Exhiben a regidor de Atizapán portando un arma y así se justificó

ATIZAPÁN.- Luego de que fuera exhibido portando un arma de fuego, presuntamente de uso exclusivo del Ejército, el sexto regidor de Atizapán, César Basilio Campos, aseguró que la difusión de las imágenes forman parte de una persecución política que solo busca desprestigiar su labor en las calles, pues afirmó que dichas fotografías fueron sacadas de contexto, luego de que manifestara su intención de contender por la presidencia municipal de esta demarcación del Valle de México.

Sin mencionar nombres de quién o quiénes pudieran ser los responsables de estos hechos y a través de un mensaje compartido por la red social Facebook, el regidor morenista aseguró que es una persona honesta y de trabajo en las calles, con un fuerte respaldo social, lo que lo llevó a cuestionar al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) si podría participar en el proceso electoral de 2021 para buscar la alcaldía de Atizapán y tras recibir una respuesta positiva, aseveró que se dieron los ataques en su contra.

"Soy una persona honesta, puedo mirar a todos a los ojos, no le debo nada a nadie, puedo visitar las comunidades. Tengo una vida a base de trabajo, por lo que este ataque hacia mi persona es algo que me preocupa, porque se está afectando mi integridad. No sé de dónde provenga lo que se muestra, pero creo que alguien está invirtiendo dinero en desprestigiarme con un tema sin fundamentos que se compartió a nivel nacional, aun cuando en Atizapán hemos tenido temas más preocupantes, de alcance nacional y en los que no ha ocurrido esto", aseveró.

CONFIRMA FOTO CON ARMA DE FUEGO

Respecto a las acusaciones relacionadas con la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, César Basilio reconoció ser él quien aparece portando una pistola con detalles dorados; sin embargo, explicó que se trata de un hecho ocurrido hace más de 12 años, en la colonia Higuera de este municipio, donde actualmente vive y la cual sería resultado del hallazgo del arma que realizaron los propios vecinos en la calle.

"Esta fotografía se tomó hace 12 años, cuando era un chavo y, como saben todos los que vivimos en esta colonia, los domingos aprovechábamos para salir a jugar futbol a la Cerrada del Naranjo y ese día encontramos la pistola en una llanta, no estaba cargada, pero nos sorprendió fuertemente a todos los que ese día estábamos, por lo que me tomé la fotografía como todos mis amigos que estaban ese día. Nunca he disparado una sola pistola y nunca he sido sujeto a un proceso", explicó.

El sexto regidor atizapense aclaró que, en el caso del vehículo Camaro en el que presuntamente viaja, se trató del segundo automóvil que pudo adquirir como resultado de su trabajo en el año 2013, cuyo costo fue de apenas 160 mil pesos, como lo establece la factura de compra-venta que presentó y lo cual, dijo, fue mencionado en sus declaraciones patrimoniales, aunque, posteriormente, se desharía de él, por no serle útil durante sus giras de trabajo en las comunidades.

Aseveró que actualmente solo posee dos vehículos que le fueron entregados a su llegada al Ayuntamiento, los cuales usa para trasladarse a sus destinos, aunque subrayó que se enorgullece de haber tenido un vehículo Camaro, pues su adquisición fue resultado de varios años de trabajo y el cual disfrutó hasta que lo tuvo.

"No es algo de lo que me avergüence, al contrario, me siento orgulloso de poseer un auto que fue barato y era usado, pues cualquier vehículo de agencia resulta más caro", sostuvo.

VECINOS Y AYUNTAMIENTO PIDIERON ACLARAR ACUSACIONES

La aclaración surge, luego que, diversas páginas electrónicas, difundieran imágenes en las que se observa al regidor morenista portando un arma de fuego y posando frente a un vehículo Camaro color amarillo, y los cuales supuestamente serían parte de los gustos excéntricos del edil, por lo que recibió el apodo de "Lord Pistolas".

Ayer, la presidenta de la organización Damas y Solidarios de Bellavista, Etelvina Gil, señaló que, ante la difusión de estas imágenes, el regidor de extracción morenista debía aclarar si eran o no ciertas y si posee este tipo de armamento en su hogar, pues, hasta ahora, no existía un antecedente de ello en las comunidades que representa este edil.

Por su parte, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza se deslindó de toda actividad que realice el sexto regidor en su vida privada y afirmó que, por ser una situación personal, es una posición que debía aclarar directamente César Basilio Campos.

cmo