Exigen condena vitalicia para feminicida de Karla Isela, asesinada en Edomex

El nombre de Karla Isela se repetía en las paredes de las torres de control y juicios orales del distrito Toluca, en Almoloya de Juárez. La exigencia fue que su feminicida sea condenado a prisión vitalicia, pues este miércoles ya fue hallado culpable.

(Foto: Fernanda García)

Su madre, María de los Ángeles Cedillo, salió alrededor de las 15:30 horas para anunciar a las feministas y activistas que la acompañaron que el juez de Control dictó fallo condenatorio, lo que para ella es un paso más para la justicia que anhela.

"Yo creo en la justicia todavía y creo en las leyes de mi país y de mi estado y creo también en la justicia de Dios".

EL FEMINICIDIO DE KARLA ISELA

La noche del 8 de noviembre del 2020, Karla Isela, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue asesinada; el sujeto que ahora está en el penal de Almoloya de Juárez entró a la casa de la joven por la azotea, la golpeó y apuñaló hasta matarla.

Después de eso, metió el cuerpo a una tina y lo talló con cloro y agua, tomó la ropa de su víctima y se dio a la fuga.

Casi un mes después, el 4 de diciembre de ese año, El Charro fue detenido en la Central de Abasto.

"Nos quitaron un pedazo, nos rompieron, nos dejaron rotos, lo dejaron y lo único que hacemos es remendar partes para continuar el camino", señaló María de los Ángeles.

(Foto: Fernanda García)

Aunque el sujeto trató de defenderse al decir que sí estuvo en la casa de Karla, pero porque ella lo invitó y la dejó viva, el juez determinó que era culpable.

Mientras la audiencia se desarrollaba en la Torre 1 de Control de Juicios Orales del Distrito Toluca, familiares y colectivas feministas se manifestaron para exigir que los feminicidas obtendrán sentencias vitalicias y así se asegure que no vuelvan a lastimar a una mujer.

(Foto: Fernanda García)

Durante la protesta, Elizabeth Machuca, activista y hermana de Eugenia, también víctima de feminicidio, realizó un performance para recriminar que las autoridades permanecen inamovibles ante la violencia de género.

Se tiró al suelo con una bolsa en la cabeza y una cadena en sus manos y pies. Permaneció ahí cinco y minutos, en silencio. Cuando se levantó sólo pudo gritar: "Justicia para todas las asesinadas", y rompió en llanto.

"SÉ QUE LA CONDENA SERÁ JUSTA"

Para la familia de Karla, la sentencia que se necesita para el sujeto debe ser la vitalicia.

"Significa conocer y saber que existe la justicia y que mi hija, que esté en donde quiera que esté, que sepa que estuvimos con ella, que siempre vamos a continuar con ella y que se le hizo justicia.

"No nos la devuelve, no me la devuelve, pero sí sé que su feminicida va a tener una condena justa".

(Foto: Fernanda García)

Será este sábado cuando se dicte sentencia en contra de Efrén 'N', quien fue hallado culpable más allá de cualquier duda razonable por parte de un juez de Control.

Hasta el corte de febrero de este año, en el Estado de México se han dictado 10 sentencias vitalicias en contra de feminicidas.

aemz