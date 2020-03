Exhortan colegios privados de CDMX a cuarentena por covid-19

Colegios de la Ciudad de México y de Naucalpan en el estado de México, exhortaron a sus comunidades estudiantiles a una cuarentena debido a sospechas de coronavirus en alumnos.

El diputado local por el PRI en el Congreso capitalino, Miguel Ángel Salazar, informó a LA SILLA ROTA que colegios privados exhortaron a padres de familia a que si no quieren llevar a sus hijos no lo hagan.

Las escuelas son la Greengates School, de Naucalpan y la Winpenny School de Cuajimalpa, principalmente de alumnos extranjeros o de padres de procedencia extranjera.

"Españoles, canadienses, holandeses, principalmente", dijo.

También el Colegio Americano está manejando estas políticas.

La versión con los padres es que hay algunos casos positivos y los colegios no han hecho pronunciamientos oficiales de momento, advirtió el diputado local.

Al momento dos colegios privados de la zonas de #Cuajimalpa y #Naucalpan suspenden actividades al dar positivo alumnos por #Covid_19. — Miguel Ángel Salazar (@Migel_ange) March 13, 2020

No obstante, personal de la alcaldía de Cuajimalpa dijo no estar enterada aún.

En tanto, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México indicó que ni dicha dependencia ni la Secretaría de Salud de México o Secretaría de Educación Pública han emitido alguna recomendación para suspender actividades en escuelas.

Mientras que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que en este momento no es necesario cancelar las clases.

"Hasta ahora no hay indicaciones de que se cierren las escuelas, no tiene impacto que se cierren las escuelas, ¿entonces para qué se hace? Algunas escuelas lo hacen, es muy respetable. La UNAM dijo que lo hará, pero se adelanta a su periodo de vacaciones", mencionó.

"Tomar estas medidas de manera anticipada tiene impactos económicos, no macroeconómicos, sino a quien vive al día. Eso no quiere decir que por eso no se tomen, sino que se tomen cuando se deban de tomar", recalcó la Jefa de Gobierno.

















Con información de Marco Antonio Martínez