Este municipio en Edomex regresa a semáforo rojo covid; conoce los detalles

LUVIANOS.-El municipio mexiquense de Luvianos regresará al color rojo del semáforo epidemiológico debido a un repunte de los casos de covid-19, así lo dio a conocer el alcalde, Alfredo Jaimes Benítez, ya que buscan evitar que los contagios y las muertes continúen a la alza.

El presidente municipal dio a conocer que de cada 50 pruebas para detectar el SARS-CoV-2 que se realizan en el municipio, 36 salen positivas, además de que más de una decena de personas ha muerto a causa de la covid en la última semana.

"Es por ello que en el Cabildo tomamos la decisión de regresar al semáforo rojo, invitando a resguardarnos y cuidar todas las medias de sanidad como usar cubrebocas, gel antibacterial, la sana distancia, para evitar más contagios y más pérdidas de vidas humanas".

Alfredo Jaimes Benítez, alcalde de Luvianos

Vecinos de la zona de Tierra Caliente mexiquense, señalan que la ola de infecciones se ha esparcido en al menos, dos municipios más, como Tejupilco, por lo que esperan que en próximos días se den posicionamientos por parte de todos los alcaldes de la región calentana.

De acuerdo con el tablero CONACyT de la Secretaría de Salud Federal, en Luvianos hasta el corte del 29 de septiembre, se contabilizaban 191 casos globales y tres activos, lo que se desmintió por parte de las autoridades locales quienes señalaron en las últimas dos semanas los casos se contabilizan por arriba de los 100.

En tanto, en Tejupilco, se tiene un registro histórico de mil 495 casos, 109 defunciones y 109 casos activos.

"Nos queda claro que no están reportando los casos, aquí lo que les urge es que no se hagan los bloqueos a foráneos porque la zona sur es importante para el tránsito pero no podemos seguir enfermándonos y que las autoridades se hagan de la vista gorda".

NO DESCARTAN BLOQUEOS

En abril del año pasado, cuando estalló la pandemia de covid-19 en la entidad mexiquense, los alcaldes de Tlatlaya y Amatepec decidieron cerrar la mayoría de los accesos a ambas demarcaciones y dejar libre sólo uno para cada municipio, en los que policías se aseguraron de que sólo entrara personal médico y transporte con comida.

En ese mes, en la carretera Tejupilco-Amatepec, a la altura del kilómetro 17, se colocó arena y grava, así como una manta en la que se advierte que se tomó la decisión de cerrar las vías de acceso por la comunidad de Bejucos y San Felipe de Jesús.

Debido a la ola de contagios en los municipios vecinos, los pobladores no descartan que se vuelva a encapsular al sur mexiquense para evitar un pico pandémico.





