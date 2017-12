TRANSPORTE PÚBLICO

Estas han sido las "mejoras" del Metro

Hace cuatro años el precio del boleto del transporte subterráneo aumentó de tres a cinco pesos argumentando beneficios para los usuarios

Fue un viernes 13 de diciembre cuando el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que el costo del boleto del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro pasaría de tres a cinco pesos.

La decisión no fue bien recibida por los usuarios e incluso realizaron manifestaciones en las instalaciones del transporte donde dejaban pasar a las personas sin pagar su boleto, el famoso #PosMeSalto.

El argumento de las autoridades capitalinas fue que los dos pesos de aumento en cada boleto se destinarían a un fondo para las mejoras y modernización del Metro. ¬†

Once fueron los objetivos que se puso el gobierno capitalino para cumplir tras el incremento del pasaje.

Han pasado cuatro años de aquel aumento del 2013, se han reunido 9 mil 561 millones 556 mil pesos y las fallas técnicas del Metro continúan, mientras que la inseguridad dentro de las instalaciones incrementa.

El compromiso que encabeza la lista de STC es la compra de 45 trenes nuevos para la Línea 1, pero sólo se han comprado 10 con un costo de mil 136 millones 224 mil pesos, llegarán entre junio y noviembre del próximo año.

En la lista seguía sigue el mantenimiento mayor a 45 convoyes de la Línea 2, pero hasta la fecha se han intervenido tres, mientras que el cuarto está en proceso, lo que significa un avance del 6%.

La modernización del sistema de tracción-frenado de 85 trenes de las Líneas 4, 5, 6 y B, es el tercer compromiso.

Pero sólo se han modernizado 39, lo que representa un avance del 46%.

La renivelación de la Línea A también aparece en la lista, la cual ya pudo ser tachada pues se concluyó con una inversión de 532 millones 430 mil pesos.

El siguiente objetivo enlistado es la reincorporación de 105 trenes que se encuentran fuera de servicio, a la fecha sólo ocho trenes han regresado, lo que significa un avance del 7%.

En tanto, de la reincorporación de siete trenes férreos a la Línea A, con una inversión de 145 millones 188 mil pesos; sólo se ha trabajado en dos y las labores en el par aún no acaba.

Los últimos dos objetivos tienen que ver con la modernización de la infraestructura, el primero con la renovación de la Línea 1, que está a punto de concluir, y la generalización del sistema de peaje con tarjeta, el cual apenas está en proceso de diseño.

En materia de seguridad, las autoridades señalaron que se aumentaría la presencia de elementos policiacos en las estaciones, lo cual no ha sido suficiente, pues las denuncias de robo en el Metro ha aumentado e incluso se han reportado asaltos violentos dentro de los vagones, situación que las autoridades han negado argumentando que si no hay denuncia, el delito no existe.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México señaló un aumento del 450% en las denuncias de robo en el Metro en el primer semestre del 2017 en comparación con el año pasado.

Tarifas del Metro en su historia

$1.25 viejos pesos (menos de un centavo actual)

Fue el costo inicial en 1969

$1 viejo peso

Se redujo la tarifa en abril de 1986

$20 viejos pesos (Cerca de dos centavos actuales)

Se aumentó en noviembre de 1986

$50 viejos pesos (Cinco centavos actuales)

En mayo de 1987 volvió a subir

$100 viejos pesos (10 centavos actuales)

Costo en diciembre de 1987

$300 viejos pesos (30 centavos actuales)

Volvió a subir en diciembre de 1989

$400 viejos pesos (40 centavos actuales)

En noviembre de 1991 se dio otro incremento

*Sobrevino la crisis del 94 y el peso mexicano perdió tres ceros

$1 peso

Fue el ajuste que se dio en diciembre de 1995 tras la devaluación

$1.30 pesos

Fue el costo en noviembre de 1996, con el último regente de la Ciudad de México

$1.50 pesos

Fue el costo que fijó en diciembre de 1997 el primer Jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas

$2.00 pesos

Aumentó otra vez el costo en enero de 2002

$3.00

Tras ocho años de mantener la tarifa, ésta aumentó de nuevo en enero de 2010

$5.00 pesos

Es el costo actual vigente desde diciembre de 2013

