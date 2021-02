Estoy en huelga de hambre tras la crisis ambiental en la CDMX

El jueves (16 de mayo) me reuní con las personas que considero importantes en mi vida para platicar sobre esto y ver sus puntos de vista para que me ayudaran a estructurar un poco más la idea. El viernes y sábado me dediqué a la parte logística y a reflexionar sobre qué estoy buscando aquí, que me gustaría que saliera de este espacio y cómo puedo aportar desde mi realidad de estudiante de ciencias.