Estos municipios de Edomex analizan terminar con el uso obligatorio de tapabocas

"Estamos reactivando nuestro antiguo negocio, pero no creo que baje la venta de cubrebocas. Se estabilizó. No se vende como antes, no es la misma cantidad de dinero, pero sí se vende algo, no mucho. Sale para sobrevivir y no creo que baje la venta. La gente que se quiera cuidar va a seguir usando cubrebocas, así sea en la calle o en el restaurante, como ocurre con los meseros. Los que sí no van a usar cubrebocas son los que no lo han usado desde el inicio, los que no les ha importado contagiarse o contagiar a sus familiares", pronostica.