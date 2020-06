Estima sector turístico de Edomex hasta 100 mil empleos menos

Al final de la contingencia sanitaria del covid-19, se estima que el sector turístico del Estado de México perderá entre uno y tres puntos porcentuales del 6.3 por ciento que aporta el sector turístico al Producto Interno Bruto (PIB) estatal, mientras que se prevé que podrían perderse hasta el 20 por ciento de las 500 mil fuentes de empleo que genera este gremio en los nueve Pueblos Mágicos y 22 Pueblos con Encanto que existen en el territorio mexiquense.

El presidente de la Asociación de Hoteles Turísticos del Estado de México, Martín Ramírez Olivas, indicó que el sector turístico es uno de los más afectados por la pandemia del covid-19, ya que los hoteles que han permanecido abiertos en este periodo apenas reportan una ocupación del dos por ciento de las habitaciones, mientras que el resto ha optado por cerrar sus puertas y esperar a que se reactive la economía, aunque esto ya ha originado la pérdida de al menos 15 por ciento de los empleos generados por el turismo.





"Enfrentamos una situación compleja, ya que llevamos tres meses parados y el verano no es tan promisorio como en otros años, ya que a pesar de que la gente ha empezado a preguntar por los servicios, cuando regresemos a trabajar solo podremos hacerlo al 25 o 30 por ciento de su aforo, lo que implicará que la Nueva Normalidad suba los costos de los servicios", señaló.

Pierden la mejor época

Para el presidente de la Asociación de Hoteles del Pueblo Mágico de Tepotzotlán, Sergio Cabrera Sánchez, el sector turístico difícilmente se podrá recuperar en el segundo semestre del año, debido a que la contingencia sanitaria coincidió con la temporada alta para quienes se dedican a esta actividad económica que genera 4.5 por ciento de los empleos que existen en la entidad.

"Para nosotros, la temporada alta es la que va de marzo a mayo, pues es cuando más contratan nuestros jardines para celebrar bodas y eso nos genera una mayor ocupación en los hoteles; nosotros tenemos una condición especial, ya que, al encontrarnos cerca del Valle de México, tenemos mucho visitante que viene a pasar el día, pero que no pernocta en alguno de los 35 hoteles con los que contamos, por lo que se torna ms complicada la situación, aunque hasta ahora no sabemos de alguien que haya cerrado definitivamente sus puertas", comentó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ixtapan de la Sal, Alejandro Díaz Rivera, mencionó que la supervivencia de los negocios dedicados al hospedaje no ha sido nada fácil, pues los empresarios ya enfrentan la falta de efectivo generada por el mantenimiento de la plantilla laboral, a pesar de que no existe turismo en los Pueblos Mágicos, por las restricciones de la pandemia.

Preservar la nómina

Para los empresarios del sector hotelero ha sido esencial preservar la plantilla laboral, aunque los salarios de ésta los hayan tenido que recortar hasta el 50 por ciento, con el fin de no perder la experiencia que han adquirido sus trabajadores en el tiempo.

"Perder a nuestros empleados representaría darnos un doble balazo en el pie, ya que existe una situación muy particular en Tepotzotlán, ya que no existe personal calificado enfocado al turismo y no hay los suficientes jóvenes que quieran trabajar en el mismo, porque optan por las áreas logísticas que hay en los alrededores, por lo que es necesario que los cuidemos para no tener que capacitar nuevamente a la gente y perder años de experiencia", destacó Sergio Cabrera.

Sin embargo, Alejandro Díaz reconoce que los efectos económicos que ha dejado la pandemia han provocado que al menos 20 por ciento de los cerca de cuatro mil trabajadores del sector hotelero que hay en Ixtapan de Sal, pierdan su fuente de ingresos, aunque la cifra podría ser mayor.

"En este Pueblo Mágico contamos con 50 establecimientos dedicados al hospedaje, entre hoteles de gran turismo hasta posadas familiares, aunque la gran mayoría son micro y pequeñas empresas administradas por familias que cuentan con un inmueble propio y no tienen que pagar una renta o un crédito para sobrellevar el negocio, aunque hay que recordar que, desde el inicio del año, veníamos con un decrecimiento de la economía que no ayuda en nada a esta crisis", dijo.

Rescate a medias

Ante este escenario, el sector ha solicitado a los gobiernos federal y estatal que generen incentivos o créditos fiscales que les permitan cubrir las deudas generadas en los poco más de tres meses que han estado inactivos, así como para acondicionar sus establecimientos con base en las disposiciones de la nueva normalidad.

Al respecto, la Secretaría de Turismo del Estado de México informó que trabaja de la mano con Nacional Financiera (Nafinsa), con la intención de que puedan acceder a préstamos que irían de los 300 mil pesos para los nuevos prestadores, hasta los 60 millones de pesos para la empresas turísticas consolidadas, a fin de que puedan aminorar los efectos económicos.

Por otro lado, el sector crea paquetes atractivos para los viajeros, con descuentos que alcanzarán hasta el 40 por ciento del precio real, al tiempo en que diseñan experiencias completas como un tour con masaje y degustación, entre otros, para que las personas se animen a viajar una vez que se active la actividad turística.

Para ello, los hoteleros trabajan para hacer de sus instalaciones espacios seguros y limpios ante el covid-19, para lo cual han aplicado una serie de protocolos que incluye la sanitización de los inmuebles y la reducción de su capacidad total al 70 por ciento a partir de ahora, aunque ésta solo podrá ocuparse cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde.

Con lo anterior, confían en que la reactivación económica pueda lograrse a partir de septiembre y hasta el fin de año, para reducir el impacto definitivo de la pandemia.

(Sharira Abundez)