Ex empleados protestan frente a ayuntamiento de Toluca y los detienen

Tras denunciar que no serían reinstalados en sus puestos y que aún no se les finiquitan los adeudos de salarios y prestaciones que se les deben desde el año pasado, tres ex trabajadores del ayuntamiento de Toluca decidieron manifestarse frente a la alcaldía, sin embargo, fueron detenidos por obstrucción de las vías de comunicación por la policía local de la capital mexiquense.

Fue este lunes cuando el diálogo se rompió con los representantes del ayuntamiento por lo que los ex trabajadores decidieron manifestarse frente a la alcaldía. A los pocos minutos, más de 30 policías llegaron para apagar la protesta y detener a los inconformes.

"Ellos nos están presentando por daños a las vías de comunicación, no hay pruebas latentes de lo que nos están acusando, no hay una persona que nos esté presentando por lo que decidieron hacerlo con un despacho externo; están atentando contra nuestra libertad y no vamos a permitir que el presidente municipal esté haciendo eso actos arbitrarios en contra de los derechos humanos de trabajadores que únicamente queremos hacer valer la justicia por un despido injustificado", señaló Armando uno de los detenidos, instantes antes de entrar a la Fiscalía General.

Durante la detención, también se aprehendió a una mujer quien no estaba protestando pero estaba en el lugar porque le llevaba agua y tortas a los manifestantes.

(Foto: Fernanda García)

"Denunciamos públicamente a Raymundo Martínez Carbajal, si nos pasa algo o a nuestras familias, lo responsabilizamos, y que quede claro, únicamente estamos pidiendo un derecho que es nuestro pago por nos lo retuvieron, también tenemos elementos y un video en el que nos atiende un despacho jurídico externo que está contratando el ayuntamiento para despedir a los trabajadores, sin embargo, con las manos en la cintura nos dicen que estamos despedidos, que le hagamos como queramos".

Alrededor de las 11:00 de la mañana de este martes se comenzó a tomar la declaración de los detenidos en las instalaciones de la FGJEM por lo que el proceso jurídico apenas comienza.

Responde Toluca

Por su parte, el ayuntamiento de Toluca dio a conocer que se ordenó a la policía municipal la detención luego de que en días anteriores, los hoy presentados ante el Ministerio Público tomaron un edificio, lanzaron amenazas y realizaron conductas que alteraron el orden.

(Foto: Fernanda García)

"El pasado 17 de febrero, los involucrados tomaron el edificio de Protección Civil y Bomberos, impidiendo la salida de vehículos de emergencia, solicitando destituciones, con lo que se atribuyeron indebidamente funciones; luego se manifestaron la tarde de este lunes invadiendo la vía pública y generando conflicto, motivo por el cual fueron trasladados a la FGJEM", señaló el ayuntamiento a través de una tarjeta informativa.

(Foto: Fernanda García)

Asimismo, se justificó que la problemática con los ex servidores públicos data de administraciones anteriores, cuando se creó la figura de los "comisionados", que permite la apertura de plazas para personas que son designadas como resultado de algún tipo de negociación política o cuota de grupo y no de criterios de eficiencia, que son los que rigen la contratación en la actual administración municipal.

aemz