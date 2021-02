Esto debes saber de la marcha "Marea Verde" en CDMX

Este sábado 28 de septiembre se realizará una manifestación en la Ciudad de México, convocada por la organización Marea Verde México en el marco por el Día de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

LEE MÁS: Aborto en CDMX: burocracia y malos tratos

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la activista integrante de Marea Verde México, Renata Villareal explicó que el objetivo de la manifestación es visibilizar la violencia que sufren las mujeres.

El llamado es por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en concreto estamos en contra de la violencia obstétrica y a favor del derecho a decidir”, apuntó

Por otro lado, señaló que también están buscando la legalización del aborto a nivel nacional, en la marcha que será pacífica e informativa y que no pueden asegurar que no haya pintas ya que estas nunca son planeadas y no pueden darse cuenta quien las hizo.

Los manifestantes se reunirán este sábado en el Monumento a la Madre, a partir de las 13:00 horas y alrededor de las 17:00 horas partirán rumbo al Zócalo capitalino.

La manifestación fue convocada a través de redes sociales, además se planean otras actividades para visibilizar los derechos sexuales y reproductivos.

El sábado se rodará un video en el atrio de San Francisco en el Centro Histórico, detrás de la torre latinoamericana a las 7:00 de la mañana.

Este 28 de septiembre, ¡la marea inundará Madero!



??Nos vemos a las 7am en "El lugar de las palabras en común", atrás de la Torre Latinoamericana.



¡Necesitamos todas las manos posibles para levantar nuestra consigna! ??????



+ info y registro aquí: https://t.co/MJoXwXT12n — MareaVerdeMx (@MxMareaVerde) September 23, 2019

Por otro lado, el viernes 27 de septiembre, la organización Marea Verde CDMX participará como ponente en el Pañuelazo y Parlamento por Amnistía a las mujeres presas por abortar en la Cámara de Diputados a las 11:00 am.

vmff