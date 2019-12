Ex de Carla admitió ''tuvimos una diferencia''... y MP lo dejó ir

"La familia estamos muy consternados por el suceso, lo más lamentable es que los agentes del Ministerio Público de Álvaro Obregón liberaron al presunto a las dos horas sin tomarle su declaración, entonces esa es una molestia, hay mucha corrupción en esa agencia, pues los avances no ha habido nada, no hay respuesta. Nos están pidiendo que presentemos a los testigos y tienen todas las facilidades de nosotros para presentar a las personas y amigos que tuvieron con nuestra sobrina pero no vemos avance", señaló Peña.