"Están presos injustamente", protestan mujeres en Congreso de Edomex

TOLUCA.- Alrededor de 12 personas, en su mayoría mujeres respaldadas por integrantes del Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero", acudieron a la Cámara de diputados del Estado de México, para solicitar que los legisladores escuchen y volteen a ver toda una serie de posibles irregularidades cometidas en los procesos judiciales de sus familiares que están presos en diferentes cárceles mexiquenses.

Afuera del Poder Legislativo, la señora Oralia, refirió que el año pasado, su hijo estuvo involucrado en una riña dentro de un bar de Toluca y aún cuando en la pelea tomaron parte varios individuos, la familia del que resultó muerto solo acusa al joven que estudiaba Comercio Internacional y Aduanas.

"Mi hijo está preso injustamente aquí en el penal de Almoloya de Juárez, él va para 10 meses y es inocente, lo acusan de homicidio, me lo acusan de homicidio pero él es inocente, él no lo hizo, fue en una riña, estas personas que lo acusan están en un error porque ellos saben muy bien que mi hijo no lo hizo, ellos conocen muy bien a la persona que lo hizo, saben muy bien quien fue y aparte de eso, participaron varias personas, fue en una riña, fue en un bar y acusan nada más a mi hijo, a nadie más, yo por eso vengo aquí para que me ayuden y se aclaren las cosas y que estas personas entren en razón, él es inocente", insistió la señora Oralia.

Entre las irregularidades del caso que percibe la madre de familia, es que el hecho sucedió el 1 de junio del año pasado y fue denunciado ante el Ministerio Público hasta el 28 de noviembre, mientras que la detención fue el 9 de enero del año corriente.

Otra anomalía que citó la señora Oralia, es que varios sujetos llegaron el año pasado buscándola a su domicilio para decirle que su hijo se había ganado una beca de estudios.

"Y nos citaron en el kiosco de Capultitlán, que para que le dieran su beca y ahí llegaron y sin ninguna identificación lo detuvieron, cuando llegaron a verme dijeron que eran del programa de bienestar social, así se identificaron, luego, al otro día nos citaron y acudimos con la ilusión de que somos personas de bajos recursos y dijo mi hijo que sí era una beca porque él había metido varias solicitudes para una beca, entonces llegaron y se llevaron a un hijo, pero nunca me enseñaron la orden de aprehensión, ellos eran cuatro", explicó.

Ahondó que el día de la detención del joven, que fue el 9 de enero de este año, los supuestos agentes investigadores ya no lo llevaron ante un Ministerio Público, sino que fue directamente a la cárcel de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Por su parte, doña Pilar, consideró que la sentencia de 92 años de cárcel para su hijo por haber cometido el delito de homicidio es injusta, pues aún cuando se apeló la sentencia condenatoria, solo le redujeron cinco años de prisión y ahora solo se espera que un amparo eche abajo la sentencia condenatoria dictada.

"El homicidio fue en la colonia La Joya, en Ecatepec y ya me lo sentenciaron en el penal de Chiconautla, le dieron 92 años de sentencia, ahorita lo que falta es el amparo, esperemos Dios que dice, esto fue en una riña pero mi hijo no participó, ese incidente fue en el 2014, de buenas a primeras dijeron que fue mi hijo, pero cuatro años después, fue en el 2018 cuando llevaban la orden de aprehensión", indicó la ecatepense.

Puntualizó que con las artesanías que fabrica su hijo dentro del penal de Chiconautla, sostiene un poco a sus dos niños y su esposa, "él está deprimido y ahora ando buscando que me escuche el gobierno, el presidente, (Andrés Manuel López Obrador), ya fuimos a pedirle su apoyo, hemos andado en Derechos Humanos, en gobernación y en la presidencia, a ver si en una de tantas nos escuchan y nos dan alguna resolución buena", finalizó la señora Pilar.

Posterior a la reunión que sostuvo con integrantes del Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero", el diputado de Movimiento Regeneración Nacional, Julio Hernández Ramírez, externó que lleva buen camino la Ley de Amnistía, "el Poder Judicial nos ha dicho qué hacer para mejorarla, han reconocido que hay fallas, que hay jueces que no están poniendo de su parte, que hay jueces corruptos que califican sentencias altísimas que no van con el delito".









(Sharira Abundez)