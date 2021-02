Estas son las quejas más recurrentes contra taquilleras del Metro

Esta semana el Metro cumplió 50 años de dar servicio y durante 2018 los usuarios de este medio de transporte presentaron 409 quejas contra taquilleras.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de esas quejas 355 son por no hacer la recarga de manera completa de la tarjeta, 37 no dan bien el cambio y 17 no regresan el cambio.

La líneas del Metro donde más se registran quejas con la 1, sobre todo en las estaciones Chapultepec, Insurgentes, Observatorio, Pantitlán, Sevilla, Pino Suárez y Zaragoza, y en la 3, sobre todo en Hidalgo, Indios Verdes, Juárez y Universidad, aunque también destacan la 8, en UAM-I, y en la 2, con más episodios en Zócalo.

¿CÓMO SANCIONES EL METRO ESTAS QUEJAS?

Las sanciones son administrativas, esto con base en los artículos 92 y 101 de su Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo.

Hasta la fecha se han instrumentado 85 procedimientos de investigación administrativa que han derivado en dos taquilleras “amonestadas”, dos más han recibido “nota de demérito”, una ha sido suspendida de sus funciones por un día y con las 80 restantes no ocurrió nada, debido a que no contaban con antecedentes y en todos los casos “se recuperó” el monto de las quejas interpuestas a los afectados.

El procedimiento que debe seguir el usuario afectado es llamar al jefe de Estación para que se traslade a la taquilla, se realice el arqueo y si existe sobrante debe reintegrarse al pasajero. En caso de inconformidad con las recargas en tarjetas, hay que trasladarse a los módulos ubicados en las estaciones Pino Suárez y Ermita, de las líneas 2 y 12, o pueden acudir al Área de Tarjeta Recargable, en la estación Juárez de la Línea 3 de 09:00 a 16:00 horas

En lo que va de este 2019, el Metro tienes contabilizadas 195 quejas en diversos rubros.

