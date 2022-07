Exfuncionarios de L12 del Metro libran prisión, pero no podrán salir del país

Ocho exfuncionarios, entre los que destaca Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, quienes están acusados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por tener responsabilidad en la caída de un tramo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, no podrán salir del país, además, tendrán que firmar cada mes ante la autoridad.

En Este sentido, José Luis Palacios, juez de control impuso estas medidas cautelares luego de que el Ministerio Público imputó los delitos de homicidio, lesiones culposas y daño a la propiedad en casi 22 horas de audiencia.

Por su parte, la defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional y el próximo martes la situación legal de los acusados será definida en una sala de oralidad del Poder Judicial de la capital localizada en la colonia doctores a las 8:00 horas.

En tanto, el representante legal de las 12 víctimas tras el desplome de la Línea12 del Metro, Teófilo Benítez señaló que las medidas cautelares que se interpusieron a los exfuncionarios fueron vergonzosas.

"El resultado de la audiencia es vergonzoso. Imagínense, entre todos los delitos suman como pena mínima 48 años, como pena mínima. Y el juez autoriza unas medidas cautelares irrisorias, como la presentación mensual, de una vez nada más, para los imputados, y que no salgan del país. Todo eso se lo dejamos para que la sociedad haga conciencia y para que vean el tipo de juzgador que tenemos", expresó.

Foto Ilustrativa: Especial

Sin embargo, Gabriel Regino, abogado de cinco de los acusados entre ellos Enrique Horcasitas justificó que la decisión del juez sobre las medidas cautelares debido a que sus representados siempre han dado la cara ante la autoridad.

"No hay prisión para ninguno de los imputados, vamos a enfrentar este proceso en libertad (...) Hemos demostrado siempre que hemos sido requeridos, estamos presentes. Como ha dicho el ingeniero Horcasitas, siempre estamos dispuestos a dar la cara. Nosotros nunca nos hemos querido evadir, siempre hemos estado presentes y aquí lo estamos demostrando de nueva cuenta. Damos la cara porque no debemos nada", mencionó.

Regino explicó que sus representados serán vinculados a proceso el siguiente marte, sin embargo, se mantendrán las medidas cautelares. Por su parte, Horcasitas sostuvo que es inocente, así como su confianza en las instituciones.

"Absolutamente me siento tranquilo, soy inocente, la Línea 12 está bien construida, bien diseñada. Yo cumplí con mis obligaciones, con mis responsabilidades, no tengo duda de eso. La Línea 12, desde su origen, es de clase mundial", subrayó

Foto Ilustrativa: Especial

¿Quiénes son los funcionarios imputados?

El Ministerio Público imputó a Juan Antonio Giral y Mazón, ex director de Diseño de Obras Civiles; Moisés Guerrero Ponce, ex director de Construcción de Obras Civiles; Enrique Baker Díaz, ex subdirector de Ingeniería y Proyecto de Diseño de Obra Civil y Ricardo Pérez Ruiz, ex corresponsable en Seguridad Estructural de la Línea 12, además de Horcasitas Manjarrez.

Asimismo, fueron imputados Juan Carlos Ramos Alvarado, ex subdirector de Afectaciones en la Secretaría de Obras; Fernando Amezcua Ordaz, ex supervisor de la obra civil del tramo elevado de la Línea 12 y Fernando Ramiro Lalana, ex subdirector de ingeniería y Proyecto Metro.

Mientras tanto, el juez decidió diferir los casos de Héctor Rosas Troncoso, ex subdirector de Obra Civil "C", y Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, exdirector responsable de obra para la Construcción de la Línea 12. Ambos abandonaron las salas de oralidad cuatro horas después de haber iniciado la audiencia.

La decisión del impartidor de justicia se basó en que Rosas Troncoso y Alcázar Pancardo manifestaron tener covid-19. El juez determinó que la continuación de su audiencia inicial de los dos será el próximo 17 de agosto.

BV