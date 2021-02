Estos son los peores y mejores cruces peatonales de la CDMX

Caminar en la Ciudad de México se ha vuelto un viacrucis. Cada vez la infraestructura urbana está hecha y diseñada para automovilistas. Esto ha ocasionado que los peatones busquen estrategias para transitar y cruzar las calles sin morir en el intento, señala Ruth Pérez López, catedrática Conacyt, comisionada a la UAM Cuajimalpa.

Para cruzar calles, avenidas o calzadas en la capital del país los peatones en ocasiones tienen que voltear por ambos lados, sortear obstáculos como puestos ambulantes o postes; correr, pasar en grupo y adivinar la señal del semáforo. Estas estrategias, agregó la especialista, son una respuesta a las malas condiciones de seguridad que hay en los cruces, por lo que no es su culpa cuando hay un accidente vial.

En México, al día mueren 44 personas por accidentes viales, de los cuales dos son en la Ciudad de México. La mayoría de los fallecimientos por hechos de tránsito en la CDMX ocurren en las avenidas primarias, “cuyo diseño es responsabilidad del gobierno capitalino”, indicó.

Pérez López coordinó el trabajo multidisciplinario Índice de Seguridad de Cruces Peatonales (ISCP) que junto con CentroGeo y CAMINA Centro de Estudios de Movilidad Peatonal, evaluaron 500 cruces sobre vialidades primarias de la Ciudad de México.

“Queríamos hacer un muestreo aleatorio representativo. Escogimos 500 cruces peatonales, no intersecciones, las cuales se componen por lo general de varios cruces. Seleccionamos el cruce, porque es la escala del peatón y queríamos agarrar el enfoque del peatón al momento de cruzar la calle”

Aclaró que eligieron cruces que estaban sobre vialidades primarias, porque ahí es donde ocurren más atropellamientos y donde los vehículos van a más velocidad, por lo que el peatón tiene más posibilidades de morir en un accidente vial.

“También queremos hacer un llamado a las autoridades que se enfoquen en estos cruces que están situados en vías primarias donde los conductores”

Del estudio, los especialistas concluyeron que la Ciudad de México está reprobada en la seguridad de los cruces viales. El 91.3% de los 500 no cuentan con las condiciones óptimas para resguardar a los peatones. Mientras que el 8.7% mejor evaluados no cumplen con todos los elementos para considerarlos “muy adecuados”.

El cruce que obtuvo en la más baja calificación fue el que está ubicado en la intersección del eje uno Norte con la calle Florida en la alcaldía Cuauhtémoc y el mejor evaluado fue el que está situado en Eje 5 Norte 1117, colonia San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero.

Para medir las condiciones de los 500 cruces tomaron en cuenta 19 indicadores divididos en cinco ejes: accesibilidad, diseño, señalamiento horizontal, semaforización y visibilidad.

De eso se desprende que en el 74% de los cruces, la distancia es demasiado larga - más de tres carriles-. El estudio indica que “a mayor distancia del cruce mayor exposición de los peatones por lo que corren más riesgo de ser atropellados”.

También el Índice arrojó que en 77% de los cruces la gente no cuenta con tiempo suficiente para cruzar la calle; el 68% de los cruces no tienen semáforo peatonal en uno o ambos lados; en 9% el semáforo peatonal no está en funcionamiento o está en ubicación incorrecta y el 23% de los cruces no cuenta con dos semáforos peatonales situados correctamente.

De los indicadores peor evaluados: el 5% de los cruces cuentan con señal audible para personas con discapacidad visual; el 93% no cuenta con pavimento podotáctil para personas con discapacidad visual; el 81% tiene obstáculos fijos que dificultan la accesibilidad como postes de luz, señales de tránsito y casetas telefónicas, entre otros.

Solo el 14% tiene rampas de accesibilidad universal y el 67% tienen una calidad de la banqueta mala; 25% regular y 8% buena.

“La culpa no la tiene el peatón”

Jazmín Viramontes, directora y cofundadora de CAMINA Centro de Estudios de Movilidad Peatonal, señaló que la Ciudad de México ha enfocado la mayoría de sus recursos a espacios destinados al automóvil.

“Se han creado segundos pisos, se han hecho ejes viales, siempre se repavimentan las calles para los autos. De ahí, la importancia de que hayamos hecho esta investigación a nivel de cruce peatonal. Que tan peligroso puede ser cruzar la calle. Nos dimos cuenta que el 91.3% de los cruces están reprobados y el 8.7% de los cruces que no están reprobados ni siquiera llegan a una buena calificación”

Parte de eso, añadió, es porque se han generado políticas públicas donde se incentiva más el uso del automóvil que el caminar o en vehículo no motorizado.

“Al incentivar más el uso del automóvil genera más altas velocidades en las calles, lo cual significa que todos estamos en peligro, porque la velocidad es lo que nos está matando en las calles. Está el caso del repartidos de Rappi; los casos de las personas con ecobici”

Viramontes reitera que con este estudio busca generar conciencia y reflexión, así como se aplique la ley, presupuesto para cruces peatonales e infraestructura ciclista, la cual debe estar conectada entre sí.

Resaltó que en caso de accidentes viales la culpa no la tiene el peatón ni ciclista, sino “quienes están promoviendo y proveyendo de una infraestructura planeada solamente para un tipo de usuario, cuando en toda la ciudad habemos muchos tipos de usuarios en la calle”.

Para consultar el proyecto y el mapa, se puede hacer en la página http://geomapas.centrogeo.org.mx A partir de los datos del Índice de Seguridad de Cruces Peatonales (ISCP), La Silla Rota extrajo las ubicaciones de lo 10 cruces peores evaluados y los 10 con mejor calificación.

CRUCES PEOR EVALUADOS:

CRUCE 9

Eje 1 Nte. 69, Tepito, Morelos, 06200 Ciudad de México, CDMX

CRUCE 392

Eje 3 Sur, Sevilla, 15840 Ciudad de México, CDMX

CRUCE 1

Eje 1 Norte Rayon - Florida, Tepito, Morelos, Ciudad de México, CDMX

CRUCE 484

Av. Ribera de San Cosme 121-125, Sta María la Ribera, 06400 Ciudad de México, CDMX

CRUCE 131

Insurgentes Sur 20079, San Ángel, 01000 Ciudad de México, CDMX

CRUCE 18

Calzada Ermita Iztapalapa - Avenida Tláhuac, Ciudad de México, CDMX

CRUCE 464

Av. Marina Nacional 373-390, Tlaxpana, 11370 Ciudad de México, CDMX

CRUCE 333

Av. Revolución 127, Escandón I Secc, 11800 Ciudad de México, CDMX

CRUCE 136

Circunvalación y Santo Tomas s/n, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX

CRUCE 388

Calz Acoxpa 864, Narciso Mendoza, 14390 Ciudad de México, CDMX

CRUCES MEJOR EVALUADOS:

CRUCE 435

Eje 5 Nte 1117-1126, San Juan de Aragón, 07950 Ciudad de México, CDMX

CRUCE 204

Av. Canal Tezontle y Río Churubusco, Gabriel Ramos Millán, Ciudad de México, CDM

CRUCE 258

Calle Insurgentes Sur, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX

CRUCE 145

Av. Pdte. Plutarco Elías Calles 215, Granjas México, 08400 Ciudad de México, CDMX

CRUCE 109

Pelícano, Granjas Modernas, 07460 Ciudad de México, CDMX

CRUCE 319

Turín, Calz de Guadalupe, Villa Gustavo A. Madero, 07020 Ciudad de México, CDMX

CRUCE 421

Eje 5 Norte Avenida San Juan de Aragón - Gran Canal, San Pedro el Chico, 07480 Ciudad de México, CDMX

CRUCE 470

Av Constituyentes 163-151, San Miguel Chapultepec I Secc, Ciudad de México, CDMX

CRUCE 533

Av. Coyoacán 1368-1348, Col del Valle Centro, 03100 Ciudad de México, CDMX

CRUCE 391

Calz Acoxpa 725, Coapa Super 4, 14390 Coyacán, CDMX

México, séptimo lugar mundial en accidentes viales: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó su “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2018” en el que detalla que “cada año mueren cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras del mundo entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios, y la primera entre personas de entre 15 y 29 años”.

El reporte detalla que América Latina ocupó el penúltimo lugar a nivel mundial con una tasa de mortalidad del 15.6% por cada 100 mil habitantes en accidentes de tránsito durante el 2016. Incluso tuvo una ligera baja en comparación al 2013 que registró un 15.9%.

Los accidentes que más se registraron fueron los vehículos de cuatro ruedas con un 34%, seguido de motocicletas con un 23%, peatones con 22%, otros con un 18% (no específica qué categoría) y finalmente ciclistas con un 3%.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2017 se registraron en México 367 mil 789 accidentes automovilísticos de los cuales 275 mil 077 estuvieron a cargo de hombres, 55 mil 269 de mujeres y no especifica el género en 37 mil 443 de los casos ya que los responsables se dieron a la fuga.

Agregado a lo anterior, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reveló que este año se registraron 24 mil decesos derivados de un accidente de dicha índole.

Es importante destacar que las cifras de accidentes automovilísticos vigentes se disparan en personas de 18 años de edad con un total de 11 mil 973 hombres y mil 997 casos de mujeres. El rango de edad que ocupa el segundo lugar es de 30 años en ambos géneros, con una tasa en hombres de 8 mil 429 casos y en mujeres de mil 841 casos. Estas cifras son las más altas en un rango de 12 años de edad hasta los 96.

Los viernes, sábado y domingo son los días con la mayor cantidad de las víctimas mortales. En este sentido el INEGI, destaca que en domingo se registra el 22% de las víctimas; en segundo lugar está el sábado, con 18.5% y en tercero, el viernes con 14.1%. Estos tres días concentran 54.6% de las víctimas que fallecen en el lugar del accidente según datos del 2016.