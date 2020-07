¡Están rodeados!: el CJNG acecha a la CDMX +Mapa

El atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, sugería que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), presuntos perpetradores del ataque, mantienen ya una presencia en la Ciudad de México, sin embargo, las autoridades federales los niegan.

"Dos grupos criminales diferentes operan en la Ciudad de México, no como cártel en sí, sino grupos delictivos separados de los cárteles", dijo Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), un día antes del atentado contra García Harfuch.

Sin embargo, ese mismo día, Crescencio Sandoval presentó un mapa de lo cárteles de la droga en el Estado de México.

De los cuatro organizaciones del narcotráfico que oficialmente se disputan la entidad mexiquense destaca el CJNG.

De acuerdo con la Sedena, opera en más de una treintena de municipios del Estado de México, en su mayoría en la zona conurbada con la Ciudad de México.

Desde el norte de la ciudad, empezando por los municipios de Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, pasando por Coacalco Ecatepec y Nezahualcóyotl, hasta el oriente en Texcoco, Ixtapaluca y Valle de Chalco, el CJNG tiene presencia muy cerca de la capital.

Omar Ramses, alias "El Calaca", es señalado como el líder del CJNG en el Estado de México, según información de la misma Sedena.

Estos municipios mexiquenses habría que sumarle la zona de Morelos que colinda con la Ciudad de México al sur, pues, de acuerdo con un documento de la Fiscalía General de la República (FGR) en posesión de La Silla Rota.

Es decir, la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", tiene rodeada a la Ciudad de México.

Apenas en abril pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSCDMX) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detuvieron a Maria del Carmen, "La Ceci", señalada como jefa del CJNG en la Ciudad y el Estado de México.

Autoridades capitalinas aseguraron que "La Ceci" operaba en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, así como en los municipios de Texcoco, Nezahualcóyotl, y Ecatepec, en el Estado de México.

Además, los delitos relacionados al tráfico de drogas ha aumentado en la Ciudad de México.

En todo 2015 se presentaron mil 522 denuncias por narcomenudeo en la capital, mientras que de enero a mayo de este año se denunciaron 2 mil 481 carpetas abiertas por el mismo delito.

Es decir, en cinco meses ya se registraron 63% más casos de narcomenudeo en la Ciudad de México que hace cinco años.

En cuanto a los delitos contra la salud de nivel federal, en todo 2015 se registraron 485 casos, un promedio de 40 denuncias al mes. En los primeros cinco meses del 2020 se denunciaron 252 casos, es decir, 50 denuncias al mes. 10 más que hace cinco años.

Esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Pese a todo esto el gobierno federal continúa negando, como lo hizo Miguel Ángel Mancera cuando era jefe de gobierno de la capital, sobre la presencia de cárteles en la Ciudad de México.

En La Silla Rota se ha documentado la presencia de al menos cuatro organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en la Ciudad de México.

Se trata de la "Unión Tepito", la "Fuerza Anti-Unión", el Cártel de Sinaloa, "Guerreros Unidos" y el mismo CJNG.

Estas organizaciones operan en prácticamente toda la ciudad a excepción de las alcaldías Cuajimalpa y Milpa Alta.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, experto en seguridad pública, precisa que hay al menos tres razones por las que el CJNG tendría interés por la Ciudad de México.

El primero, y más evidente, es la venta al menudeo de drogas en la zona con los mayores consumidores de droga del país.

"La Ciudad de México es el principal mercado de consumo de drogas en el país, aunque lo que les deja más es el tráfico trasnacional, no deja de representar un buen ingreso la venta de drogas al menudeo en el país", dice Sánchez Valdés en entrevista con La Silla Rota.

El segundo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, punto estratégico para la llegada e ida de drogas a otros continentes.

"El envío de drogas a Europa o Asia se da por avión, el principal punto aéreo de conexión del país es la Ciudad de México", señala Víctor Manuel.

El tercero y último es una de las razones que, aunque evidentes, poco se ven: el lavado de dinero.

"Por el tamaño de la ciudad y de la economía, la capital es el principal punto de lavado de dinero en México. Si yo quiero hacer una empresa fachada sin llamar la atención, la hago en la Ciudad de México", explica Sánchez Valdéz.

Y detalla: "No es lo mismo hacer una empresa fachada en Tonalá, Jalisco, o Mocorito, Sinaloa, donde va a estar bien raro que una empresa de la nada empiece a facturar 10, 15, 20, 50 millones de pesos y no llamar la atención. Pero si tienes una oficina en Polanco o Santa Fe puedes meter una facturación de 100 millones de pesos y no va a ser nada raro".