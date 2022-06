"Estoy aquí pidiendo justicia por mi hija", expresa mamá de víctima de violación

La justicia no llega sola, hay que buscarla, así lo afirmó Rocío quien ahora pernocta afuera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) pues el hombre que violó a su hija en 18 ocasiones, continúa libre.

Sin embargo, de acuerdo con versiones extraoficiales, el sujeto imputado sí está involucrado en el caso, se trata de un ex empleado del ISSEMyM.

Además del vendedor ambulante señalado por la madre -quien continúa prófugo- y este sujeto, también habría abusado de la menor un ex policía municipal de Ecatepec quien ya está sentenciado.

EL VIACRUCIS POR JUSTICIA

La madre llegó desde Ecatepec pues allá no logró que avanzara la carpeta de investigación por el delito de violación equiparada en contra de Efraín, un vendedor que aprovechaba sus ausencia para entrar a su casa y abusar de la menor de 15 años.



"Estoy aquí pidiendo justicia por mi hija, hice una denuncia en agosto y pues la FGJEM me dice que esta persona que no es el culpable, tiene otro nombre, otro rostro, entonces lo que quiero es que presenten al responsable. Todo el 2021 mi hija fue violada en mi domicilio. Efraín aprovechaba que me salía a hacer mis actividades, le bastaba una hora para violar a mi hija".

Rodeada de cartulinas en las que relata a detalle el infierno de su hija, quien la acompaña a protestar, Rosario lamentó que su pequeña apenas tenía 15 años cumplidos cuando fue víctima.

"Ella lo calló, no lo consintió, calló la situación hasta que me di cuenta porque yo lavaba su ropa interior. No fue su novia, no era su amiga, él le hacía llamadas y le daba órdenes. Incluso le mando 44 videos de él masturbándose en tres semanas. En la FGJEM nos dijeron que fue consensuado porque guardó el secreto, por eso se metió en un principio como estupro y en febrero se amplió la declaración y se integró la carpeta por violación equiparada".

DETIENEN A ALGUIEN MÁS

Tras más de 10 visitas a las oficinas centrales de la FGJEM, Rocío notó que el imputado en la carpeta no es Efraín, a quien sí ubica pues vendía jengibre cerca de su casa.

"A él lo ubico perfectamente. Lo peor es que a mi hija la violó 18 veces, las primeras cuatro le metió la manga de una sudadera en la boca, él tiene más de 30 años, ella apenas había cumplido 15 y ahora está infectada con el virus de papiloma humano. Sólo estoy pidiendo que traigan al responsable, no a cualquiera que se les antoje, que no pongan a otro".

LLEGAR A LA FGJEM, EL SACRIFICIO

Rocío exige una audiencia con el fiscal General de Justicia mexiquense, José Luis Cervantes, debido a que -asegura- podría no contar con la información correcta sobre la actuación de los Ministerios Públicos.

Para poder llegar y buscar justicia para su hija, gasta 700 pesos en pasajes más la comida pero para la madre, la inversión valdrá la pena si el sujeto paga por su crimen.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, en 2021 en el Estado de México se reportaron mil 536 mientras que de enero a abril de este año se denunciaron mil 1125.





