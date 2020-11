Exigen justicia por los feminicidios de Karina y Karla en Edomex

TOLUCA.-En la Plaza de los Mártires, en el centro de Toluca, alrededor de 150 feministas se reunieron para protestar y exigir justicia para Karina López, de 21 años de edad y para Karla Isela Meléndez Castillo, de 25 años, jovencitas asesinadas entre los días sábado y domingo pasados en colonias de la capital del Estado de México.

#Metrópoli | Alrededor de 150 mujeres se reunieron para protestar y exigir justicia para Karina López y Karla Meléndez, jovencitas asesinadas el fin de semana en la capital del Estado de México. *ephttps://t.co/UKFLESFdbg pic.twitter.com/Xoi9Zi7Xng — La Silla Rota (@lasillarota) November 11, 2020

En su marcha que terminó en el Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado sobre Paseo Matlazincas, exigieron se lleve ante la justicia a Miguel Ángel, probable homicida de Karina, quien tenía solo un mes de haberse ido a vivir con él a un departamento de la colonia Ocho Cedros y el sábado fue encontrada muerta al recibir varias cuchilladas, indicó su hermana mayor, Brenda González.

Explicó que su hermana Karina "era una niña muy alegre, muy linda, estudiaba la preparatoria y era una niña de casa, cuidaba a mi mamá, a mi abuelito, a mis hijos, no es posible que se fue a vivir con su pareja, un mes tenía y en ese mes nos la quitó, solo les pido justicia por favor, para Karina y para todas las demás chicas, que lo encuentren para que no vuelva a hacer los mismo. Karina estudiaba y trabajaba, no tenía hijos, era soltera, ella quería ser psicóloga, estaba estudiando la preparatoria, con la ilusión de formar una familia, seguir estudiando, trabajar, estar enamorada, si ese es un delito y ese delito se paga con la vida cómo es posible, en qué país estamos viviendo, estaba enamorada, la engaño".

Aseguró que aún cuando la familia de Karina le ha dicho a las autoridades que en calles de Toluca se le ha visto a Miguel Ángel, no se les ha hecho caso, "les decimos dónde está localizado y no hacen caso para ir a buscarlo, él sigue aquí".

A la par, el numeroso grupo de feministas exigieron justicia para Karla Isela Meléndez Cedillo, de 25 años, quien el domingo pasado fue hallada sin vida dentro de una bañera del domicilio ubicado en la calle Obreros de Río Blanco, en la colonia Guadalupe, al norte de la ciudad de Toluca.

Una señora que acompaño a las jóvenes inconformes, expresó: "¡señor presidente Andrés Manuel López Obrador, levántese de ese escritorio, Alfredo Del Mazo (gobernador del Estado de México), levántese de ese escritorio, vea, escuche a los padres de familia, a las familias que estamos devastadas porque cada día hay un feminicidio, hay dolor de estas familias y el gobierno, ni estatal ni federal, hacen algo, estamos hartas, somos mujeres, necesitamos que nos respeten, que haya justicia, queremos justicia!".

También en Toluca, el lunes pasado, sobre un predio en despoblado de la delegación de San Mateo Otzacatipan, vecinos y autoridades hallaron el cadáver encobijado de una mujer a quien la fauna del lugar ya le había devorado prácticamente toda su cabeza.

Las feministas vestidas de negro y con pañoletas en el rostro, vandalizaron la fachada y muros del Centro de Justicia para las Mujeres.

Finalmente, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los 10 meses transcurridos, en el Estado de México se han registrado 106 feminicidios.





(Sharira Abundez)