"Estoy contenta, pensaba que tardaría más en vacunarme"

Sandra llegó al Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca para ser inoculada con la primera dosis de Coronavac del laboratorio Sinovac, a sus 25 años de edad no consideró que podría acceder a la vacuna contra la covid tan rápido. Fue el Instituto Mexicano del Seguro Social el que aperturó la vacunación para los mayores de 18 años que estuviera afiliados a la institución.

En medio de nervios y silencio, jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, comenzaron a llegar. El trato lo hicieron directo las empresas en las que laboran con el IMSS, se les proporcionó la dosis debido al pico de contagios que se vive a nivel nacional.

"Estoy contenta, no he podido dejar de trabajar en todo lo que vamos de la pandemia y eso significa que he estado en la calle, vivo con mis papás y la verdad es que sí me urgía poder tener una vacuna, la que fuera", comentó la joven secretaria.

La empresa para la que trabaja la llevó a la sede en un camión, al igual que a sus compañeros, por lo que, no perdió el día laboral, que era lo que más le preocupaba. "En estos tiempos no te puedes dar el lujo de que te descuenten por faltar", añadió.

EL OPERATIVO DEL IMSS

Con la finalidad de ayudar a la protección de los empleados del sector formal, eso incluye a los mayores de 18 e incluso a los rezagados de otros grupos grupos etarios, el IMSS llevó a cabo diversos operativos en la entidad mexiquense con los que se aplicaron hasta 70 mil dosis.

Si bien en Toluca se aplicó el biológico de Sinovac, también se han suministrado los de AstraZeneca y Pfizer, ya que se considera que todas las vacunas son buenas, es decir, la mejor es la disponible.

"Vimos que era una necesidad hacer un operativo dirigido en donde para los trabajadores fuera más fácil llegar a la vacuna, identificábamos que había unos retos para ellos, que el municipio donde ellos vivían abría un día que no era laboral, en horarios que no eran compatibles para ellos. Otros les daban un permiso a cuenta de días vacacionales para irse a vacunar, ahí fue cuando vivo que era necesario hacer este operativo y por eso les ofrecimos a las empresas enviar a su personal organizado con la garantía de que se van a tardar lo menos posible", comentó Mauricio Méndez Aranda, coordinador de programas especiales en el IMSS.

Destacó que el único requisito para las empresas es que se registraran de manera anticipada para que se les proporcionara un horario determinado, lo que coincidió con que se autorizara la vacunación para los mayores de 18 años.

"Para el registro nos hemos apoyado con las delegaciones del IMSS, para este caso, en el Estado de México se divide en dos delegaciones y, a través de los Ingenieros de Salud en el Trabajo, que son los que tienen injerencia en proteger a los trabajadores, se ha hecho el registro. Igual que con otros puntos de vacunación, participaron los tres órdenes de gobierno, sin embargo, hemos añadido a las delegaciones IMSS para que nos ayuden con el registro y el escaloneo", añadió el médico.

El programa de vacunación a los empleados de poco más de 300 empresas radicadas en territorio mexiquense inició en Lerma el 3 y 4 de junio, cuando inmunizaron a casi 6 mil trabajadores; siguieron en Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan en el parque Naucalli y recientemente en Cuautitlán Izcalli en las instalaciones del Grupo Gruma. La última fase del programa se llevó a cabo del 4 al 6 de agosto en Toluca, en donde se permitió la vacunación universal.

