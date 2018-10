Exigen Damnificados Unidos a gobierno de la CDMX cumplir promesas

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 08/10/2018 08:09 p.m.

Israel Ballesteros, vocero de Damnificados Unidos, pidió al gobierno de la ciudad de México cumplir sus promesas en lo que resta de su administración y al Comité Técnico del Fideicomiso Público para Reconstrucción y Rehabilitación de Vivienda de Uso Habitacional, dejar de sesionar de manera extraordinaria y aprobar en tiempo y forma los recursos comprometidos para los afectados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Aunque consideró como una buena noticia el anuncio hecho por el jefe de gobierno de la ciudad de México, José Ramón Amieva, de que este 8 de octubre se liberaron los recursos para la reconstrucción de inmuebles afectados, entre ellos nueve del multifamiliar Tlalpan y siete del conjunto Girasoles, recordó que ocurrió sólo luego de hacer un emplazamiento al gobierno capitalino, de reservarse medidas de presión en caso de que este lunes a las 19 horas aún no hubieran sido liberados. A esa misma hora la organización tenía programada una reunión con el secretario de Gobierno capitalino, Guillermo Orozco y otros funcionarios, para evaluar los avances no cumplidos por diversos funcionarios de gobierno en materia de reconstrucción.

"Es una buena noticia, debimos hacer un emplazamiento, sabiendo que vencía el viernes 5, nos pidieron esperar hoy a las 7 de la noche, por eso convocamos (a una movilización frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno capitalino), porque si no había respuesta hubieran esperado nuestras acciones. Dentro de todos los pendientes que tenemos, hoy se avanza luego de estar empujando y pelear por nuestro derecho a la reconstrucción. El Comité técnico del fideicomiso, no sé por qué sesiona tanto de manera extraordinaria. ¿Por qué no hace su trabajo?", cuestionó en entrevista telefónica con La Silla Rota.

Desde el 4 de octubre el colectivo Damnificados Unidos había expresado su inconformidad porque el gobierno capitalino incumplió la promesa de destrabar el laberinto burocrático para acceder a los recursos de la reconstrucción de los inmuebles. Desde ese día debía estar la autorización para que se autorizara el uso de recursos para entre otros edificios, nueve del multifamiliar Tlalpan, siete de Girasoles, uno de Insurgentes Norte 476 y uno en Rincón del Sur 15, edificio 5.

Sin embargo, el Comité Técnico del Fideicomiso Público para Reconstrucción y Rehabilitación de Vivienda de Uso Habitacional no aprobó el acuerdo, y adujeron que la Comisión de Reconstrucción no entregó a tiempo los expedientes para su procesamiento.

Ante la protesta de Damnificados Unidos, los integrantes del Comité Técnico anunciaron que sesionarían de manera extraordinaria para cumplir con el pendiente para las tareas de reforzamiento de los inmuebles. No es la primera vez que el colectivo protesta por el burocratismo para acceder a los recursos de reconstrucción.

"El único punto era atender nuestra petición, se supone que ya obra en nuestras subcuentas, el transferir los recursos a las cuentas bancarias y mancomunadas que nos obligaron a abrir. Suelen tardar 24 horas, esperemos que esté el depósito en nuestra cuenta, y que la aprobación sea por la cantidad total del costo de ejecución de las obras, tal como lo presupuestaron las empresas que la comisión nos asignó. Es sin duda importante y el punto nos tenía preocupados, nunca hablaron claramente si iban a transferir todo o solo los 300 mil por departamento. Es un logro sin lugar a dudas", aseguró.

Cuestionado sobre qué esperan del gobierno de Amieva, a poco más de un mes y medio de que concluya, pidió que cumplan sus promesas. "Esperamos que nos reunamos y no pretendan que sea la única noticia positiva, vamos a exigir con la misma firmeza que Damnificados Unidos ha exigido que cumplan".

El jefe de gobierno de la ciudad de México, José Ramon Amieva, dijo por la mañana de este lunes 8 de octubre que una parte de los recursos ya habían sido liberados desde el viernes 5 de octubre y esta tarde se liberarían el resto.

"Ya sesionó el Fideicomiso y ya se aprobaron la totalidad de los proyectos pendientes", dijo a medios de comunicación.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda informó que se erogarán 608 millones 174 mil 215 pesos para un total de 26 inmuebles, entre ellos los ya mencionados.

"Los pagos se harán de forma directa a través de la fiduciaria. De esta manera, se podrán llevar a cabo los trabajos de rehabilitación para que las familias regresen a sus hogares en condiciones de seguridad", informó la dependencia.

