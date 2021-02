Exhiben a sacerdote que chocó y se llevó en el cofre a un joven

El sacerdote Carlos Luján Valladolid, Director General del Instituto Cumbres de México, fue exhibido en redes sociales luego de provocar un accidente por conducir en aparente estado de ebriedad.

En un video de Facebook de Los Supercívicos, un joven de nombre Daniel, evidenció al Padre Carlos Luján Valladolid luego de pedirle que se bajara de su automóvil para arreglar la situación. El director del Instituto se negó pese a que el dueño del otro auto accidentado le exigía que se orillara gritándole que no lo iba a dejar ir porque estaba muy borracho.

Ante la negativa del sacerdote, el joven se detuvo frente al coche para no dejarlo pasar gritándole “atropéllame”. Sin embargo, pese a los intentos de que se detuviera, Daniel terminó arriba del cofre y con el carro del director andando, “Aquí estoy con el señor borrachísimo”.

El video termina en el momento que el joven grita “Qué haces cabrón”. Los usuarios en redes sociales se encargaron de encontrar al culpable, mismo que este sábado publicó una carta a la comunidad educativa del Instituto Cumbres de México para explicar lo sucedido.

“Ayer por la tarde, alrededor de las 18:45 horas, cuando iba de regreso a casa, ocasioné un incidente de tránsito. Por mi falta de precaución, tuve un alcance con el coche que iba adelante. Fue un lamentable descuido de mi parte cuyas consecuencias asumo plenamente”.

“En un entorno de desconcierto, que súbitamente se volvió agresivo, me asusté, entré en pánico, y no supe reaccionar correctamente. Traté de evadir mi responsabilidad y no enfrenté las reclamaciones de la parte afectada. Soy consciente de que di un mal testimonio como ciudadano, sacerdote y educador. Pido perdón, ante todo, al afectado y a todos ustedes. Sí quisiera aclarar que no estaba alcoholizado y la causa del accidente fue únicamente mi descuido”, asegura el sacerdote.

En la carta Luján Valladolid asegura que se encuentra buscando al afectado para pedirle perdón y pagar cualquier daño.

