de marzo quitar la publicidad puesta en mobiliario colocado en las estaciones.

El presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA), Rolando Cañas, dijo que el décimo octavo tribunal colegiado en materia administrativa resolvió que no procedió el recurso de revisión solicitado por la AMDA para suspender el proyecto por la tala de árboles, pero sí subsiste la petición de medida cautelar para que el Instituto Nacional de Antropología (INAH), proteja la estructura esencial de Reforma, así como sus vestigios históricos y monumentos que ahí se localizan.

"Si el INAH dice que debe retirar tal o cualquier cosa, lo tiene que retirar, es instrucción del juez", explicó Cañas a La Silla Rota.

El vecino y activista contra dicha línea, Víctor Juárez, explicó que el juez resolvió que el INAH no tiene atribuciones ambientales, pero sí para pedir la preservación del trazo histórico y de los monumentos en Reforma.

Con ese resolutivo, el INAH ya puede hacer efectivos recursos por violaciones por la instalación de publicidad en mobiliario de la nueva línea, e incluso echar para atrás el proyecto, afirmó.

"Esto no va para atrás, en cuatro semanas la publicidad van a tener que quitarla, pero les va a costar trabajo, el INAH no pide sino quitar los muebles, no es sólo tapar el anuncio. Es quitar los muebles", remarcó.

Juárez es uno de los responsables de poner inserciones pagadas en medios de comunicación para denunciar que precisamente la publicidad nueva, atribuida a la empresa JC Decaux en las estaciones del Metrobús, no se ha quitado.

Medias verdades

El pasado 20 de abril, la Consejería Jurídica del gobierno de la ciudad se refirió al juicio de amparo 841/2017 presentado desde mediados del año pasado por la AMDA, que demandaba la suspensión de la obra.

La consejería explicó que en el recurso de revisión 458/2017, del mismo amparo de suspensión definitiva de la obra, por la intervención en áreas verdes y naturales no se otorgaba, como lo pedía la Academia, al considerar que de hacerlo habría mayor perjuicio al interés social, ya que se buscaba introducir un medio más eficaz y acorde con el cuidado ambiental y la reducción de contaminantes.

La consejería informó que sí persistía la suspensión para que con la construcción de la Línea 7 del Metrobús no se afecte la estructura urbana esencial del Paseo de la Reforma, sus glorietas históricas, fuentes, paseos peatonales, vestigios históricos y monumentos que se encuentran en la zona.

En otro recurso de revisión, el 460/2017, el Instituto Nacional de Antropología e Historia alegaba que la suspensión le causaba agravios en virtud de que por el amparo, el juez le impuso diversas cargas como la preservación de áreas naturales, estructura urbana esencial de Reforma y sus áreas verdes, los monumentos y vestigios que se encuentran en dichas zonas y que tienen valor histórico, cultural y artístico.

El INAH alegó que no le correspondía la supervisión de la protección del medio ambiente y de las áreas naturales, por lo que el colegiado en dichos asuntos negó la suspensión definitiva, no así en lo relacionado con la preservación de monumentos artísticos y trazo histórico, de acuerdo con el resolutivo.

"En la inteligencia de que el INAH sí se encuentra vinculado para cumplir los restantes efectos de la medida cautelar, esto es, para garantizar y tomar las medidas tendientes a proteger la estructura esencial del Paseo de la Reforma, como sus vestigios históricos, así como los monumentos que ahí se localizan", se lee en la resolución, aunque esto último el boletín de la Consejería no lo incluyó.

Al respecto, Cañas expresó que aun nada se ha decidido sobre clausurar la obra, ya que falta la sentencia del amparo, y la revisión de los recursos, como el de la propia Academia y el del INAH que se han interpuesto en medio del proceso.

Sobre la queja del INAH contra el gobierno federal de quitar publicidad, dijo que el instituto presentó un recurso a la violación de suspensión definitiva, y con ello le dice al juez que en el tema de mobiliario urbano no se le ha hecho caso a sus lineamientos.

Por su parte, Víctor Juárez criticó que sólo se quiten los antiguos parabuses, pero no mobiliario publicitario nuevo, y lamentó el desempeñó del nuevo jefe de Gobierno, José Ramón Amieva.

"El jefe de Gobierno lleva tres días patinando porque ya tuvo que decir que el incumplimiento de poner publicidad no es de ellos, es del concesionario, pero es mentira, quien expidió permiso fue el gobierno de la ciudad a través de Metrobús. Si la publicidad es ilegal procede pedirle a Guillermo Calderón echarla atrás", concluyó.

