Exigen justicia por Héctor Miguel, chofer de Uber asesinado en Edomex

TLALNEPANTLA.- Este miércoles, fue sepultado en el panteón Jardines del Recuerdo de Tlalnepantla, Héctor Miguel Lira, conductor de las plataformas Uber, Didi y Beet, quien fue reportado como desaparecido el pasado 28 de enero en Chimalhuacán, y su cuerpo localizado un día después en la comunidad de San Vicente Coatepec, en Ixtapaluca, aunque, hasta ayer, 2 de febrero, su familia pudo reconocer su cuerpo.

De acuerdo con su familia y amigos, Héctor Miguel desapareció el pasado jueves 28 de enero, alrededor de las 21:30 horas, luego de que brindara un servicio mediante la plataforma Uber, a un domicilio ubicado sobre la avenida Corregidora, en el barrio La Ladera de Chimalhuacán, pero fue alrededor de las 22:00 horas, cuando se perdió todo rastro de él en un punto cercano a donde se brindó el viaje.

Desde entonces, familiares emprendieron la búsqueda del joven, de 28 años de edad, y por el que se emitió una ficha de búsqueda, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a fin de dar con su paradero, mientras que sus amigos inició una campaña por redes sociales para localizarlo a través de los hashtags #HéctorDóndeEstás y #TeBuscamosHéctor, con la finalidad de que los usuarios de estas plataformas se sumaran a la búsqueda hasta el día de ayer, cuando fueron notificados de que su cuerpo se encontraba en el Servicio Médico Forense de Chalco.

"Ya me buscaron en mps (sic), en el Cerro de Chimalhuacán. Me buscan en hospitales y no hay rastro mío. Hoy, mi familia, mi esposa y mis amigos se dieron cuenta que, como yo, hay muchos más", señalaba el cártel para dar con su paradero.

EN JUNIO, ASESINARON A JOSÉ MANUEL

Seis meses atrás, José Manuel "N", de 27 años de edad, también fue reportado como desaparecido. Su familia tuvo contacto con él, por última vez, la noche del jueves 11 de junio, luego de que les avisara con un mensaje de voz que se dirigía a la zona de Perinorte, en Cuautitlán Izcalli, para llevar un servicio de la plataforma Uber.

Un día después, autoridades ministeriales tuvieron conocimiento que había un cadáver tirado en un bajopuente de la autopista México-Querétaro, cercano a la plaza comercial Punta Norte. Se trataba del cuerpo de José Manuel, el cual contaba con dos impactos de arma de fuego en cráneo y tórax.

El móvil apunta a que su homicidio pudo derivarse de su oposición a que le robaran el vehículo Fiat, color blanco, que había comprado para dedicarse a prestar el servicio de taxi mediante plataformas móviles, con cuyas ganancias pagaría el negocio de artículos dentales que tenía pensado instalar.

"Como muchos sabían "JOSÉ" trabajaba en Ubermx, lo asaltaron y "ASESINARON" tirando su cadáver debajo de un puente cercano a la plaza y lleva´ndose el carro. Lo u´nico que pido es justicia para mi amigo, ya que "UBER" no nos ha querido dar respuesta sobre los datos del viaje en el que lo asesinaron, ni nada.

#JUSTICIAPARAJOSE", aseguraba Manuel Mendoza, amigo de José Manuel.

UBER AFIRMA QUE NO USABAN LA APP CUANDO SUCEDIERON LOS HECHOS

Aunque, en ambos casos, las familias y amigos denunciaron que Héctor y José Manuel se encontraban usando la plataforma de Uber, la empresa responsable aseveró que los asesinatos de los conductores no están relacionados con viajes realizados a través de la aplicación móvil, aunque aseveró que se ha puesto en comunicación con las familias de sus colaboradores.

"Nos unimos a la pena que embarga a la familia de Héctor, asesinado en el Estado de México. Es un suceso no relacionado con un viaje realizado a través de la aplicación de Uber. Estamos en total disposición para colaborar con las autoridades competentes en la investigación, en caso de ser así requerido", informó a La Silla Rota.

Puntualizó que, al momento de los hechos, Héctor se encontraba utilizando otra aplicación distinta a Uber.

"En Uber tenemos una serie de funciones y procesos de seguridad, algunos específicos para socios conductores, pues el tema es absolutamente nuestra prioridad. Hoy, de hecho, anunciamos una tecnología de detección de viajes que terminan antes de lo esperado. Todo esto es un respaldo que sólo funciona si son viajes usando la app de Uber", mencionó.

Indicó que, en el caso de José Manuel, Uber recibió y respondió a la solicitud que le realizó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y continúa con la disposición de colaborar con las autoridades para que se esclarezca el caso.

"Para Uber, la seguridad es una prioridad y, desde nuestra labor, como empresa de tecnología, seguiremos trabajando para desarrollar funciones y tomar medidas que contribuyan en ese sentido", agregó.

EVENTOS AISLADOS, DICE FGJEM

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ambos hechos se tratan de eventos aislados en los que habría coincidido que las víctimas eran conductores de la plataforma UBER; sin embargo, no se tiene detectada alguna banda en el Valle de México o en la Zona Oriente, que se dedique a agredir a los choferes de estos vehículos, aunque no se descarta que, en ambos casos, el móvil del homicidio pudiera haber sido el robo del automóvil que las víctimas conducían; sin embargo, son las indagatorias las que arrojarán las causas de sus muertes.

La institución encargada de procurar justicia informó que, en el caso de Héctor Miguel Lira, su cuerpo fue hallado el día 29 de enero, un día después de que se dejó de tener contacto con él, en el camino a San Vicente Coatepec, en Ixtapaluca; sin embargo, éste contaba con rasgos de ser atropellado, por lo que aparentemente, no fue asesinado con disparos de arma de fuego.