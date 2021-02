Estas son las manifestaciones que se esperan hoy en la CDMX

Para este miércoles se esperan siete manifestaciones en diversos puntos de la Ciudad de México, en particular en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, de acuerdo con el C5.

Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el C5 dio a conocer que a las 10 horas tendrá lugar una concentración por parte del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios y Movimiento Obrero Matamorense 20/30 en Calle Querétaro número 198, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Los extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en calle General Gabriel Hernández no. 56, en la colonia Doctores. Mientras que los habitantes del municipio de Chimalhuacán se concentrarán en Donato Guerra no. 3, colonia Juárez.

Asimismo, la Federación de Comercios Popular y Prestadores de Servicios (Fecopres) realizará una concentración en calle General Gabriel Hernández no. 56, colonia Doctores.

El Grupo Artesanal Triqui de Oaxaca y Movimiento de Artesanos Triqui de Candelaria se concentrará, también a las 10 horas, en Avenida Plaza de la Constitución no. 2, colonia Centro Histórico.

A las 11 horas, la comunidad indígena otomí residentes en la Ciudad de México, se concentrará en Guanajuato no. 200, Zacatecas no. 74, colonia Roma Norte y Roma no. 18, colonia Juárez.

También a esa hora, pero en la alcaldía Miguel Hidalgo, el Frente Ciudadano para la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec se concentrará en la Estela de Luz, Lieja no. 270, colonia Bosque de Chapultepec I Sección.

cmo