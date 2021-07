Exigen pena máxima para el feminicida de Diana, asesinada en Chimalhuacán

NEZAHUALCÓYOTL.- Lidia Florencio Guerrero, mamá de Diana Velázquez Florencio asesinada en el municipio de Chimalhuacán en 2017, pidió la pena máxima para uno de los presuntos feminicidas de su hija y exigió la detención de su cómplice que aún está prófugo.

Al término de la audiencia de juicio oral desarrollada en los Juzgados de Control, de Juicio Oral y de Ejecución de Sentencias en Nezahualcóyotl, indicó que las autoridades judiciales tienen elementos suficientes para condenar al presunto agresor identificado como Alejandro, único detenido al momento.

Pese a ello, dijo que ha enfrentando irregularidades y falta de atención desde el asesinato de su hija por lo que consideró como "letra muerta" los protocolos de investigación con perspectiva de género que actualmente hay en el Estado de México.

#Metrópoli | Diana fue asesinada en 2017 en el municipio de Chimalhuacán, su madre, pidió la pena máxima para uno de los presuntos feminicidas de su hija y exigió la detención de su cómplice que aún está prófugo. #ep https://t.co/bEadjOEoc6 pic.twitter.com/Nq36WS0MEa — La Silla Rota (@lasillarota) July 6, 2021

"A pesar de que en el marco jurídico podríamos decir que estamos muy bien cobijadas, que hay alerta de violencia de género, pero desgraciadamente para todas las mujeres no ha funcionado porque los tres niveles de gobierno se niegan a aplicarlos", indicó.

ÚNICO DETENIDO DENUNCIANDO POR SU PROPIA PAREJA

Y es que la la familia de Diana tuvo que realizar un plantón frente a Palacio Nacional para que las autoridades en el Estado de México detuvieran a uno de los presuntos responsables tras casi cuatro años de su feminicidio.

"Iniciamos un año iniciamos un plantón el 6 de junio de 2020 afuera de Palacio Nacional y a media semana fue cuando solamente con esa presión nos dan a este sujeto y nos dicen que ya lo habían detenido por el feminicidio de Diana", recordó.

Explicó que la propia pareja de Alejandro fue quien lo denunció tras ser víctima de agresiones y fue así como lo detuvieron por haber raptado a Diana en un mototaxi frente a una plaza comercial junto a uno de sus compañeros para abusar sexualmente y privarla de la vida en un terreno baldío.

Aunque al principio del proceso judicial el imputado argumentó que había sido detenido bajo tortura por parte de elementos de investigación con el fin de evitar ser vinculado a proceso, hasta el momento su defensa no ha logrado demostrarlo.

"Ahorita se presentó el perito en criminalística y dio su dictamen lo que todos sabemos, que fue privada de su vida por estrangulación. El juez quedó de alguna manera satisfecho, para la próxima audiencia se van a seguir presentando el médico legista y el ministerio público", explicó Lidia Florencio.

NI HAY PISTAS DEL CÓMPLICE A 4 AÑOS

Acompañada de feministas y colectivos como Vivas en la Memoria, la mamá de Diana lamentó que a cuatro años la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no le brinde avances en la investigación que den con su paradero del segundo sujeto relacionado en el caso y el único imputado no ofrezca pistas para localizarlo.

"Las madres de víctimas de feminicidio no perdonamos y sobre todo no olvidamos, precisamente es que estamos aquí, eso es lo que nos mantiene el gran amor que tenemos a nuestras hijas, aunque ya no están físicamente ellas caminan con nosotros, nos dan esa fuerza de exigir que se les de justicia y verdad", comentó.

En las primeras declaraciones de Alejandro reconoció la participación de un segundo hombre implicado en el feminicidio y quien habría abusado sexualmente de Dianita, como era conocida por sus familiares, pero que aún no es detenido.

Diana Velázquez Florencio fue localizada sin vida en sobre la calle Francisco I. Madero, en la colonia Guadalupe del municipio de Chimalhuacán en 2017, tras sufrir abuso sexual y ser privada de la vida muy cerca de su vivienda.

La audiencia de seguimiento se realizará el próximo viernes 16 julio en los juzgados de Nezahualcóyotl donde se espera la presentación de más evidencia en contra de Alejandro, quien podría alcanzar una pena de prisión vitalicia.





