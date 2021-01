Estas son las 165 colonias con un alza de hasta 35% en el agua en CDMX

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informó que 165 colonias de la capital podrían pagar hasta un 35% más de la tarifa que corresponda de agua en la Ciudad de México.

De acuerdo con el informe, esto si consumen una cantidad mayor de 60 mil litros al bimestre.

La dependencia explicó en la Gaceta Oficial capitalina que esta medida tiene el objetivo de "promover entre la ciudadanía el cuidado y el uso responsable del agua, a fin de garantizar la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado".

Estas colonias pertenecen a ocho alcaldías: Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan.

Álvaro Obregón:

1 Atlamaya

2 Barrio La Otra Banda

3 Campestre

4 Chimalistac

5 Ex-hacienda De Guadalupe Chimalistac

6 Flor De María

7 Florida

8 Guadalupe Inn

9 Jardines Del Pedregal

10 Las Águilas

11 Lomas Axomiatla

12 Lomas De Guadalupe

13 Lomas De San Ángel Inn

14 Lomas De Santa Fe

15 Los Alpes

16 Paseo De Las Lomas

17 Pueblo Axotla

18 Pueblo Tlacopac

19 Rancho San Francisco Del Pueblo San Bartolo Ameyalco

20 San Ángel

21 San Ángel Inn

22 San Gabriel

23 Santa Fe

24 Santa Fe Centro Ciudad

25 Santa Fe La Loma

26 Santa Fe Peña Blanca

27 Villa Verdún

Benito Juárez

28 Acacias

29 Actipan

30 Ampliación Nápoles

31 Atenor Salas

32 Ciudad De Los Deportes

33 Crédito Constructor

34 Del Valle Centro

35 Del Valle Norte

36 Del Valle Sur

37 Extremadura Insurgentes

38 General Pedro Ma. Anaya

39 Insurgentes Mixcoac

40 Insurgentes San Borja

41 Letrán Valle

42 Merced Gómez

43 Mixcoac

44 Nápoles

45 Narvarte Oriente

46 Narvarte Poniente

47 Noche Buena

48 Periodista

49 San José Insurgentes

50 Santa María Nonoalco

51 Tlacoquemécatl

52 Vertiz Narvarte

Coyoacán

53 Atlántida

54 Barrio Del Niño Jesús

55 Barrio La Concepción

56 Coyoacán Barrio Oxtopulco Universidad

57 San Lucas

58 Santa Catarina

59 Cafetales

60 Campestre Churubusco

61 Campestre Coyoacán

62 Churubusco Country Club

63 Ciudad Jardín

64 Copilco Universidad

65 Del Carmen

66 El Centinela

67 El Parque De Coyoacán

68 Espartaco

69 Hermosillo

70 Insurgentes Cuicuilco

71 Jardines De Coyoacán

72 Jardines Del Pedregal De San Ángel

73 Joyas Del Pedregal

74 Las Campanas

75 Los Cedros

76 Los Cipreses

77 Los Girasoles

78 Los Olivos

79 Los Sauces

80 Olímpica

81 Parque San Andrés

82 Paseos De Taxqueña

83 Prado Churubusco

84 Prados De Coyoacán

85 Presidentes Ejidales 1a. Sección

86 Romero De Terreros

87 Coyoacán San Diego Churubusco

88 Santa Cecilia

89 Villa Coyoacán

90 Villa Quietud

91 Xotepingo

Cuajimalpa

92 Bosques De Las Lomas

93 Campestre Palo Alto

94 Cooperativa Palo Alto

95 El Molinito

96 El Molino

97 Granjas Palo Alto

98 Lomas De Vista Hermosa

99 Santa Fe Cuajimalpa

Cuauhtémoc

100 Condesa

101 Cuauhtémoc

102 Hipódromo

103 Hipódromo Condesa

104 Juárez

Magdalena Contreras

105 Héroes De Padierna

106 Puente Sierra (San Jerónimo Lídice)

107 San Jerónimo Aculco

108 San Jerónimo Lídice

109 Santa Teresa

Miguel Hidalgo

110 Anzures

111 Bosque De Las Lomas

112 Escandón Ii Sección

113 Irrigación

114 Lomas Altas

115 Lomas De Bezares

116 Lomas De Chapultepec I Sección

117 Lomas De Chapultepec Ii Sección

118 Lomas De Chapultepec Iii Sección

119 Lomas De Chapultepec Iv Sección

120 Lomas De Chapultepec V Sección

121 Lomas De Chapultepec Vi Sección

122 Lomas De Chapultepec Vii Sección

123 Lomas De Chapultepec Viii Sección

124 Lomas De Reforma

125 Lomas De Sotelo

126 Molino Del Rey

127 Periodista

128 Polanco I Sección

129 Polanco Ii Sección

130 Polanco Iii Sección

131 Polanco Iv Sección

132 Polanco V Sección

133 Real De Las Lomas

134 San Miguel Chapultepec Ii Sección

135 Un Hogar Para Nosotros

136 Verónica Anzures

Tlalpan

137 Belisario Domínguez

138 Colinas Del Ajusco

139 Floresta Coyoacán

140 Fuentes Del Pedregal

141 Hacienda San Juan

142 Jardines Del Ajusco

143 Jardines En La Montaña

144 Magisterial

145 Magisterial Coapa

146 Parque Del Pedregal

147 Prado Coapa 1a. Sección

148 Prado Coapa 2a. Sección

149 Prado Coapa 3a. Sección

150 Rancho Los Colorines

151 Residencial Acoxpa

152 Residencial Chimalli

153 Residencial Villa Coapa

154 Rinconada Coapa 1a Sección

155 Rinconada Coapa 2a Sección

156 Rinconada Las Hadas

157 Tlalpan

158 Tlalpuente

159 Toriello Guerra

160 Vergel Coapa

161 Vergel De Coyoacán

162 Vergel Del Sur

163 Villa Coapa

164 Villa Olímpica

165 Zacayucan Peña Pobre

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que se hizo un análisis del consumo y en estas colonias se observó uno elevado en viviendas muy grandes que riegan sus jardines.

"Lo que estamos haciendo es poner un límite para que no tengan la manguera abierta regando los jardines, mientras (que) en el oriente no hay agua. Se puede regar, pero de manera eficiente. Como son personas de muy alto nivel económico en la Ciudad, no se trata de un castigo, sino llamarlos a la cooperación para que usen mecanismos de riego eficiente", comentó.

(Ameyaltzin Salzar)