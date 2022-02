Ex alcaldesa de Naucalpan no le cumplió a clase trabajadora, dice líder sindical

El dirigente de SUTEyM acusó a Patricia Durán, señalando que ella sabe perfectamente que no cumplió a la clase trabajadora y a los naucalpenses, quien dijo hace una semana "No dejé en ruina a Naucalpan" (Foto: Carlos Medellín)

Naucalpan.- La ex alcaldesa de esta municipalidad, Patricia Durán, dijo cumplir con el pago íntegro de los salarios y prestaciones a los trabajadores sindicalizados, como dijo en una reunión la semana pasada, pero al contrario, les falló a todos los municipales porque por primera vez en la historia no se les pagó aguinaldo, prima vacacional ni despensas, pese a que se firmó un acuerdo de ella con el Sindicato de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEyM), que no cumplió.

Así lo informó en conferencia de prensa el dirigente de la Sección Naucalpan del SUTEyM, Tomás Palomares, quien añadió que "con todo el respeto que se merece la ex alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán Reveles, ésta miente".

Agregó que ella sabe perfectamente que no cumplió a la clase trabajadora y a los naucalpenses, ya que las pruebas están a la vista de todo mundo y de las propias autoridades competentes, ante quienes se les denunció por diversos delitos.

(Foto: Carlos Medellín)

El dirigente de los trabajadores sindicalizados se dijo sorprendido por las declaraciones de la ex edil, donde señaló: "No dejé en ruina a Naucalpan y no quedé a deber ninguna quincena a los trabajadores del SUTEyM", cuando la situación fue totalmente diferente.

Dijo que Durán Reveles tendrá que reflexionar sobre su actuar y entender que su gobierno dejó mucho que desear, pues le falló a todos los empleados municipales, ya que por primera vez en la historia no se les pagó aguinaldo, prima vacacional y despensas a los compañeros sindicalizados, a pesar de firmar un acuerdo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje que no cumplió, explicó el dirigente.

Destacó que en SUTEyM tienen las pruebas documentales de que Patricia Durán les falló a quienes trabajaron en su administración. "No nos explicamos el motivo por el cual dijo esa declaración, cuando sabe de su irresponsabilidad hacia los sindicalizados, a los de raya y trabajadores de confianza".

Señaló que con documentos en mano, que avalan la negligencia de Durán Reveles, el líder sindical demostró que efectivamente el adeudo fue brutal.

Tomás Palomares dijo que le parece impertinente que la ex alcaldesa maneje este tipo de situaciones totalmente falsas, pero que serán las autoridades judiciales, que ya siguen el caso, quienes actuarán en consecuencia.

Finalmente, el dirigente sindical destacó que Patricia Durán quedó a deber a proveedores, empleados de confianza y a la clase trabajadora que le brindó su confianza y les falló. Y a la ciudadanía de Naucalpan le falló, asentó.

La ex alcaldesa fue buscada para conocer su opinión al respecto, pero no hubo respuesta. La semana anterior declaró en una reunión regional de Morena que ella no dejó en quiebra al municipio y que pagó todo lo que se les debía a los trabajadores.

aemz